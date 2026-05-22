Cuộc chiến Iran và chuyện tên lửa đánh chặn Mỹ - Israel

Tờ The Washington Post hôm 21.5 dẫn lời 2 quan chức Mỹ khẳng định Mỹ đã phóng hơn 200 tên lửa đánh chặn thuộc Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) để bảo vệ Israel, cùng với hơn 100 tên lửa đánh chặn SM-3 và SM-6 được phóng từ các tàu hải quân ở phía đông Địa Trung Hải.

Một trạm phóng THAAD của Lục quân Mỹ đang trong trạng thái sẵn sàng tại Israel vào ngày 4.3.2019 Ảnh: AFP

Trong khi đó, Israel phóng chưa đến 100 tên lửa đánh chặn Arrow và khoảng 90 tên lửa đánh chặn David's Sling, trong đó có một số quả được sử dụng để chống lại các loại đạn kém tinh vi hơn do những nhóm được Iran hậu thuẫn phóng từ Yemen và Lebanon, theo một số quan chức Mỹ.

"Con số này rất đáng chú ý"

Các nhà phân tích quân sự cho rằng số liệu trên cung cấp một cái nhìn hiếm hoi về cách Mỹ và Israel hợp tác với nhau trong cuộc xung đột với Iran.

"Những con số này rất đáng chú ý. Mỹ đã đảm nhận phần lớn nhiệm vụ phòng thủ tên lửa trong khi Israel bảo tồn kho tên lửa của riêng mình", nhà nghiên cứu kỳ cựu Kelly Grieco tại thuộc Trung tâm Stimson (Mỹ) bình luận. Ông cho rằng Mỹ chỉ còn khoảng 200 tên lửa đánh chặn THAAD và một dây chuyền sản xuất không thể đáp ứng kịp nhu cầu.

Tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn của Mỹ đã khiến các đồng minh của Mỹ ở châu Á, đặc biệt là Nhật Bản và Hàn Quốc, lo ngại, vì họ dựa vào Mỹ như một biện pháp răn đe đối với các mối đe dọa tiềm tàng ở khu vực. "Điều đó có nguy cơ gây ra hậu quả ở những khu vực không liên quan gì đến Iran", ông Grieco bình luận.

Các quan chức Mỹ và Israel thường xuyên ca ngợi sự hợp tác chặt chẽ và sức mạnh của hệ thống phòng không đa tầng của Israel, nhưng số liệu mới của Lầu Năm Góc cho thấy có sự mất cân bằng. "Tính tổng cộng, Mỹ đã phóng tên lửa đánh chặn nhiều hơn tới 120 quả", một quan chức chính quyền Mỹ bình luận. Vị quan chức này, giống như những quan chức khác, đã phát biểu với điều kiện giấu tên để thảo luận về các vấn đề an ninh nhạy cảm, theo The Washington Post.

Rộ tin Lãnh tụ tối cao Iran ra chỉ thị quan trọng về uranium

Nếu Mỹ, Israel tấn công Iran trở lại thì sao?

The Washington Post dẫn lời một quan chức Mỹ khác cho rằng nếu Mỹ và Israel nối lại các hành động quân sự chống Iran trong những ngày tới, như Tổng thống Donald Trump đã đe dọa, quân đội Mỹ có thể sẽ phải sử dụng nhiều tên lửa đánh chặn hơn nữa do quyết định gần đây của quân đội Israel về việc ngừng hoạt động một số trận địa phòng thủ tên lửa để bảo trì, "Sự mất cân bằng có thể sẽ trầm trọng hơn nếu giao tranh tái diễn", vị quan chức nói.

Trong một tuyên bố, Lầu Năm Góc đã bảo vệ sự cân bằng về nguồn lực quân sự được sử dụng giữa Mỹ và Israel. "Tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo chỉ là một công cụ trong mạng lưới rộng lớn của các hệ thống và năng lực tạo nên một mạng lưới phòng không tích hợp và nhiều lớp", phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell nhấn mạnh.

Ông Parnell khẳng định: "Cả Mỹ lẫn Israel đều gánh vác gánh nặng phòng thủ một cách công bằng trong Chiến dịch Epic Fury, trong đó hai nước đều sử dụng máy bay chiến đấu, hệ thống chống máy bay không người lái và nhiều khả năng phòng không và phòng thủ tên lửa tiên tiến khác với hiệu quả tối đa".

Tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống Iron Dome của Israel đã phá hủy một tên lửa đang bay tới dọc biên giới với Lebanon ở phía bắc Israel vào ngày 20.3 Ảnh: AFP

Chính phủ Israel cũng bảo vệ cách tiếp cận này. "Chiến dịch Roaring Lion và Epic Fury được phối hợp ở cấp cao nhất và chặt chẽ nhất, mang lại lợi ích cho cả hai nước và các đồng minh của mình. Mỹ không có đối tác nào khác có ý chí quân sự, sự sẵn sàng, lợi ích chung và khả năng như Israel", Đại sứ quán Israel tại Washington D.C khẳng định.

Kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 28.2, Mỹ và Israel đã phối hợp tấn công, hạ sát lãnh tụ tối cao và hàng loạt lãnh đạo quân sự, chính trị cấp cao của Iran, đồng thời gây tổn thất lớn cho hải quân và không quân của Iran, theo The Washington Post.

Nhưng căng thẳng đã gia tăng giữa hai đồng minh khi cuộc chiến cho thấy khó khăn hơn so với dự đoán của cả hai nhà lãnh đạo Mỹ - Israel. Việc Iran gần như đóng cửa eo biển Hormuz đã làm tắc nghẽn nguồn cung năng lượng toàn cầu và đẩy lạm phát lên cao. Dù ông Trump tuyên bố rằng kho vũ khí tên lửa của Iran đã bị "phá hủy gần như hoàn toàn", Tehran vẫn còn số tên lửa chiếm khoảng 70% kho tên lửa trước xung đột, theo tình báo Mỹ.

Nếu giao tranh tiếp diễn, mức độ các đồng minh của Iran tham gia sẽ là một yếu tố quan trọng, theo các quan chức Mỹ. Một quan chức Mỹ cho rằng trong vòng giao tranh gần đây nhất, Israel chỉ có thể thực hiện 50% số cuộc không kích vào cuối tháng 3 so với đầu cuộc chiến vì máy bay và phi công của họ đã "kiệt sức" do các hoạt động chống lại lực lượng Houthi ở Yemen và các cuộc không kích nhắm vào lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Theo các quan chức, hai nước đã nhất trí trước về một khuôn khổ phòng thủ tên lửa đạn đạo, đảm bảo rằng các hệ thống đánh chặn tiên tiến như THAAD và tên lửa phóng từ tàu chiến sẽ đối phó phần lớn các mối đe dọa tên lửa đạn đạo đối với Israel.

Israel dựa nhiều hơn vào các hệ thống cấp thấp hơn như Iron Dome và David's Sling để chống lại những vật thể bay từ Hezbollah và Houthi, đồng thời bảo toàn các hệ thống đánh chặn tinh vi hơn của Israel. Kết quả là kho dự trữ tên lửa đánh chặn của Mỹ đã giảm "đáng kể" trong khi Israel vẫn duy trì được kho dự trữ phòng không cao cấp của mình, theo The Washington Post dẫn lời một số quan chức Mỹ.