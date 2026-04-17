Thế giới

Mỹ đối mặt đợt nắng nóng bất thường

Văn Khoa
Văn Khoa
17/04/2026 06:06 GMT+7

Một hình thái thời tiết bất thường kéo dài đang thổi luồng không khí cực nóng vào bờ đông nước Mỹ, gây ra đợt nắng nóng có thể phá vỡ kỷ lục nhiệt độ cao nhất tại các thành phố như New York, Philadelphia và Washington D.C, theo AP.

Tại thủ đô của Mỹ, nhiệt độ cao nhất được dự báo gần 34 độ C vào chiều 15.4 và ngày 16.4 (giờ địa phương).

Nắng nóng ở Mỹ

Ảnh: AFP

Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Mỹ đã dự báo nhiệt độ cao nhất ở mức 30 độ C tại công viên Trung tâm ở New York trong ngày 15.4. Kỷ lục nhiệt độ cao nhất cho ngày này là 31 độ C, không thay đổi từ năm 1941. Thời tiết thậm chí còn nóng hơn ở Philadelphia, nơi nhiệt độ cao nhất vào ngày 15.4 đã được dự báo là 32 độ C.

Đây là đợt nắng nóng bất thường trong tháng 4, không chỉ vì thiêu đốt phần lớn nước Mỹ quá sớm trong năm mà còn vì thời gian kéo dài. Các nhà dự báo cho hay nhiệt độ gần đạt mức kỷ lục dự kiến sẽ kéo dài đến cuối tuần này. Dù việc nhiệt độ lên tới gần 32 độ C vào một ngày của tháng 4 không phải là chưa từng xảy ra, nhưng một đợt nắng nóng kéo dài như trên vào tháng 4 là rất hiếm, theo AP dẫn lời các chuyên gia. Ông John Feerick, nhà khí tượng học kỳ cựu tại Công ty dự báo thời tiết AccuWeather (Mỹ), cho biết điều tốt là độ ẩm không ở mức như mùa hè, có nghĩa là trời sẽ không nóng như một ngày oi bức của tháng 7. Tuy nhiên, cái nóng bất thường trong tháng 4 có thể gây căng thẳng hơn người dân chưa có kinh nghiệm thích nghi.

Trong một diễn biến khác, AFP dẫn lời giới chức CH Dominica cho hay mưa lớn và lũ lụt đã khiến 7 người chết và hơn 30.000 người phải sơ tán kể từ tuần trước. Những cơn bão mạnh bắt đầu từ ngày 7.4 tiếp tục gây mưa lớn ở quốc gia vùng Caribe này. Các nhà khí tượng học của CH Dominica dự báo sẽ có thêm mưa và mưa đá trong những ngày tới. Trước đó, giới chức Haiti thông báo kể từ ngày 11.4 đã có ít nhất 12 người chết do mưa lũ.

