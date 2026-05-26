Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Iran nói bắn hạ máy bay Mỹ, lãnh tụ tối cao ra tuyên bố mới

Văn Khoa
Văn Khoa
26/05/2026 17:14 GMT+7

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay 26.5 tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) quân sự của Mỹ và một máy bay chiến đấu F-35 xâm nhập không phận nước này.

Trong một tuyên bố được đăng trên trang Sepah News của mình, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định máy bay quân sự của Mỹ "đã xâm nhập không phận Iran trong khu vực vịnh Ba Tư, và các đơn vị phòng không của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo... đã xác định và bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9", theo AFP.

Iran tuyên bố bắn hạ UAV Mỹ, lãnh tụ tối cao ra tuyên bố mới - Ảnh 1.

Một chiếc máy bay không người lái MQ-9 của quân đội Mỹ

Ảnh: AFP

IRGC còn tuyên bố đã bắn vào một UAV RQ-4 và một máy bay chiến đấu F-35 xâm nhập, nhưng không nêu rõ thời điểm xảy ra vụ việc. Tuyên bố không nói rõ RQ-4 và F-35 thuộc nước nào.

IRGC tuyên bố "chống lại bất kỳ hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nào của quân đội Mỹ và xem quyền đáp trả tương xứng là chính đáng và chắc chắn". Một thỏa thuận ngừng bắn mong manh đã được thiết lập từ ngày 8.4. Hiện chưa có thông tin phản ứng từ quân đội Mỹ.

Hôm 25.5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo lực lượng Mỹ đã tấn công các địa điểm phóng tên lửa ở miền nam Iran và những tàu Iran đang cố gắng rải thủy lôi, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn.

Iran chưa chính thức xác nhận cuộc tấn công của Mỹ nhưng truyền thông nhà nước đưa tin về các vụ nổ ở thành phố cảng Bandar Abbas ở phía nam mà không nêu rõ nguồn gốc, theo AFP.

Ông Trump gắn thỏa thuận Iran với hiệp định bình thường hóa quan hệ Ả Rập - Israel

Tuyên bố mới của lãnh tụ tối cao Iran

Trong khi đó, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei hôm nay nói rằng các quốc gia trong khu vực sẽ không còn là lá chắn cho các căn cứ của Mỹ. "Điều chắc chắn trong vấn đề này là thời gian sẽ không quay ngược lại, và các quốc gia và vùng đất trong khu vực sẽ không còn là lá chắn cho các căn cứ của Mỹ nữa", ông Khamenei khẳng định trong một tuyên bố được truyền hình nhà nước đăng tải.

Ông Khamenei còn khẳng định Mỹ "ngoài việc không còn bất kỳ nơi trú ẩn an toàn nào trong khu vực để gây hấn và thiết lập các căn cứ quân sự, thì còn đang ngày càng xa rời lập trường trước đây của mình".

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Mỹ về tuyên bố mới của ông Khamenei, được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục các cuộc trao đổi nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 28.2 và lan rộng khắp khu vực.

Bộ Ngoại giao Iran cho hay Tehran và Washington đã đạt được sự hiểu biết về nhiều vấn đề trong các cuộc trao đổi về một thỏa thuận chấm dứt xung đột, nhưng cảnh báo rằng vẫn chưa sắp đạt được một thỏa thuận, theo AFP.

Tin liên quan

Ông Trump gắn thỏa thuận Iran với hiệp định bình thường hóa quan hệ Ả Rập - Israel

Ông Trump gắn thỏa thuận Iran với hiệp định bình thường hóa quan hệ Ả Rập - Israel

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã kêu gọi Ả Rập Xê Út, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Jordan tham gia Hiệp định Abraham, trong lúc Washington thúc đẩy một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran.

Nóng: Mỹ bất ngờ tấn công mục tiêu tại Iran

Iran tuyên bố sẵn sàng đảm bảo với thế giới không theo đuổi vũ khí hạt nhân

Khám phá thêm chủ đề

Iran tuyên bố bắn hạ máy bay Mỹ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran máy bay không người lái MQ-9 F-35 Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận