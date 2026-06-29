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Thể thao World Cup 2026

Đội tuyển Hàn Quốc tụt dốc thê thảm: Vị trí trên bảng xếp hạng FIFA thấp nhất sau hơn 4 năm

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Theo bảng xếp hạng FIFA mới được cập nhật ngày 29.6, đội tuyển Hàn Quốc đã tụt 7 bậc, từ hạng 25 xuống hạng 32 thế giới sau khi bị loại khỏi World Cup 2026.

Đây là vị trí thấp nhất của Hàn Quốc kể từ tháng 1.2022, thời điểm đội bóng này đứng thứ 33 dưới thời HLV Paulo Bento. Nói cách khác, đây là thứ hạng tệ nhất của bóng đá Hàn Quốc trong hơn 4 năm qua.

Theo tính toán của FIFA, Hàn Quốc mất tới 33,03 điểm sau loạt trận tại World Cup 2026. Đây là mức sụt giảm rất lớn đối với một đội tuyển vốn nhiều năm liền duy trì vị trí trong top 30 thế giới.

Trong bối cảnh Hàn Quốc tụt hạng, một loạt đội tuyển vượt lên phía trên. Na Uy tăng 8 bậc, từ hạng 31 lên hạng 23. Ai Cập vươn lên hạng 26, trong khi Bờ Biển Ngà leo lên vị trí 31 và đều xếp trên Hàn Quốc.

Đội tuyển Hàn Quốc tụt dốc thê thảm: Vị trí trên bảng xếp hạng FIFA thấp nhất sau hơn 4 năm- Ảnh 1.

Son Heung-min và các đồng đội ra về trong sự thất vọng

ẢNH: REUTERS

Thực tế, dấu hiệu sa sút của Hàn Quốc đã xuất hiện từ đầu năm nay. Trong bảng xếp hạng FIFA đầu tiên của năm 2026, Hàn Quốc đứng thứ 22 thế giới. Tuy nhiên, 2 thất bại liên tiếp ở loạt trận giao hữu tháng 3 khiến đội bóng này rơi xuống hạng 25 vào tháng 4. Trước khi World Cup khởi tranh, Hàn Quốc vẫn giữ nguyên vị trí thứ 25, nhưng màn trình diễn thất vọng tại Bắc Mỹ đã khiến họ lao dốc mạnh.

Nguyên nhân lớn nhất đến từ kết quả thi đấu nghèo nàn ở vòng bảng World Cup 2026. Đội bóng của HLV Hong Myung-bo chỉ thắng CH Czech, trước khi lần lượt nhận thất bại trước Mexico và Nam Phi.

Trong đó, trận thua 0-1 trước Nam Phi được xem là "đòn chí mạng" đối với điểm số FIFA của Hàn Quốc. Trước World Cup, Nam Phi chỉ đứng thứ 60 trên bảng xếp hạng FIFA, thấp hơn Hàn Quốc tới 35 bậc. Theo công thức tính điểm của FIFA, thất bại trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn đáng kể đã khiến đội tuyển xứ kim chi mất lượng điểm rất lớn.

Kết thúc vòng bảng, Hàn Quốc có 3 điểm sau 1 trận thắng và 2 trận thua, xếp thứ ba bảng A. Trong cuộc đua giành vé vớt dành cho các đội hạng ba, họ chỉ đứng thứ 10 trong số 12 đội, qua đó không thể góp mặt ở vòng 32 đội.

Đội tuyển Hàn Quốc bị loại khỏi World Cup, HLV Hong Myung-bo hứng chỉ trích dữ dội

Đây được xem là một trong những thất bại nặng nề nhất của bóng đá Hàn Quốc trong nhiều năm trở lại đây. Dư luận trong nước liên tục chỉ trích HLV Hong Myung-bo vì những quyết định chiến thuật khó hiểu. Áp lực cuối cùng khiến nhà cầm quân 56 tuổi tuyên bố từ chức ngay sau khi đội tuyển bị loại.

Không chỉ giới chuyên môn và người hâm mộ lên tiếng, nhiều chính trị gia Hàn Quốc cũng yêu cầu tiến hành điều tra hoạt động của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA). Các nghị sĩ thuộc cả đảng cầm quyền lẫn phe đối lập đều cho rằng bóng đá Hàn Quốc cần một cuộc cải tổ toàn diện sau thất bại tại World Cup 2026.

Từ vị thế đội tuyển hàng đầu châu Á và thường xuyên nằm trong top 25 thế giới, Hàn Quốc giờ đây đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ sau World Cup 2014. Và vị trí thứ 32 trên bảng xếp hạng FIFA có lẽ mới chỉ là khởi đầu cho những "dư chấn" mà thất bại tại Bắc Mỹ để lại.

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