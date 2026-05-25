Iran tuyên bố sẵn sàng đảm bảo với thế giới không theo đuổi vũ khí hạt nhân

Phát biểu bên lề chuyến thăm Đài Phát thanh Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) hôm 24.5, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng Tehran vẫn cam kết về ngoại giao và ổn định khu vực, theo Đài Press TV.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (phải) gặp Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Pakistan Asim Munir tại thủ đô Tehran của Iran vào ngày 23.5 Ảnh: Reuters

"Chúng tôi sẵn sàng đảm bảo với thế giới rằng chúng tôi không tìm kiếm vũ khí hạt nhân và không tìm kiếm sự bất ổn trong khu vực. Chính chế độ Israel mới là bên lợi dụng mọi cơ hội để duy trì xung đột và bất ổn", ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Mặt khác, ông Pezeshkian nhắc lại rằng các nhà đàm phán Iran "sẽ không bao giờ từ bỏ phẩm giá và danh dự của đất nước".

Tehran khẳng định quyền hợp pháp của mình theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) để phát triển công nghệ hạt nhân phục vụ sản xuất năng lượng, nghiên cứu y tế và tiến bộ khoa học.

Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh cáo buộc Iran tìm kiếm khả năng kỹ thuật để sản xuất vũ khí hạt nhân. Tehran đã nhiều lần tuyên bố không tìm kiếm vũ khí hạt nhân trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Tổng thống Pezeshkian đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh Iran và Mỹ được cho là đang tiến gần hơn đến việc hoàn tất bản ghi nhớ 14 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran, và giảm căng thẳng trong khu vực.

Theo trang tin Axios, một thỏa thuận khả thi sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại thêm 60 ngày, trong đó eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại, Iran sẽ tự do bán dầu và các cuộc đàm phán sẽ được tiến hành về chương trình hạt nhân của Iran.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei hôm 23.5 nói rằng các cuộc đàm phán, do Pakistan làm trung gian và Qatar hỗ trợ một phần, đang ở "giai đoạn hoàn tất". Ông Baghaei còn nói rằng vấn đề hạt nhân không phải là một phần của khuôn khổ ban đầu mà họ đang soạn thảo để chấm dứt cuộc xung đột với Mỹ.

"Ở giai đoạn này, chúng tôi sẽ không thảo luận chi tiết về vấn đề hạt nhân... chúng tôi đã quyết định ưu tiên một vấn đề cấp bách đối với tất cả chúng ta: chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận, trong đó có Lebanon", ông Baghaei nói với truyền hình nhà nước Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng vấn đề hạt nhân sẽ "được thảo luận riêng" ở giai đoạn sau.

Thông điệp của phía Mỹ và Israel

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio hôm 24.5 nói với tờ The New York Times rằng một thỏa thuận với Iran đã nhận được sự ủng hộ của khu vực, nhưng một thỏa thuận hạt nhân không thể đạt được "trong vòng 72 giờ chỉ dựa trên ý tưởng không chính thức".

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông đã nói với các nhà đàm phán Mỹ "không nên vội vàng đạt được thỏa thuận" với Iran, theo AFP. "Các cuộc đàm phán đang diễn ra một cách có trật tự và mang tính xây dựng, và tôi đã thông báo cho các đại diện của mình không nên vội vàng đạt được thỏa thuận vì thời gian đang có lợi cho chúng tôi", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Nhà lãnh đạo Mỹ viết thêm: "Lệnh phong tỏa sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi đạt được và ký kết một thỏa thuận". Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran kể từ ngày 13.4, sau khi Tehran gần như cho ngừng hoạt động giao thông qua eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran bắt đầu từ ngày 28.2.

Về phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 24.5 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng ông và Tổng thống Trump đã nhất trí rằng bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào với Iran cũng phải loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Tehran, theo Reuters.

Ông Netanyahu còn viết rằng điều này đòi hỏi phải tháo dỡ các cơ sở làm giàu uranium của Iran và loại bỏ vật liệu hạt nhân đã được làm giàu ra khỏi lãnh thổ nước này. Ông cho biết thêm ông Trump đã nhắc lại quyền tự vệ của Israel trước các mối đe dọa trên mọi mặt trận, trong đó có mặt trận ở Lebanon.