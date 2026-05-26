Iran nói bắn hạ máy bay Mỹ, lãnh tụ tối cao ra tuyên bố mới

Trong một tuyên bố được đăng trên trang Sepah News của mình, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định máy bay quân sự của Mỹ "đã xâm nhập không phận Iran trong khu vực vịnh Ba Tư, và các đơn vị phòng không của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo... đã xác định và bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9", theo AFP.

Một chiếc máy bay không người lái MQ-9 của quân đội Mỹ Ảnh: AFP

IRGC còn tuyên bố đã bắn vào một UAV RQ-4 và một máy bay chiến đấu F-35 xâm nhập, nhưng không nêu rõ thời điểm xảy ra vụ việc. Tuyên bố không nói rõ RQ-4 và F-35 thuộc nước nào.

IRGC tuyên bố "chống lại bất kỳ hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nào của quân đội Mỹ và xem quyền đáp trả tương xứng là chính đáng và chắc chắn". Một thỏa thuận ngừng bắn mong manh đã được thiết lập từ ngày 8.4. Hiện chưa có thông tin phản ứng từ quân đội Mỹ.

Hôm 25.5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo lực lượng Mỹ đã tấn công các địa điểm phóng tên lửa ở miền nam Iran và những tàu Iran đang cố gắng rải thủy lôi, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn.

Iran chưa chính thức xác nhận cuộc tấn công của Mỹ nhưng truyền thông nhà nước đưa tin về các vụ nổ ở thành phố cảng Bandar Abbas ở phía nam mà không nêu rõ nguồn gốc, theo AFP.

Tuyên bố mới của lãnh tụ tối cao Iran

Trong khi đó, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei hôm nay nói rằng các quốc gia trong khu vực sẽ không còn là lá chắn cho các căn cứ của Mỹ. "Điều chắc chắn trong vấn đề này là thời gian sẽ không quay ngược lại, và các quốc gia và vùng đất trong khu vực sẽ không còn là lá chắn cho các căn cứ của Mỹ nữa", ông Khamenei khẳng định trong một tuyên bố được truyền hình nhà nước đăng tải.

Ông Khamenei còn khẳng định Mỹ "ngoài việc không còn bất kỳ nơi trú ẩn an toàn nào trong khu vực để gây hấn và thiết lập các căn cứ quân sự, thì còn đang ngày càng xa rời lập trường trước đây của mình".

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Mỹ về tuyên bố mới của ông Khamenei, được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục các cuộc trao đổi nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 28.2 và lan rộng khắp khu vực.

Bộ Ngoại giao Iran cho hay Tehran và Washington đã đạt được sự hiểu biết về nhiều vấn đề trong các cuộc trao đổi về một thỏa thuận chấm dứt xung đột, nhưng cảnh báo rằng vẫn chưa sắp đạt được một thỏa thuận, theo AFP.