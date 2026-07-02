Tây Ban Nha - Áo (2 giờ ngày 3.7, trực tiếp VTV): Chiến thắng dễ cho ‘Bò tót’?

Theo Opta và một số chuyên trang thống kê khác, Tây Ban Nha có cơ hội thắng trong 90 phút lên đến 72 - 74%, còn Áo chỉ có

9 - 10%. Sự khác biệt đó được phản ánh rõ qua màn trình diễn của hai đội ở vòng bảng. Tây Ban Nha đứng đầu bảng H với 7 điểm, bất bại sau 3 trận. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente ghi 5 bàn và gần như không cho đối thủ cơ hội tạo sức ép đáng kể. Điều đáng sợ hơn là cách họ kiểm soát trận đấu. "Bò tót" đạt tỷ lệ cầm bóng trung bình gần 70%, thực hiện hơn 800 đường chuyền ở 1/3 cuối sân, gấp đôi so với Áo. Lối chơi của Tây Ban Nha lúc này không còn là tiki-taka thuần túy như trước. Họ cũng biết cách pressing, gây áp lực mạnh mẽ và chuyển trạng thái tốc độ.

Ảnh: FPT PLAY

Yamal (phải) là ngòi nổ quan trọng của Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Ở chiều ngược lại, Áo tiến vào vòng knock-out với tư cách nhì bảng J. Họ đánh bại Jordan, thua Argentina và hòa Algeria trong trận cầu có tới 6 bàn thắng. Việc ghi được 6 bàn sau vòng bảng cho thấy hàng công của Áo không hề tệ, nhưng việc thủng lưới tới 6 lần cũng phản ánh những vấn đề lớn nơi hàng thủ. Khác với Jordan hay Algeria, Tây Ban Nha là đội có khả năng kiểm soát không gian và nhịp độ trận đấu thuộc hàng tốt nhất giải. Nếu để đối thủ áp đặt thế trận, Áo rất dễ rơi vào cảnh phải phòng ngự trong phần lớn thời gian.

Dĩ nhiên, World Cup luôn là sân khấu của những bất ngờ. Paraguay vừa loại Đức, Ma Rốc khiến Hà Lan phải dừng bước. Những kết quả đó là lời nhắc nhở rằng không có đội bóng nào được phép chủ quan ở vòng đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, nếu thi đấu đúng sức và duy trì phong độ như vòng bảng, Tây Ban Nha rõ ràng đang nắm trong tay quá nhiều lợi thế. Một chiến thắng để tiến vào vòng 16 đội không phải nhiệm vụ quá khó với Yamal và đồng đội. Điều được người hâm mộ quan tâm hơn có lẽ là họ sẽ thắng bằng cách nào và thắng với cách biệt bao nhiêu bàn mà thôi.



