Nắng nóng tại Pháp, hai trẻ em tử vong vì bị bỏ quên trong xe

Trong bối cảnh các trường học ở Pháp phải đóng cửa hoặc điều chỉnh thời khóa biểu, các nhà khí tượng tại Anh dự báo nhiệt độ trong tuần này có thể phá vỡ các mức kỷ lục của tháng 6, theo Reuters.

Nhiệt độ tại Bordeaux, vùng trồng nho nổi tiếng ở miền tây nước Pháp, lên tới 41,9 độ C, vượt qua kỷ lục được thiết lập vào tháng 8.2025. Tại Poitiers, miền trung nước Pháp, nhiệt độ đạt 41,2 độ C, cao hơn mức kỷ lục trước đó được ghi nhận từ năm 1947.

Nhiều người tắm tại đài phun nước gần tháp Eiffel ở thủ đô Paris giữa đợt nắng nóng tại Pháp ngày 22.6 ẢNH: REUTERS

Các nhân viên cứu hộ đã không thể cứu sống hai em nhỏ 2 và 4 tuổi, được mẹ phát hiện trong tình trạng bất tỉnh trong chiếc xe của gia đình đỗ bên ngoài nhà tại Carpentras, đông nam nước Pháp, theo thông tin từ công tố viên địa phương.

Có 3 người cao tuổi, từ 80 đến 95 tuổi, cũng đã tử vong trong cuối tuần qua tại khu vực Bordeaux do các vấn đề sức khỏe liên quan đến nắng nóng tại Pháp, bà Sophie Brocas, quan chức chính quyền địa phương, cho biết trên truyền hình Pháp tối 21.6.

"Chỉ nên bơi tại những nơi có lực lượng cứu hộ giám sát", ông Jerome Boulanger, người phát ngôn Cơ quan An toàn Dân sự Pháp, khuyến cáo sau khi có 13 trường hợp chết đuối được ghi nhận từ ngày 21 - 22.6. Số ca tử vong do đuối nước tại Pháp đã tăng vọt 172% trong các đợt nắng nóng năm ngoái, khi nhiều người xuống nước để giải nhiệt.

Đợt nắng nóng đang ảnh hưởng đến nhiều khu vực của châu Âu được gọi là hiện tượng "Omega block" (khối Omega), do hình dạng của nó giống chữ cái Omega trong bảng chữ cái Hy Lạp. Hiện tượng này tồn tại dưới dạng một khối không khí nóng phình lên ở giữa, kẹp giữa hai vùng không khí mát hơn ở hai bên, theo bà Clair Barnes, nhà nghiên cứu về thời tiết cực đoan và khí hậu tại Đại học Imperial College London (Anh).

Tại thành phố San Sebastian, miền bắc Tây Ban Nha - nơi vốn có khí hậu mát mẻ hơn - nhiệt độ dự kiến chạm ngưỡng 40 độ C, cao hơn gấp đôi mức trung bình lịch sử của ngày 22.6, theo Reuters Climate Monitor. Dữ liệu này cho thấy châu Âu là châu lục có mức nhiệt lệch xa nhất so với mức trung bình lịch sử trong ngày 22.6.

Một báo cáo công bố hồi tháng 4 của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết châu Âu đang nóng lên với tốc độ nhanh gấp hơn hai lần mức trung bình toàn cầu.