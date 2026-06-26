Bí quyết thành công của HLV Pochettino và đội tuyển Mỹ

G IẢI TỎA THAY VÌ TỰ LÀM TĂNG ÁP LỰC

Mỹ và Úc đều thắng trận ra quân, và đội nào thắng khi họ trực tiếp gặp nhau ở trận kế tiếp sẽ sớm vượt qua vòng bảng. Cơ hội quá lớn mở ra, và dĩ nhiên đòi hỏi một sự chuẩn bị công phu từ cả hai phía. Quyết định lớn nhất và thành công nhất của HLV đội tuyển Mỹ Mauricio Pochettino dẫn đến chiến thắng mang tính lịch sử cho Mỹ ở đấu trường World Cup là việc giải tỏa thay vì tự làm tăng áp lực cho cầu thủ cũng như chính mình.

HLV Pochettino luôn tạo không khí thoải mái cho đội tuyển Mỹ Ảnh: Reuters

Ông Pochettino từng là danh thủ tham dự World Cup 2002. Ông rút kinh nghiệm từ chính bản thân cũng như từ những người khác ở giải đấu ấy. Ông không quên được mái tóc kiểu "thằng bờm" ngộ nghĩnh của ngôi sao Brazil Ronaldo ở giải đấu ấy. Đấy là hình ảnh tiêu biểu cho sự sảng khoái, là cách giải tỏa áp lực tuyệt vời của Brazil tại World Cup 2002. Cuối cùng Brazil vô địch, và Ronaldo là Vua phá lưới với 8 bàn thắng.

Thế còn Pochettino và đội Argentina tại World Cup 2002? Họ ở thái cực ngược lại, luôn bị kìm tỏa trong kỷ luật sắt kiểu quân đội của HLV Marcelo Bielsa. Áp lực luôn đè nặng cả trong lẫn ngoài sân bóng, khi tập luyện cũng như lúc nghỉ ngơi. Vào trận, Pochettino thò chân truy cản như một chiếc máy, rơi vào cái bẫy mà tiền đạo Anh Michael Owen giăng ra trong vùng cấm địa. Argentina dính phạt đền và thua 0-1, về nước ngay sau vòng bảng trong tư thế của đội bóng được xem là ứng cử viên vô địch số 1. Pochettino có lẽ tự nhủ ngay từ ngày ấy rằng khi huấn luyện ông sẽ không làm như vậy nữa!

Bây giờ tại nơi tập luyện của đội Mỹ ở khu thể thao liên hợp Great Park Sports Complex gần Los Angeles, người ta thấy con nít chơi trò "Duck, Duck, Goose" (một trò chơi truyền thống của trẻ em Mỹ) vui nhộn. Đấy là con của các tuyển thủ Mỹ. Gia đình Antonee Robinson rôm rả tán gẫu với gia đình Weston McKennie. Bố của Sergino Dest thì chậm rãi tìm chỗ ngồi tốt dưới một tán cây lớn để tránh nắng, dõi mắt xem các cầu thủ tập luyện. HLV Pochettino mở rộng cửa đón tiếp gia đình của các cầu thủ. Ông niềm nở bắt tay phóng viên khi họ đến sân tập của đội Mỹ, và có cả tiệc nướng ngoài trời…

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P HẢI CÓ CHIẾN THUẬT TỐT

Kết quả từ chiến lược giải tỏa áp lực là Mỹ thắng Úc ở trận thứ hai, coi như hoàn thành nhiệm vụ ngay trong tuần lễ đầu tiên tại World Cup này. Trận cuối cùng của họ ở vòng bảng (gặp Thổ Nhĩ Kỳ) trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Đấy càng là hoàn cảnh thuận lợi để HLV Pochettino tạo dựng tâm lý tốt cho các cầu thủ. Ai ít thi đấu sẽ được xuất hiện nhiều hơn, trụ cột được nghỉ dưỡng sức, tránh chấn thương…

Trong 12 đội đầu bảng tại World Cup này, có 4 đội sớm khẳng định vị trí chỉ sau 2 trận đầu tiên, Mỹ là một trong số đó. Và dù mọi chuyện đều có thể xảy ra trong môn bóng đá, ông Pochettino và các trợ lý vẫn dễ dàng xác định đến 90% đối thủ tiếp theo ở vòng knock-out sẽ là Bosnia, để rộng đường chuẩn bị đối sách về mặt chuyên môn.

Giải tỏa áp lực để có tâm lý thoải mái khi chơi bóng là điều kiện cần, còn điều kiện đủ để có thành công dĩ nhiên phải nằm ở lĩnh vực chuyên môn. Đây cũng là chỗ mà giới phân tích ghi nhận thành công của HLV Pochettino. Ông là một trong số ít HLV tại World Cup này từng thành công ở nhiều CLB nổi tiếng. Bóng đá của các CLB rất khác với bóng đá ĐTQG, đặc biệt ở chiến thuật và sự nhuần nhuyễn. Các CLB tập hằng ngày và thi đấu quanh năm, nên cách chơi ở CLB lớn luôn cao cấp hơn lối chơi của ĐTQG.

Ông Pochettino rất thành công khi áp dụng cách huấn luyện chiến thuật "kiểu CLB" vào đội tuyển Mỹ, đáng chú ý nhất là sự vận hành của hàng tiền vệ. Một cách rất phức tạp, các CLB lớn thường cố gắng làm chủ khu vực giữa sân bằng sự hoán chuyển vị trí của cầu thủ đá cánh. Mỹ đang đá theo cách này: sơ đồ xuất phát 4-2-3-1 của họ sẽ nhanh chóng chuyển thành 3-2-2-3. Đấy là con đường giúp Mỹ bay bổng tại World Cup này.