Hàn Quốc sớm bị loại, Lee Kang-in vẫn sánh vai Messi trong đội hình tiêu biểu vòng bảng World Cup

Trong khi đội tuyển Hàn Quốc trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026, Lee Kang-in lại mang đến một tin vui hiếm hoi cho người hâm mộ nước này.

Nhật báo thể thao Marca (Tây Ban Nha) vừa công bố đội hình tiêu biểu của vòng bảng World Cup 2026 dựa trên hệ thống đánh giá sức mạnh (Power Ranking). Bất ngờ lớn nhất là sự xuất hiện của Lee Kang-in, trong bối cảnh Hàn Quốc thậm chí không thể giành vé vào vòng 32 đội.

Không chỉ là cầu thủ châu Á duy nhất được lựa chọn, Lee Kang-in còn là cái tên duy nhất đến từ một đội tuyển đã bị loại ngay sau vòng bảng. Điều đó cho thấy, dù tập thể Hàn Quốc gây thất vọng, màn trình diễn cá nhân của tiền vệ đang khoác áo PSG vẫn đủ sức thuyết phục giới chuyên môn quốc tế.

Dù đội nhà thất bại thảm hại, Lee Kang-in vẫn có phong độ khá ổn định ẢNH: REUTERS

Sánh vai những ngôi sao lớn nhất thế giới

Ở đội hình tiêu biểu của Marca, Lee Kang-in xuất hiện bên cạnh những tên tuổi hàng đầu của bóng đá thế giới.

Trên hàng công là Lionel Messi (Argentina), Harry Kane (Anh) và Kylian Mbappe (Pháp). Tuyến giữa gồm Rodri (Tây Ban Nha), Lee Kang-in, Granit Xhaka (Thụy Sĩ) và Pedri (Tây Ban Nha). Hàng thủ có Gabriel Magalhaes (Brazil), Aymeric Laporte (Tây Ban Nha), Jan Paul van Hecke (Hà Lan), trong khi vị trí thủ môn thuộc về Mostafa Shobir (Ai Cập).

Đội hình do Marca bình chọn ẢNH: MARCA

Lee Kang-in đạt 23,96 điểm theo hệ thống Power Ranking của Marca, đứng thứ hai trong số các tiền vệ được chấm điểm, chỉ xếp sau Rodri.

Marca thừa nhận đây là lựa chọn mà "không nhiều người có thể dự đoán trước". Tờ báo Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh Lee Kang-in là một trong những tiền vệ gây ấn tượng nhất vòng bảng và hoàn toàn xứng đáng có mặt trong đội hình tiêu biểu.

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Một cá nhân không thể cứu cả tập thể

Hàn Quốc kết thúc vòng bảng với 1 trận thắng và 2 trận thua, chỉ ghi được 2 bàn thắng trước khi bị loại khỏi World Cup. Trong bối cảnh lối chơi của đội tuyển bị chỉ trích vì thiếu ý tưởng và HLV Hong Myung-bo phải từ chức, Lee Kang-in vẫn là một trong số ít cầu thủ duy trì được phong độ ổn định.

Lee Kang-in có mặt trong đội hình tiêu biểu vòng bảng World Cup 2026 do Marca bình chọn ẢNH: REUTERS

Sau Son Heung-min, Lee Kang-in được kỳ vọng sẽ là biểu tượng mới của bóng đá Hàn Quốc ẢNH: REUTERS

Tiền vệ 25 tuổi đá chính cả 3 trận, gần như trở thành trung tâm trong mọi đợt triển khai bóng của Hàn Quốc. Khả năng giữ bóng, tạo cơ hội và kết nối giữa các tuyến giúp anh vẫn nổi bật dù các đồng đội không đạt phong độ cao.

Marca cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi hành trình của Lee Kang-in khép lại quá sớm: "Tất nhiên, điều đáng tiếc là cậu ấy không còn cơ hội tích lũy thêm điểm số vì Hàn Quốc đã bị loại trong cuộc đua giữa các đội xếp thứ ba. Nhưng chỉ riêng việc góp mặt trong đội hình tiêu biểu đã là một thành tích rất đáng ghi nhận. Hy vọng chúng ta sẽ sớm được chứng kiến phép màu của Lee Kang-in một lần nữa", Marca bình luận.

Có lẽ đó cũng là cảm xúc chung của người hâm mộ Hàn Quốc. World Cup 2026 mang đến quá nhiều nỗi thất vọng, nhưng ít nhất họ vẫn có thể nhìn thấy một tín hiệu tích cực mang tên Lee Kang-in.

Ở tuổi 25, tiền vệ của PSG vẫn còn nhiều kỳ World Cup phía trước. Nếu bóng đá Hàn Quốc thực sự bước vào quá trình tái thiết sau thất bại này, Lee Kang-in nhiều khả năng sẽ trở thành hạt nhân trong hành trình xây dựng một thế hệ mới, thay thế lớp đàn anh mà Son Heung-min là biểu tượng suốt hơn một thập kỷ qua.