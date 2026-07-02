Tuyệt kỹ hàng công đội tuyển Pháp

Hàng tấn công hủy diệt

Trước World Cup 2026, đã có những thời điểm người ta nghi ngờ sức mạnh của hàng công đội tuyển Pháp khi vận hành rất chệch choạc. Niềm hy vọng lớn nhất là Mbappe vừa trải qua mùa giải không thực sự thành công tại Real Madrid, giai đoạn cuối mùa còn bị chấn thương. Mbappe đều không ghi bàn ở cả hai trận giao hữu gặp Bờ Biển Ngà và Bắc Ireland. Nghiêm trọng hơn khi khả năng phối hợp của bộ đôi Mbappe và Dembele bị đặt rất nhiều câu hỏi vì không phối hợp tốt.

Nhưng khi bước vào những trận đấu chính thức của World Cup, mọi thứ như được lột xác. Bốn cầu thủ ở tuyến đầu không những thay nhau tỏa sáng mà còn kết hợp, phối hợp với nhau một cách hoàn hảo. Olise có 5 pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, Mbappe ngoài phong độ săn bàn đỉnh cao với 3 cú đúp sau 4 trận thì cũng đã tự hoàn thiện mình với việc lùi về nhận bóng và kiến thiết cho Dembele lập cú đúp ở trận gặp Na Uy. HLV Deschamps điều chỉnh đưa Olise vào trung tâm chơi như một tiền vệ công số 10, và kéo Dembele về hành lang cánh phải đã giúp hàng công Pháp từ 4 ngôi sao đơn lẻ rời rạc trở thành "bộ tứ nguyên tử" cực hay.

Bộ tứ nguyên tử Mbappe (10) - Dembele (7) - Olise (11) - Barcola (12) của đội tuyển Pháp ẢNH: AFP

Tùy từng tình huống, bộ tứ mang tính hủy diệt ấy, hoặc tạo thành những nhóm tam giác, hoặc tứ giác vận động nhuần nhuyễn và linh hoạt. Nó giống như cách Olise - Dembele - Mbappe phối hợp tuyệt vời trong tình huống mở tỷ số trận thắng Thụy Điển ở vòng knock-out. Và đôi khi khán giả lại được thưởng thức những pha solo ngẫu hứng của những cá nhân sở hữu lối chơi tốc độ và cực kỳ đột biến. Hầu hết các tiền đạo Pháp đều có khả năng qua người 1 đấu 1 cực tốt, kỹ năng dứt điểm ở đẳng cấp cao. Và những trận đấu gần đây, lại xuất hiện các cặp bài trùng kiểu Olise không cần nhìn vẫn có thể chuyền bóng chính xác cho Mbappe, hay tiền đạo của Real Madrid cũng đã biết cách chơi giật về nhận bóng, thu hút hàng phòng ngự đối phương và kiến tạo cho Dembele ghi bàn.

Olise mới là nhân tố đặc biệt

Ở trận thắng Thụy Điển, Mbappe được Sofascore chấm điểm cao nhất (9,8 điểm) nhờ thành tích lập một cú đúp và khả năng dứt điểm ấn tượng. Olise được chấm ở vị trí thứ 2 với 8,8 điểm. Nhưng thực tế Olise mới là nhân tố quan trọng và tạo ra sự đột biến lớn nhất trên hàng công đội tuyển Pháp. Trong màu áo Bayern Munich, Olise bị đóng đinh ở vị trí tiền vệ phải, và ở mùa giải 2025 - 2026, anh được đánh giá là tiền vệ phải hay nhất châu Âu (nhỉnh hơn Yamal về sự ổn định và thông số: 22 bàn thắng, 26 kiến tạo, chân chuyền tốt nhất châu Âu).

Tiền vệ tấn công không phải là sở trường của Olise, nhưng cả 4 trận đấu đã qua, anh đang cho thấy sự phát triển toàn diện. Anh tích cực di chuyển với quãng đường trung bình là 8,4 km sau khoảng 77 phút mỗi trận; chạm bóng mỗi trận khoảng 72 lần, tung ra 46 đường chuyền chính xác (tỷ lệ 87%); 5 kiến tạo thành bàn sau khoảng gần 10 đường chuyền quyết định. Trong trận đấu với Thụy Điển, ngoài khoảnh khắc suýt lập siêu phẩm với cú tung người móc bóng trúng cột dọc, Olise còn lập nên một kỷ lục "điên rồ" với tỷ lệ chuyền bóng chính xác 92% ở 1/3 phần sân đối phương. Olise vừa có thể chuyền khó, chuyền mạo hiểm xuyên tuyến, chọc khe mà vẫn đạt độ chính xác cao. Cú nhả khe cực khó nhưng vừa vặn đến kinh ngạc cho Mbappe băng lên ghi bàn nâng tỷ số 3-0 là một minh chứng rõ nét cho điểm rơi phong độ hoàn hảo của Olise.

Chặng đường phía trước của đội tuyển Pháp vẫn còn rất nhiều gian nan. Nhưng với những gì mà Olise, Mbappe và đồng đội đã thể hiện, Pháp hoàn toàn có thể tự tin tiến bước. Sở hữu hàng công hủy diệt, Pháp đích thực trở thành nhân tố khiến mọi đối thủ phải e ngại.