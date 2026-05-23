Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Iran gửi thông điệp cho Mỹ, Israel sơ tán 10 làng ở Lebanon

Văn Khoa
Văn Khoa
23/05/2026 21:24 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 23.5 nói rằng Mỹ không phải là bên trung thực trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột và Tehran sẽ không thỏa hiệp về các quyền quốc gia của mình.

Ông Qalibaf, hiện là trưởng đoàn đàm phán Iran, đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc gặp với Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan Asim Munir tại thủ đô Tehran, theo Reuters dẫn lại thông tin từ đài truyền hình nhà nước Iran.

Pakistan đang dẫn đầu nỗ lực của khu vực nhằm thu hẹp những bất đồng giữa Iran và Mỹ, sau nhiều tuần xung đột khiến tuyến đường thủy quan trọng là eo biển Hormuz bị đóng cửa đối với hầu hết các hoạt động vận chuyển hàng hóa, làm đảo lộn thị trường năng lượng toàn cầu.

Iran tuyên bố cứng rắn với Mỹ, Israel chuẩn bị tấn công vào 10 làng ở Lebanon - Ảnh 1.

Hình ảnh do quân đội Iran cung cấp ngày 21.8.2025 cho thấy một quả rốc két được phóng trong cuộc tập trận tại một địa điểm không được tiết lộ ở miền nam Iran

Ảnh: AFP

Cũng theo truyền thông nhà nước Iran, ông Munir đã gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian với sự hiện diện của Ngoại trưởng Abbas Araqchi, trước khi trở về Pakistan.

Cuộc gặp được cho là tập trung vào một văn kiện 14 điểm do Iran đề xuất, được xem là khuôn khổ chính cho các cuộc thảo luận.

Ông Qalibaf nói rằng Iran sẽ theo đuổi "các quyền hợp pháp" của mình, cả trên chiến trường và thông qua ngoại giao, nhưng bổ sung rằng họ không thể tin tưởng "một bên hoàn toàn không trung thực", một cáo buộc mà Tehran đã đưa ra nhiều lần trước đây.

Ông cho biết lực lượng vũ trang Iran đã xây dựng lại năng lực trong thời gian ngừng bắn, bắt đầu vào ngày 8.4. Ông tuyên bố nếu Mỹ tái khởi động chiến sự, hậu quả sẽ "nặng nề và cay đắng hơn" so với thời điểm bắt đầu cuộc xung đột vào ngày 28.2.

Hiện chưa có phản ứng từ phía Mỹ. Hôm 22.5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng Washington đã thấy một số tiến triển hướng tới một thỏa thuận nhưng cần phải làm việc nhiều hơn nữa, trong khi Bộ Ngoại giao Iran khẳng định những khác biệt vẫn còn sâu sắc và đáng kể.

Sau nhiều tuần xung đột, Iran vẫn duy trì kho dự trữ uranium làm giàu gần cấp độ vũ khí, cũng như năng lực tên lửa, máy bay không người lái và các lực lượng ủy nhiệm mà Mỹ và Israel nói rằng đang tìm cách kiềm chế.

Israel cảnh báo cư dân của 10 làng ở Lebanon phải sơ tán

Quân đội Lebanon ngày 23.5 thông báo một cuộc tấn công của Israel đã nhắm vào một doanh trại quân đội ở phía nam nước này, làm bị thương một binh sĩ, bất chấp lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hezbollah, theo AFP. Hiện chưa có phản ứng từ Israel.

Cáo buộc trên được đưa ra không lâu sau khi Israel cảnh báo cư dân của 10 ngôi làng ở miền nam Lebanon phải rời khỏi nhà ngay lập tức để tránh các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu của Hezbollah.

Trước đó, Bộ Y tế Lebanon thông báo ít nhất 10 người, trong đó có 6 nhân viên cứu hộ và một bé gái, đã thiệt mạng hôm 22.5 trong một loạt các cuộc tấn công của Israel vào miền nam Lebanon.

Trong khi đó, quân đội Israel khẳng định các cuộc tấn công này nhắm vào các thành viên của Hezbollah di chuyển bằng xe máy và cơ sở sản xuất vũ khí của lực lượng này.

Hezbollah và Israel mỗi ngày cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 17.4.

Tin liên quan

Một người Iraq muốn ám sát ái nữ nhà Trump để trả thù cho tướng Iran?

Một người Iraq muốn ám sát ái nữ nhà Trump để trả thù cho tướng Iran?

Báo New York Post ngày 22.5 dẫn một số nguồn tin cho hay con gái đầu lòng của Tổng thống Mỹ Donald Trump là bà Ivanka Trump đã trở thành mục tiêu ám sát của một người Iraq tên Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi.

Nhiều dấu hiệu cho thấy Mỹ chuẩn bị tấn công Iran

Cuộc chiến Iran và chuyện tên lửa đánh chặn Mỹ - Israel

Khám phá thêm chủ đề

Iran gửi thông điệp cho Mỹ israel Lebanon Eo biển Hormuz
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận