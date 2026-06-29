Báo chí Hàn Quốc chưa nguôi đau đớn, chỉ trích đội nhà ‘tệ nhất trong lịch sử’

World Cup 2026 không chỉ khép lại bằng việc đội tuyển Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng. Chỉ một ngày sau, bóng đá xứ kim chi tiếp tục đón thêm cú sốc khi rơi xuống hạng 32 trên bảng xếp hạng FIFA - mức thấp nhất trong vòng 4 năm rưỡi.

Theo NewsTopia, đội tuyển Hàn Quốc hiện có 1.558,72 điểm và tụt 7 bậc so với vị trí thứ 25 trước World Cup. Đây là thứ hạng thấp nhất của Hàn Quốc kể từ tháng 12.2021, khi đội bóng đứng thứ 33 thế giới. Trong khi đó, Weekly Kyunghyang nhận định thất bại tại World Cup đã khiến khoảng cách giữa Hàn Quốc và Nhật Bản bị kéo giãn đáng kể.

Bài viết trên Weekly Khan dùng từ "màn trình diễn tệ hại nhất trong lịch sử" để nói về 3 trận vòng bảng của đội tuyển Hàn Quốc - nguyên nhân dẫn đến việc tụt hạng FIFA thảm hại thế này.

Đội tuyển Hàn Quốc đang đối mặt với nhiều chỉ trích từ quê nhà ẢNH: REUTERS

Nhật Bản ngày càng bỏ xa Hàn Quốc

Nếu Hàn Quốc rơi tự do, Nhật Bản lại tiếp tục khẳng định vị thế số 1 châu Á.

Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, Nhật Bản đứng thứ 17 thế giới, cao hơn Hàn Quốc tới 15 bậc. Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu không chỉ vượt qua vòng bảng mà còn tiến vào vòng 32 đội sau khi vượt qua bảng đấu được đánh giá khó hơn, với sự góp mặt của Hà Lan, Thụy Điển và Tunisia.

Sự đối lập ấy trở thành chủ đề lớn trên truyền thông Hàn Quốc. Weekly Kyunghyang gọi đây là "một sự tương phản rõ rệt", khi Hàn Quốc rời giải từ vòng bảng còn Nhật Bản tiếp tục góp mặt ở vòng knock-out.

HLV Hong Myung-bo từ chức, Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu điều tra sau thảm bại World Cup

HLV Hong Myung-bo đã tuyên bố từ chức nhưng vẫn chưa xoa dịu được người hâm mộ ẢNH: REUTERS

Không ít tờ báo cho rằng khoảng cách giữa hai nền bóng đá từng được xem là ngang ngửa đang ngày càng nới rộng. Trong nhiều năm qua, Nhật Bản liên tục đầu tư vào hệ thống đào tạo trẻ, xuất khẩu cầu thủ sang châu Âu và xây dựng lối chơi ổn định. Ngược lại, bóng đá Hàn Quốc liên tục đối mặt với những tranh cãi về công tác điều hành, quy trình bổ nhiệm HLV và chiến lược phát triển đội tuyển.

Cái giá của một kỳ World Cup thất bại

Trước World Cup 2026, Hàn Quốc đứng hạng 25 FIFA và được đánh giá đủ sức vượt qua bảng A gồm Mexico, CH Czech và Nam Phi.

Đội bóng của HLV Hong Myung-bo khởi đầu đầy hứa hẹn bằng chiến thắng 2-1 trước CH Czech. Tuy nhiên, hai thất bại liên tiếp trước Mexico và Nam Phi khiến Son Heung-min cùng các đồng đội chỉ xếp thứ ba bảng đấu và không thể chen chân vào nhóm tám đội hạng ba có thành tích tốt nhất để giành vé vào vòng 32 đội.

Bóng đá Hàn Quốc đang bị Nhật Bản bỏ khá xa ẢNH: REUTERS

Theo NewsTopia, FIFA hiện cập nhật điểm số theo thời gian thực sau mỗi trận đấu quốc tế, vì vậy màn trình diễn nghèo nàn tại World Cup đã khiến Hàn Quốc mất lượng lớn điểm xếp hạng.

Đáng lo hơn, nhiều đội từng đứng dưới Hàn Quốc như Canada, Paraguay hay CHDC Congo đều đã vào vòng knock-out. Nếu các đội này tiếp tục tiến sâu, vị trí của Hàn Quốc trên bảng xếp hạng FIFA nhiều khả năng còn giảm thêm trong đợt cập nhật tiếp theo.

HLV Hong Myung-bo đã lặp lại thất bại ở World Cup 2014. Khi đó, ông cùng Son Heung-min dự World Cup Brazil nhưng không thắng trận nào và bị loại từ vòng bảng. Hàn Quốc từng xem Algeria là đối thủ có thể giành chiến thắng, nhưng lại sụp đổ trước đội bóng này, sau đó tiếp tục thua bạc nhược trước Bỉ dù đối thủ phải chơi thiếu người.

Dù vậy, HLV Hong Myung-bo vẫn được trao cơ hội lần thứ hai. Ông là HLV duy nhất trong lịch sử bóng đá nam Hàn Quốc hai lần dẫn dắt đội tuyển dự World Cup.

Hai năm trước, khi nhận lời trở lại, ông từng nói: "Tôi đã suy nghĩ đến mất ngủ. Tôi đã từ bỏ bản thân. Giờ không còn cái tôi nữa. Chỉ còn bóng đá Hàn Quốc. Đó là lý do tôi thay đổi quyết định". Khi ấy, ông nhiều lần phủ nhận khả năng dẫn dắt đội tuyển, nhưng sau sự thuyết phục liên tục của Giám đốc kỹ thuật Lee Im-saeng, ông nói mình nhận lời vì muốn cống hiến cho bóng đá Hàn Quốc.

Nhưng nhiệm kỳ thứ hai của Hong Myung-bo cũng kết thúc trong thất bại. Ông từng nhấn mạnh rằng mọi thứ sẽ khác so với 12 năm trước, nhưng cuối cùng vẫn không thể đưa đội tuyển vào vòng knock-out ở sân khấu quan trọng nhất.

World Cup 2026 không chỉ để lại một thất bại ngắn hạn. Với truyền thông Hàn Quốc, cú rơi xuống hạng 32 FIFA còn là lời cảnh báo rằng bóng đá nước này đang dần đánh mất vị thế ở châu Á, trong khi đối thủ nhiều năm là đội tuyển Nhật Bản vẫn tiếp tục tiến lên bằng một chiến lược phát triển ổn định và bền vững.