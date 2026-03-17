Thời tiết khắc nghiệt càn quét Mỹ, hơn 12.000 chuyến bay bị ảnh hưởng

Reuters đưa tin Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 16.3 đã ra lệnh hoãn các chuyến bay tại một số sân bay thuộc các thành phố lớn như New York, Orlando (Florida), Atlanta (Georgia), Houston (Texas) do nguy cơ gió lớn và giông lốc dữ dội.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết thời tiết đang ảnh hưởng đến các chuyến bay trên khắp cả nước. Một cơn bão mùa đông cũng đang gây tắc nghẽn các chuyến bay ở khu vực Trung Tây và vùng Ngũ Đại Hồ.

Bảng điện tử tại một sân bay bang Bắc Carolina, Mỹ thông báo nhiều chuyến bay bị hủy ngày 16.3 ẢNH: AP

Chuyên trang theo dõi chuyến bay FlightAware cho biết hơn 8.500 chuyến bay ở Mỹ bị hoãn và 4.000 chuyến bị hủy trong ngày 16.3. Các hãng hàng không lớn như American Airlines, Southwest Airlines và Delta Air Lines đều đã hoãn hoặc hủy 45% số chuyến bay.

Chính phủ Mỹ cũng đã yêu cầu các nhân viên liên bang tại Washington D.C rời văn phòng trước 14 giờ ngày 16.3 theo giờ địa phương do nguy cơ thời tiết xấu. Trang AccuWeather ước tính rằng hơn 200 triệu người Mỹ đối mặt với nguy cơ thời tiết cực đoan vào ngày 16.3

Các chuyên gia cảnh báo thiên tai vẫn chưa dừng lại khi một luồng khí lạnh cực mạnh sắp tràn xuống miền đông sau đợt bão, có thể gây đóng băng diện rộng từ vùng duyên hải Vịnh Mexico đến bang Florida, AP đưa tin.

Tuyết rơi dày trên tuyến đường ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota của Mỹ ngày 15.3 ẢNH: AP

Trái ngược với giá lạnh, khu vực miền tây nam của Mỹ, như tại bang Arizona và California, ghi nhận hiện tượng vòm nhiệt, với nhiệt độ cao bất thường vào tháng 3.

"Về lý thuyết thời điểm này vẫn là mùa đông. Đây không phải là điều bình thường của tháng 3, mà là dấu hiệu cho thấy biến đổi khí hậu đang tác động trực tiếp đến thành phố", Thị trưởng thành phố Los Angeles (California) Karen Bass nói.

Thành phố Phoenix (Arizona) tuần này dự kiến trải qua 5 ngày liên tiếp nhiệt độ đạt thấp nhất là 100 độ F (37,8 độ C). Lần gần nhất thành phố ghi nhận mức nhiệt 100 độ F vào tháng 3 đã từ năm 1988.

Thời tiết khô và gió mạnh còn khiến vụ cháy rừng lớn nhất trong lịch sử bang Nebraska bùng phát mạnh. Ba đám cháy đã thiêu rụi gần 300.000 ha.

Tại Hawaii, mưa lớn xối xả gây sạt lở đất và lũ quét nghiêm trọng, nhấn chìm nhiều nhà cửa và trang trại trên đảo Maui.