Nóng: Mỹ bất ngờ tấn công mục tiêu tại Iran

Rạng sáng 26.5, Reuters dẫn thông tin từ truyền thông Iran cho biết nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy tại thành phố Bandar Abbas và các khu vực ven biển của Iran gần eo biển Hormuz.

Hình ảnh từ đợt không kích của Mỹ tại Tehran (Iran) hồi tháng 3

Hãng thông tấn Mehr cho biết hàng loạt tiếng nổ đã được nghe thấy tại phía đông thành phố Bandar Abbas nhưng tình hình vẫn trong tầm kiểm soát và không có lý do gì để lo ngại.

Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim đưa tin có 3 vụ nổ tại Bandar Abbas. Những tiếng nổ tương tự cũng vang lên gần các địa phương Sirik và Jask gần eo biển Hormuz, theo Fars.

Fox News dẫn lời một người phát ngôn của quân đội Mỹ xác nhận lực lượng Mỹ đã tiến hành đợt "không kích tự vệ" tại miền nam Iran trong ngày 25.5 (giờ Mỹ).

Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM), Mỹ đã tấn công các địa điểm phóng tên lửa và những tàu Iran đang tìm cách rải thủy lôi. CENTCOM tuyên bố đợt tấn công mang tính chất phòng thủ, nhằm bảo vệ binh sĩ trước những mối đe dọa do lực lượng Iran đặt ra.

"CENTCOM tiếp tục bảo bảo vệ lực lượng Mỹ đồng thời hành động kiềm chế trong lúc thỏa thuận ngừng bắn đang diễn ra", người phát ngôn Tim Hawkins của CENTCOM tuyên bố.

Iran chưa bình luận về vụ việc.

Đợt tấn công diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng bài viết trên mạng xã hội nói rằng việc đàm phán đang diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng phải đạt được thỏa thuận tốt nhất cho tất cả các bên hoặc sẽ không có thỏa thuận nào cả và chiến sự sẽ khôi phục mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trong một bài đăng sau đó, ông yêu cầu đưa uranium được làm giàu của Iran sang Mỹ hoặc phải phá hủy tại một địa điểm mà Washington có thể chấp nhận.