Hình ảnh Messi xuất hiện cùng Người nhện Tom Holland gây sốt: M10 lấn sân màn ảnh rộng?

Đoạn video mang tên "Super Fan Messi" được phát hành trên kênh chính thức của Sony Pictures và nhanh chóng thu hút hơn 200.000 lượt xem chỉ sau 1 giờ. Trong video, Messi vào một cửa hàng tiện lợi và bất ngờ chạm mặt Peter Parker do Tom Holland thủ vai. Điều thú vị là nhân vật của Messi được xây dựng như một "siêu fan" của Spider-Man. Khi Peter Parker nhận ra người đứng trước mặt chính là Messi, anh thốt lên đầy kinh ngạc: "You're Messi!".

Không dừng lại ở đó, đoạn quảng bá còn đưa Messi vào một phân cảnh đặc biệt khi anh cùng Spider-Man đu mình giữa những tòa nhà cao tầng của New York. Trong lúc bay trên không trung, Người nhện còn hài hước hỏi nhà vô địch World Cup 2022: "You good with heights?" (Anh có sợ độ cao không?).

Nếu Messi được đóng một phân cảnh, sức hút của bộ phim sẽ tăng đáng kể ẢNH: SONY PICTURES

Những hình ảnh này nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội bởi đây là lần hiếm hoi người hâm mộ được chứng kiến Messi tham gia một sản phẩm điện ảnh Hollywood.

Tuy nhiên, theo những gì được công bố, Messi không tham gia bộ phim với tư cách diễn viên chính thức. Anh chỉ xuất hiện trong chiến dịch quảng bá cho Spider-Man: Brand New Day, dự án điện ảnh mới của Sony Pictures. Cũng không loại trừ khả năng anh đóng cameo cho bộ phim này. Trong điện ảnh, "cameo" là sự xuất hiện ngắn của một người nổi tiếng trong phim, thường chỉ kéo dài vài giây hoặc một phân cảnh nhỏ nhưng đủ để tạo bất ngờ và thu hút sự chú ý của khán giả.

Sự xuất hiện của Messi vẫn tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ. Nhiều người hâm mộ hài hước cho rằng sau khi chinh phục bóng đá thế giới, chủ nhân 8 Quả bóng vàng đang "thử sức" với màn ảnh rộng.

Trong lúc Messi vẫn đang dẫn dắt đội tuyển Argentina chơi thăng hoa tại World Cup 2026, đoạn video quảng bá đã giúp tên tuổi của anh tiếp tục phủ sóng ngoài phạm vi sân cỏ. Và dù chưa thể gọi đây là màn "lấn sân điện ảnh" thực sự, sự kết hợp giữa Messi và Người Nhện chắc chắn là một trong những màn quảng bá đáng chú ý nhất của mùa hè năm nay. Bộ phim sẽ chính thức ra rạp vào ngày 31.7 tới.

