Thế giới

Khắp nơi nắng nóng như đổ lửa

Phạm Anh Thư
27/05/2026 09:48 GMT+7

Hàng loạt quốc gia đang hứng chịu nắng nóng kỷ lục, khiến nguy cơ cháy rừng, số ca tử vong và khủng hoảng năng lượng tiếp tục gia tăng.

Chao đảo vì nắng nóng kỷ lục

Tại Nam Á, đợt nắng nóng gay gắt đang đẩy nhiệt độ tại Pakistan và Bangladesh lên ngưỡng 45-50 độ C, gây gián đoạn đời sống của hàng trăm triệu người. Ít nhất 10 trường hợp tử vong do các biến chứng liên quan đến nắng nóng tại Pakistan được ghi nhận trong tháng 5. 

"Đây là một hiện tượng thời tiết bất thường đã khiến mùa xuân ở Pakistan hoàn toàn biến mất", cựu Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu Pakistan Malik Amin Aslam nói với Al Jazeera. Ông Aslam cho biết nhiệt độ cao hơn bình thường từ 6-7°C. "Những gì chúng ta đang thấy chắc chắn là do biến đổi khí hậu", ông nói thêm.

Paris ghi nhận mức nhiệt 35 độ C hôm 25.5

Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) ngày 25.5 xác nhận tình trạng “sóng nhiệt nghiêm trọng” có khả năng kéo dài. Trước đó ngày 22.5, Đài truyền hình NDTV của Ấn Độ đưa tin có hơn 31 học viên thuộc Quân đoàn Thiếu niên Quốc gia (NCCA) đã bị ốm nặng với các triệu chứng say nắng và mất nước.

Trong khi đó, Trung Quốc liên tục ghi nhận mức tiêu thụ điện tăng mạnh do nhu cầu sử dụng điều hòa và thiết bị làm mát tăng đột biến. Một số khu vực, đối mặt với nguy cơ thiếu điện cục bộ trong giờ cao điểm vì tình trạng nắng nóng, làm gián đoạn hoạt động ổn định của đường truyền, theo Ycai Global.

Severe Weather Europe cho hay, châu Âu đang đối mặt với hiện tượng “mái vòm nhiệt” sau sự thay đổi đột ngột của thời tiết trên Bắc Đại Tây Dương tạo ra luồng khí nóng từ châu Phi lan sang. Khối khí quyển này hoạt động như một “nắp nhiệt”, khiến nhiệt độ mặt đất tăng mạnh.

Nắng nóng kỷ lục ở Anh

Nhiều quốc gia châu Âu hiện cũng đang trải qua đợt nắng nóng bất thường phá vỡ mức khí hậu trung bình. Ở Anh, các trạm thời tiết xác định tháng 5.2026 là tháng 5 nóng nhất trong gần 80 năm. Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) đã ban hành cảnh báo sức khỏe mức "màu hổ phách", cảnh báo nền nhiệt cực đoan có thể làm gia tăng số ca tử vong, đặc biệt ở người trên 65 tuổi và người mắc bệnh nền, theo The Guardian.

Pháp ghi nhận ngày nóng nhất trong tháng 5 từ trước đến nay hôm 26.5, theo cơ quan khí tượng của nước này, và Anh cũng ghi nhận mức nhiệt độ cao chưa từng có.

Một số khu vực ở Ý đã áp đặt các hạn chế đối với công việc ngoài trời, các bãi biển ở tây nam nước Pháp chật kín người sớm hơn thường lệ và nông dân báo cáo thu hoạch sớm hơn dự kiến khi nhiệt độ vượt quá 30 độ C trên toàn khu vực, France 24 đưa tin.

Tác động nghiêm trọng nhiều mặt

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) nhận thấy độ nóng lên toàn cầu trong giai đoạn hiện nay tăng nhanh. Các nhà khoa học xác định hiện tượng El Nino kết hợp với biến đổi khí hậu do con người gây ra, đang khiến các đợt nóng kéo dài và dữ dội hơn so với trước đây.

Nhiều nghiên cứu khí hậu cho thấy các đợt nắng nóng từng được xem là bất thường nay đang xuất hiện thường xuyên, kéo theo nguy cơ cháy rừng, gia tăng số ca tử vong, khủng hoảng năng lượng và hư hại hạ tầng.

Một bể bơi công cộng trong ngày nóng ở Ấn Độ hôm 25.5

Báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) và WMO ngày 22.4.2026 cảnh báo nắng nóng cực độ đang đẩy hệ thống nông nghiệp và lương thực toàn cầu đến bờ vực, đe dọa sinh kế và sức khỏe của hơn một tỉ người, đồng thời gây thiệt hại cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản và rừng.

Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm trầm trọng thêm những hiện tượng cực đoan này, với việc châu Âu ấm lên nhanh hơn mức trung bình toàn cầu và các đợt nắng nóng ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng hơn. 

Theo tờ La Tribune, các đợt nắng nóng cực đoan tại châu Âu không chỉ tác động mạnh tới môi trường và y tế công cộng mà đang trở thành một cú sốc kinh tế cho nhiều quốc gia.

Bên cạnh đó, AP đưa tin Cơ quan giám sát hạn hán Mỹ cho biết có hơn 48 tiểu bang đang cạn kiệt nước từ mức trung bình đến nghiêm trọng. Các nhà khí tượng học cũng cảnh báo đây là dấu hiệu đáng lo ngại đối với mùa cháy rừng, giá lương thực tăng cao và nguồn nước bị ảnh hưởng trong thời gian tới.

