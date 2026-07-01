World Cup 2026: Haaland phản ứng khi bị anti-fan chê bai

Trên Instagram cá nhân, Haaland đăng lại một bài viết từ tài khoản fan bóng đá nổi tiếng football_shithouse. Nội dung bài đăng trích dẫn bình luận của một anti-fan: "Bạn chẳng thấy anh ta đâu trong suốt 90 phút, rồi đột nhiên xuất hiện để ghi bàn thắng quyết định bằng một cú đệm bóng dễ dàng nhất từng thấy".

Bên dưới, người đăng còn chèn hàng loạt biểu tượng cười ra nước mắt nhằm mỉa mai pha lập công của chân sút Na Uy. Thay vì phản ứng gay gắt, Haaland lại lựa chọn cách đáp trả đầy hài hước. Anh chia sẻ nguyên bài đăng lên story Instagram, kèm theo ba biểu tượng cười lớn. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Haaland không né tránh những lời chỉ trích của anti-fan ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH





Haaland đang là trung phong cắm số 1 thế giới ẢNH: REUTERS

Bàn thắng này được Haaland ghi ở những phút cuối trận gặp Bờ Biển Ngà. Trong tình huống đó, tiền đạo 26 tuổi xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm để đệm bóng cận thành mang về chiến thắng 2-1 cho Na Uy ở phút 86.

Dù pha lập công không đẹp mắt, nó tiếp tục cho thấy phẩm chất nổi bật nhất của Haaland: khả năng chọn vị trí và xuất hiện ở thời điểm quan trọng. Đây cũng là lý do anh thường xuyên bị đối thủ và cả người hâm mộ đối phương nhận xét là "mất tích" trong phần lớn thời gian trận đấu trước khi bất ngờ ghi bàn.

Tại World Cup 2026, Haaland đang là một trong những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới. Tính đến thời điểm này, anh đã có 5 bàn thắng, chỉ còn kém người dẫn đầu là Lionel Messi đúng 1 bàn.