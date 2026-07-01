Brazil chia tay ngôi sao quan trọng nhất, HLV Ancelotti đối mặt thách thức trước Na Uy

Đội tuyển Brazil liên tiếp thiệt quân

Trước Paqueta, một ngôi sao tấn công khác của đội tuyển Brazil là Raphinha cũng gặp chấn thương cơ ở vùng sau đùi phải và nghỉ thi đấu từ trận cuối vòng bảng gặp Scotland. Cho đến nay, Raphinha vẫn tiếp tục tập vật lý trị liệu, khả năng khả dĩ nhất với ngôi sao này là trở lại thi đấu từ vòng tứ kết nếu Brazil đi tiếp, nhưng tình hình vẫn đang bỏ ngỏ, theo ESPN.

Sau Raphinha, đội tuyển Brazil nhận thêm cú sốc khi Paqueta gần như chia tay World Cup 2026 cũng vì chấn thương Ảnh: Reuters

Trong khi đó, với trường hợp mới nhất của Paqueta, cầu thủ quan trọng ở hàng tiền vệ trong đội hình đã ổn định của HLV Ancelotti, được xem rất khó kịp hồi phục kể cả khi Brazil tiến vào trận chung kết ngày 20.7 tới. Paqueta rời sân sau hiệp 1 trận đấu ở vòng 32 đội khi đội tuyển Brazil gặp Nhật Bản ngày 30.6. HLV Ancelotti đã tung tiền đạo trẻ Endrick vào thay.

Sự thay người này cũng làm thay đổi chiến thuật thi đấu của đội tuyển Brazil, với Cunha có xu hướng chơi lùi sâu ở hàng tiền vệ trám vào vị trí của Paqueta để lại và Endrick chơi cao nhất. Sau đó là sự thay người quan trọng nhất của HLV Ancelotti khi đưa Martinelli thay Cunha trong khoảng 30 phút cuối để chơi tất tay với đội tuyển Nhật Bản.

Những điều chỉnh này cùng bản lĩnh của một đội bóng hàng đầu đã giúp Brazil lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại Nhật Bản tỷ số 2-1 với hai bàn thắng ghi ở đầu hiệp hai và trong những phút bù giờ do công của Casemiro và Martinelli ghi. Trước đó, Nhật Bản gây sốc mở tỷ số 1-0 ở phút 29 do công của Kaishu Sano.

Neymar và Endrick an ủi Paqueta khi gặp chấn thương nặng ở đùi trái Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ở trận vòng 16 đội gặp Na Uy vừa xác định (thi đấu lúc 3 giờ ngày 6.7), sẽ là thử thách lớn cho Brazil và HLV Ancelotti khi sẽ tiếp tục giải bài toán vắng cả Raphinha và Paqueta.

Na Uy đánh bại Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-1 ngày 1.7 ở vòng 32 đội, với các bàn thắng do công của Nusa và Haaland ghi, còn Diallo gỡ bàn an ủi cho đại diện châu Phi.

Na Uy là đối thủ trẻ, khỏe, sở hữu những ngôi sao hàng đầu gồm chân sút Haaland, tiền vệ Odegaard, Sorloth, hay Antonio Nusa. HLV Ancelotti vì vậy, sẽ phải trông đợi nhiều hơn vào những sự thay thế như các ngôi sao trẻ Rayan, Endrick.

Trong khi, Raphinha và Paqueta sẽ không còn nhiều cơ hội thi đấu, Neymar cũng là một giải pháp bất ngờ của HLV Ancelotti ở trận gặp Na Uy tại vòng 16 đội.

Theo Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF), Paqueta vẫn tiếp tục ở lại cùng đội tuyển Brazil đến hết World Cup 2026, nhằm tiếp tục quá trình điều trị hồi phục chấn thương. Trường hợp Brazil vào chung kết, CBF hy vọng có thể đăng ký cầu thủ này vào danh sách dự bị.