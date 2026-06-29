Cầu thủ Jordan khoe tới tấp được chụp ảnh cùng ‘đối thủ’ Messi: Sức hút của GOAT quá khủng!

Sau trận, hàng loạt cầu thủ Jordan đã đăng tải hình ảnh chụp cùng Messi lên mạng xã hội. Tiền vệ Amer Jamous, cầu thủ đang khoác áo Al-Zawraa và tuyển Jordan, đăng bức ảnh bắt tay Messi trước trận đấu. Trên Instagram, anh viết ngắn gọn: "Dreams come true" (Giấc mơ đã trở thành hiện thực), kèm biểu tượng trái tim đỏ.

Trong khi đó, tiền đạo trẻ Odeh Al-Fakhouri chia sẻ khoảnh khắc bắt tay Messi. Cầu thủ sinh năm 2005 viết: "Tạ ơn Chúa vì mọi thứ. Chúng tôi đã mong muốn tiến xa hơn, nhưng sẽ rút ra bài học từ những sai lầm và trở lại mạnh mẽ hơn".

Ai cũng hào hứng đăng ảnh bắt tay cùng Messi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Jamours còn đặt ảnh đại diện là khoảnh khắc đứng cạnh Messi trên sân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Abudahab còn ghim bài đăng có Messi lên đầu trang cá nhân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đội trưởng Ehsan Haddad cũng đăng tải hình ảnh trò chuyện với Messi sau trận đấu. Hậu vệ kỳ cựu của Jordan cho rằng hành trình World Cup đầu tiên của đội tuyển không nên được nhìn nhận như một thất bại.

"Đây chỉ là bước khởi đầu. Lần đầu xuất hiện ở World Cup không đơn thuần là tham dự, mà là dấu mốc để tiếp tục phát triển. Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn", Haddad chia sẻ trên Instagram.

Messi và Argentina đã sẵn sàng, Cabo Verde liệu có viết tiếp chuyện cổ tích?

Một trong những bức ảnh được chú ý nhất thuộc về tiền vệ Mohannad Abu Taha. Anh đăng hình ảnh bắt tay Messi cùng thông điệp bằng tiếng Ả Rập: "Chúng tôi sẽ tiếp tục trên con đường của mình với quyết tâm và sự kiên trì. Nếu Chúa muốn, chúng tôi sẽ trở lại và chứng minh rằng mọi người đã sai".

Kỷ niệm quá đáng nhớ của các cầu thủ Jordan khi được chạm trán Messi, người được mệnh danh là GOAT (Greatest Of All Time: vĩ đại nhất mọi thời đại) của bóng đá thế giới ẢNH: REUTERS

Không chỉ các cầu thủ, người hâm mộ Jordan cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Messi dưới các bài đăng. Nhiều bình luận gọi thủ quân Argentina là "huyền thoại", "cầu thủ vĩ đại nhất thế giới" hay "niềm tự hào của bóng đá".

Trận đấu tại Dallas cũng là một cột mốc đáng nhớ với Messi. Dù chỉ vào sân từ ghế dự bị, siêu sao 39 tuổi vẫn ghi bàn từ chấm đá phạt, góp công vào chiến thắng 3-1 của Argentina. Đây là bàn thắng thứ 6 của Messi tại World Cup 2026, đồng thời giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 7 trận World Cup liên tiếp.

Với Jordan, thất bại trước Argentina khép lại kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử của đội tuyển này. Dù bị loại từ vòng bảng, đại diện Tây Á vẫn để lại nhiều dấu ấn khi ghi bàn trong cả ba trận đấu và có cơ hội chạm trán nhà đương kim vô địch thế giới cùng huyền thoại sống Lionel Messi.

Có lẽ vì thế, với nhiều tuyển thủ Jordan, kết quả trên bảng tỷ số không phải điều duy nhất được nhớ đến. Được đứng chung sân, tranh chấp và bắt tay Messi sau trận là khoảnh khắc mà họ sẽ mang theo rất lâu trong sự nghiệp.