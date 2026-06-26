Nhận định bóng đá Uruguay vs Tây Ban Nha: Yamal lên tiếng đưa La Roja vượt ải

Đội tuyển Tây Ban Nha tìm lại cảm giác chiến thắng

Tại bảng H lúc này, đội tuyển Tây Ban Nha dẫn đầu với 4 điểm (hiệu số +4). Uruguay nhì bảng với 2 điểm (hiệu số 0, có 3 bàn thắng). Cabo Verde xếp thứ ba với 2 điểm (hiệu số 0, 2 bàn thắng). Ả Rập Xê Út đứng cuối với 1 điểm (hiệu số -4). Với cục diện này, tấm vé vào vòng knock-out World Cup 2026 khó thoát khỏi tay của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, “đội bóng xứ bò tót” đương nhiên muốn vào vòng trong với ngôi nhất bảng H. Vị trí dẫn đầu bảng sẽ chắc chắn thuộc về nhà đương kim vô địch châu Âu nếu họ đánh bại Uruguay, hoặc thậm chí là một trận hòa (trừ trường hợp Cabo Verde thắng đậm Ả Rập Xê Út ở cặp đấu còn lại).

Sau trận hòa không bàn thắng đầy bế tắc (0-0 với Cabo Verde) ở lượt trận mở màn, Tây Ban Nha đã trở lại ấn tượng bằng chiến thắng đậm đà 4-0 trước Ả Rập Xê Út để giành quyền tự quyết tại bảng đấu. Trong khi đó, Uruguay cũng sẩy chân với một trận hòa (1-1 với Ả Rập Xê Út) trong ngày ra quân, nhưng đã không thể tìm lại niềm vui chiến thắng ở lượt trận sau đó.

Lamine Yamal (19) vẫn là sự khác biệt trong đội hình Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Hai trận hòa gây thất vọng liên tiếp đã đẩy đoàn quân của HLV Marcelo Bielsa vào thế chân tường. Họ buộc phải giành chiến thắng trước Tây Ban Nha để cầm chắc tấm vé đi tiếp. Một kết quả hòa cũng có thể giúp đội bóng Nam Mỹ nằm trong nhóm 8 đội hạng ba có thành tích xuất sắc, hoặc thậm chí là đứng nhì bảng (tùy thuộc vào kết quả của cặp đấu còn lại). Tuy nhiên, đây là kịch bản đầy rủi ro với Uruguay.

Dự đoán kết quả: Uruguay 1-3 Tây Ban Nha

La Roja đã đã phô diễn sức mạnh tấn công đáng gờm ở trận thắng Ả Rập Xê Út vừa qua. Trong đó, sự trở lại của Lamine Yamal đóng vai trò then chốt giúp đội bóng của HLV Luis de la Fuente vận hành một cách trơn tru và hiệu quả. Khi trở lại trong đội hình chính ở trận Tây Ban Nha gặp Ả Rập Xê Út, Yamal chỉ mất đúng 10 phút để điền tên mình lên bảng tỷ số. Tốc độ và sự sáng tạo của chân sút sinh năm 2007 cũng ngay lập tức nâng tầm các đồng đội xung quanh.

Trận Uruguay vs Tây Ban Nha diễn ra lúc 7 giờ ngày 27.6, theo giờ Việt Nam ẢNH: CMH

Phong độ ấn tượng và ổn định của Tây Ban Nha được thể hiện qua chuỗi 12 trận bất bại, đồng thời không để thua trận nào trong 90 phút chính thức suốt 2 năm qua. Với lực lượng đầy đủ trước lượt trận cuối, đội bóng xứ bò tót được đặt niềm tin sẽ tiếp đà thăng hoa khi chạm trán với Uruguay.

Trong khi đó, Uruguay đang bộc lộ nhiều vấn đề. Trước 2 trận hòa tại bảng H, đại diện Nam Mỹ đã trải qua 4 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Những trận thắng hiếm hoi của họ trong năm qua là trước những đối thủ yếu hơn nhiều như Uzbekistan, CH Dominica, Peru.

Đội hình xuất phát dự kiến trận Uruguay vs Tây Ban Nha

Uruguay: Muslera; Varela, Caceres, Gimenez, Sanabria; Valverde, Ugarte, Bentancur; Canobbio, Nunez, Araujo.

Tây Ban Nha: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Pedri; Williams, Oyarzabal, Yamal.