Đã xác định được 5 cặp đấu của vòng 16 đội World Cup 2026: Không chủ nhà nào bị loại

Anh và Bỉ 'thoát hiểm' trước đại diện châu Phi

3 trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra từ khuya 1.7 đến sáng 2.7. Khép lại với trận Mỹ gặp Bosnia & Herzegovina, vòng 16 đội đã xác định được thêm 3 cái tên mới nhất là Anh, Bỉ và chủ nhà xứ cờ hoa.

Ở trận đấu diễn ra vào khuya 1.7, đội tuyển Anh dù được đánh giá vượt trội nhưng đã rất chật vật mới có thể đánh bại CHDC Congo. Tam sư thậm chí còn bị "dội gáo nước lạnh" khi phải nhận bàn thua rất sớm trong hiệp 1. Tuy nhiên, bản lĩnh và đẳng cấp của Harry Kane đã giúp đội bóng xứ sương mù ngược dòng ngoạn mục để thắng 2-1. Kane đã ghi cả hai bàn thắng.

Harry Kane rực sáng với cú đúp bàn thắng giúp đội tuyển Anh vào vòng 16 đội World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Một đại diện châu Âu là Bỉ cũng thắng nghẹt thở đội bóng châu Phi Senegal. Senegal đã dẫn trước đến 2 bàn, nhưng lại bị gỡ hòa 2-2 chỉ trong vài phút ngắn ngủi cuối hiệp 2. Bỉ có thêm bàn trên chấm phạt đền ở phút 120+5 để giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

3 đội chủ nhà World Cup 2026 đều đi tiếp

Đội tuyển Mỹ có trận thắng thuyết phục trước Bosnia & Herzegovina. Folarin Balogun ghi bàn giúp chủ nhà dẫn trước 1-0 ở cuối hiệp 1, nhưng sau đó phải nhận thẻ đỏ ở đầu hiệp 2. Trong thế chơi thiếu người, đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino có thêm bàn thắng từ chấm đá phạt của Malik Tillman để thắng chung cuộc 2-0.

Tillman (17) ghi bàn đẹp mắt trên chấm đá phạt để ấn định chiến thắng 2-0 cho Mỹ trong thế chơi thiếu người ẢNH: REUTERS

Như vậy, cả ba đội chủ nhà World Cup 2026 đều giành vé tiến vào vòng 16 đội. Canada (thắng Nam Phi 1-0) tiên phong, sau đó lần lượt Mexico (thắng Ecuador 2-0) và Mỹ nối gót.

10 đội đã vượt qua vòng 32 đội là: Canada, Brazil, Paraguay, Ma Rốc, Na Uy, Pháp, Mexico, Anh, Bỉ và Mỹ. 5 cặp đấu cũng đã lộ diện: Paraguay gặp Pháp, Canada chạm trán Ma Rốc, Brazil đụng độ Na Uy, Mỹ đối đầu Bỉ, Anh so tài Mexico.



Trận đấu mở màn cho vòng 16 đội là cuộc đối đầu giữa Canada và Ma Rốc, diễn ra lúc 0 giờ ngày 5.7.