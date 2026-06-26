Nhận định bóng đá Cabo Verde vs Ả Rập Xê Út: 'Cá mập' thắng sát nút

Cabo Verde cửa trên

Những trận hòa đầy bất ngờ trước Tây Ban Nha (0-0) và Uruguay (2-2) tại bảng H giúp Cabo Verde có cơ hội lớn để tiến vào vòng loại trực tiếp (knock-out). Một chiến thắng trước Ả Rập Xê Út sẽ đảm bảo cho đội bóng quốc đảo châu Phi tấm vé đi tiếp. Một kết quả hòa cũng là đủ, nếu đồng thời Tây Ban Nha đánh bại Uruguay ở trận đấu cùng giờ. Thậm chí bất chấp kết quả trận cùng bảng, Cabo Verde vẫn còn hy vọng nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất nếu có được 1 điểm trước đại diện châu Á ở lượt trận cuối.

Phía bên kia chiến tuyến, Ả Rập Xê Út cũng hiểu rằng chiến thắng là mệnh lệnh bắt buộc nếu họ không muốn phải về nước sớm. Sau khởi đầu đầy hy vọng với trận hòa Uruguay, đội bóng châu Á đã "trở lại mặt đất" khi nhận một trận thua đậm (0-4) trước Tây Ban Nha.

Gần nhất, Cabo Verde (phải) có trận hòa 2-2 đầy ấn tượng trước ông lớn Nam Mỹ Uruguay ẢNH: REUTERS

Sự tự tin chắc chắn đang lên rất cao trong tập thể Cabo Verde, sau khi họ cầm chân thành công được các "ông lớn" của bóng đá thế giới. Trong trận hòa với Tây Ban Nha, đội bóng châu Phi đã tổ chức phòng ngự vô cùng khoa học. Còn ở cuộc đối đầu với Uruguay, hàng công của Cabo Verde biết cách bùng nổ đúng lúc. "Cá mập xanh" (biệt danh của đội tuyển Cabo Verde) đã chứng minh được năng lực của mình ở cả hai vòng cấm (đội nhà lẫn đối phương). Điều này khiến Ả Rập Xê Út phải đặc biệt lo ngại, nhất là khi đại diện châu Á đang thi đấu tương đối mờ nhạt trong cả tấn công lẫn phòng ngự tính đến lúc này.

Với những gì đã thể hiện, Cabo Verde được đánh giá có cơ hội lớn để đánh bại "chim ưng xanh" (biệt danh của đội tuyển Ả Rập Xê Út) tại lượt trận cuối. Đại diện châu Phi đang rất quyết tâm viết tiếp câu chuyện cổ tích bằng tấm vé vào vòng knock-out ngay trong lần đầu tiên tham dự World Cup.

Trận Cabo Verde vs Ả Rập Xê Út diễn ra lúc 7 giờ 27.6, theo giờ Việt Nam ẢNH: CMH





Đại diện châu Á chơi mờ nhạt

Trong khi Cabo Verde đang tràn đầy tự tin, Ả Rập Xê Út lại bước vào lượt trận cuối bảng H với nhiều lo ngại, đặc biệt là sự bế tắc trong khâu tấn công. Đoàn quân của HLV Georgios Donis đang thiếu những "mũi khoan hạng nặng" trên hàng công. Đội bóng Tây Á mới chỉ có 12 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương và ghi được vỏn vẹn 1 bàn sau 2 trận đấu vừa qua.

Người hâm mộ của "chim ưng xanh" lúc này đang rất kỳ vọng vào màn trình diễn bùng nổ từ tiền đạo ngôi sao kiêm đội trưởng Salem Al-Dawsari. Anh chính là người tung cú sút xa thần sầu để mang lại chiến thắng lịch sử cho Ả Rập Xê Út trước Argentina tại vòng bảng World Cup 2022.

Dự đoán kết quả Cabo Verde vs Ả Rập Xê Út

Sau thành tích bất bại tính đến lúc này, tân binh Cabo Verde được đánh giá là cửa trên trong cuộc đối đầu với Ả Rập Xê Út. Đại diện châu Phi có thể sẽ vượt qua đội bóng Tây Á bằng chiến thắng có tỷ số sát nút.

Dự đoán tỷ số: Cabo Verde 2-1 Ả Rập Xê Út