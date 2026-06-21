Nắng nóng gay gắt càn quét châu Âu, Pháp cấm bia rượu tại sự kiện

Tại Pháp, 35 trong số 96 tỉnh, vùng dự kiến đặt trong cảnh báo đỏ về nắng nóng vào ngày 20.6, khi nhiệt độ tại nhiều khu vực có thể lên 39 - 40 độ C, trải dài từ tây nam nước Pháp qua thủ đô Paris đến Burgundy. Một số nơi có thể chạm ngưỡng 41 độ C, theo Reuters.

Sau cuộc họp khẩn cấp, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu yêu cầu cấm tiêu thụ rượu bia tại lễ hội âm nhạc thường niên Fête de la Musique và các sự kiện công cộng khác ở những khu vực chịu cảnh báo đỏ. Riêng tại Paris, chính quyền thành phố quyết định mở cửa các công viên suốt ngày đêm để người dân có thêm không gian tránh nóng.

Biển hiệu hiển thị nhiệt độ 37 độ C trong bối cảnh nắng nóng bao trùm Paris, Pháp ngày 19.6.2026 ẢNH: REUTERS

Tại Đức, cảnh báo nắng nóng được ban hành ở hầu hết các khu vực, với nhiệt độ có thể lên gần 38 độ C. Cơ quan khí tượng DWD (Đức) cảnh báo sự kết hợp giữa nắng nóng và độ ẩm cao có thể gây ra các trận giông bão dữ dội.

Ở Ý, nhiệt độ 36 - 37 độ C đang làm đảo lộn sinh hoạt thường nhật và hoạt động du lịch tại nhiều thành phố. Tại Rome, du khách xếp hàng dưới nắng gắt bên ngoài Đấu trường La Mã, trong khi một số người tìm đến những không gian mát hơn dưới lòng đất quanh các di tích cổ.

Tại Bologna, một trong những thành phố nóng nhất trên bán đảo Ý, người dân vẩy nước lên mặt tại Đài phun nước Neptune có từ thế kỷ 16 và tìm bóng râm dưới các hành lang có mái che.

Tại Tây Ban Nha, nắng nóng cũng ảnh hưởng đến không khí bóng đá. Liên đoàn bóng đá nước này quyết định đóng cửa khu vực dành cho người hâm mộ, nơi có màn hình lớn tại quảng trường Plaza de Colon ở Madrid. Điều này buộc người hâm mộ phải tìm địa điểm khác để theo dõi trận đấu World Cup giữa Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út.

Một người đàn ông đang tắm mát trong đài phun nước tại Madrid, Tây Ban Nha ngày 20.6.2026

ẢNH: REUTERS

Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng tại châu Âu xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn, làm gia tăng nguy cơ khẩn cấp về sức khỏe, gây xáo trộn đời sống và tác động đến hoạt động kinh tế trong mùa hè.

Thiệt hại kinh tế do nắng nóng cực đoan cũng ngày càng được chú ý. Thống đốc Ngân hàng trung ương Pháp Emmanuel Moulin nhận định tác động ngắn hạn đối với tăng trưởng còn "khá mơ hồ", do giảm năng suất và nhu cầu sử dụng năng lượng tăng. Tuy nhiên, ông cảnh báo trong trung hạn, các đợt nắng nóng sẽ tiếp tục gây áp lực lên nền kinh tế.