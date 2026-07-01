Kết quả World Cup 2026: Erling Haaland rực sáng, Na Uy đụng độ Brazil

Bàn thắng muộn của Erling Haaland đưa Na Uy đi tiếp tại World Cup 2026

Đội tuyển Na Uy cùng Bờ Biển Ngà tạo nên trận đấu hấp dẫn, kịch tính ở vòng loại trực tiếp (32 đội) diễn ra rạng sáng nay (1.7). Nền tảng thể lực tốt giúp đội tuyển Bờ Biển Ngà tạo nên nhiều pha bóng tốc độ gây sức ép lên hàng phòng ngự của đội tuyển Na Uy. Trong khi đó Erling Haaland khuấy đảo hàng phòng ngự đối thủ, có 4 cơ hội ghi bàn cho đội tuyển Na Uy trong hiệp 1 nhưng không tận dụng thành công.

Antonio Nusa mở tỷ số cho đội tuyển Na Uy trong những phút cuối hiệp 1 trước Bờ Biển Ngà ẢNH: REUTERS

Antonio Nusa khai thông bế tắc khi lập siêu phẩm ở phút 39 giúp Na Uy mở tỷ số trước Bờ Biển Ngà. Nhận bóng từ cánh trái của đồng đội Odegaard, Antonio Nusa xâm nhập vòng cấm và tung ra pha dứt điểm bằng lòng trong chân phải, đưa bóng "găm" vào góc xa khung thành thủ môn Yahia Fofana (Bờ Biển Ngà).

Amad Diallo (giữa) giúp đội tuyển Bờ Biển Ngà cân bằng tỷ số 1-1 sau màn solo ấn tượng ẢNH: REUTERS

Nỗ lực của đội tuyển Bờ Biển Ngà trong hiệp 2 được đền đáp với bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 của Amad Diallo. Chân sút đang chơi cho CLB M.U có màn phối hợp ăn ý với Nicolas Pepe sau đó đi bóng qua 3 hậu vệ đội tuyển Na Uy rồi dứt điểm bằng chân trái ghi bàn. Màn solo ấn tượng của Amad Diallo ở phút 74 đưa trận đấu về thế cân bằng.

Erling Haaland trong tình huống ghi bàn thắng ấn định thắng lợi 2-1 cho Na Uy trước Bờ Biển Ngà ẢNH: REUTERS

Tinh thần lên cao sau khi có bàn gỡ, các cầu thủ Bờ Biển Ngà tiếp tục có những pha tấn công sắc bén. Tuy nhiên khoảnh khắc của ngôi sao đã khiến đội bóng này phải ngậm ngùi. Phút 86, Erling Haaland nhận đường chuyền từ cánh phải của đồng đội Patrick Berg, dứt điểm cận thành làm tung lưới thủ môn đội tuyển Bờ Biển Ngà, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Na Uy.

Khoảnh khắc tỏa sáng của người hùng Erling Haaland giúp đội tuyển Na Uy vượt qua Bờ Biển Ngà, giành quyền vào vòng 16 đội, chạm trán Brazil ẢNH: REUTERS

Bàn thắng thứ 5 của Erling Haaland tại World Cup 2026 không chỉ giúp đội tuyển Na Uy thẳng tiến vào vòng 16 đội mà còn giúp anh vươn lên vị trí hạng nhì trong cuộc đua danh hiệu vua phá lưới (xếp sau Messi, 6 bàn). Đối thủ của đội tuyển Na Uy ở vòng 16 đội là Brazil.