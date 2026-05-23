Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Một người Iraq muốn ám sát ái nữ nhà Trump để trả thù cho tướng Iran?

Văn Khoa
Văn Khoa
23/05/2026 13:15 GMT+7

Báo New York Post ngày 22.5 dẫn một số nguồn tin cho hay con gái đầu lòng của Tổng thống Mỹ Donald Trump là bà Ivanka Trump đã trở thành mục tiêu ám sát của một người Iraq tên Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi.

Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi (32 tuổi) đã thề sẽ giết bà Ivanka Trump và thậm chí còn có bản thiết kế nhà của bà ở bang Florida, theo New York Post dẫn một số nguồn tin.

Một người Iraq muốn ám sát ái nữ nhà Trump để trả thù cho tướng Iran? - Ảnh 1.

Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi tạo dáng bên cạnh một khẩu pháo trong bức ảnh do ông đăng tải trên mạng xã hội X

Ảnh: Chụp màn hình New York Post

Al-Saadi được cho là nhắm vào gia đình Tổng thống Donald Trump để trả thù cho vụ thiếu tướng Qasem Soleimani, Chỉ huy Lực lượng Quds, một đơn vị tinh nhuệ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở thủ đô Baghdad (Iraq) hơn 6 năm trước.

Giới chức nghi ngờ Al-Saadi là một điệp viên của IRGC lẫn lực lượng bán quân sự Kata'ib Hizballah ở Iraq.

"Sau khi ông Qasem bị giết, hắn [Al-Saadi] đã đi khắp nơi nói với mọi người rằng "chúng ta cần phải giết Ivanka để đốt nhà của ông Trump giống như cách ông ta đã đốt nhà của chúng ta"", ông Entifadh Qanbar, cựu Phó tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Iraq ở Washington D.C, nói với New York Post.

"Chúng tôi nghe nói rằng hắn ta có bản thiết kế nhà của Ivanka ở Florida", ông Qanbar nói thêm. Một nguồn tin thứ hai cũng xác nhận âm mưu của Al-Saadi nhằm giết bà Ivanka.

Một người Iraq muốn ám sát ái nữ nhà Trump để trả thù cho tướng Iran? - Ảnh 2.

Bà Ivanka Trump (thứ 2 từ trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự một sự kiện ở thành phố Miami thuộc bang Florida vào ngày 11.4.2026

Ảnh: AFP

Al-Saadi cũng đăng trên mạng xã hội X một bức ảnh bản đồ chỉ khu vực ở bang Florida có một ngôi nhà trị giá 24 triệu USD của vợ chồng bà Ivanka. Hình ảnh đó được đăng kèm theo lời đe dọa bằng tiếng Ả Rập, được dịch là: "Tôi nói với người Mỹ, hãy nhìn bức ảnh này và biết rằng cả cung điện của các người lẫn Cơ quan Mật vụ đều không thể bảo vệ các người. Chúng tôi đang trong giai đoạn giám sát và phân tích. Tôi đã nói với các người rồi, việc trả thù của chúng tôi chỉ là vấn đề thời gian".

Al-Saadi bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15.5 và đã bị dẫn độ về Mỹ. Al-Saadi bị buộc tội thực hiện 18 vụ tấn công và âm mưu tấn công trên khắp châu Âu và Mỹ, theo Bộ Tư pháp Mỹ. Nhà Trắng không trả lời yêu cầu bình luận của New York Post về âm mưu ám sát.

Tin liên quan

Ái nữ nhà Trump công bố quyết định chính trị sau nhiều tin đồn

Ái nữ nhà Trump công bố quyết định chính trị sau nhiều tin đồn

Bà Ivanka Trump sẽ ủng hộ thượng nghị sĩ Cộng hòa đại diện bang Florida là ông Marco Rubio, thay vì tranh cử với ông vào năm 2022.

Ái nữ của ông Trump bất ngờ chúc mừng ông Biden

Con trai cố lãnh đạo Libya Gaddafi bị ám sát

Khám phá thêm chủ đề

Một người Iraq muốn ám sát ái nữ nhà Trump Ivanka Trump tướng Iran Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi Qasem Soleimani
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận