HLV Scaloni đón tin vui đặc biệt trước trận quyết đấu Cabo Verde, vẫn cùng Messi dự World Cup 2030?

AFA và HLV Scaloni đã đạt thỏa thuận, muốn giữ Messi thi đấu lâu nhất có thể

Việc Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) muốn có cam kết dài hạn với HLV Scaloni đã diễn ra từ trước khi World Cup 2026 khởi tranh. Trước khi toàn đội đến Mỹ chuẩn bị cho giải đấu, các quan chức AFA đã có các cuộc đàm phán với HLV Scaloni và người đại diện, qua đó các bên đã đạt các thỏa thuận bằng lời để kéo dài hợp đồng đến World Cup 2030.

Điều này cũng có mục đích rõ ràng, vì AFA muốn sự tiếp tục của Scaloni ở đội tuyển, cũng sẽ giữ Messi đến giải đấu thế giới trong 4 năm tới khi Argentina là đồng chủ nhà tổ chức trận khai mạc nhân kỷ niệm 100 năm World Cup (2030), ESPN Mundial cho biết.

HLV Scaloni (áo sậm) sẽ cùng Messi song hành đến World Cup 2030 Ảnh: Reuters

Cũng theo ESPN Mundial, thông tin HLV Scaloni đồng ý bằng lời gia hạn hợp đồng với AFA để dẫn dắt đội tuyển Argentina đến World Cup 2030, chỉ xuất hiện sau khi Albiceleste dễ dàng vượt qua vòng bảng và gặp đối thủ dưới cơ Cabo Verde (thi đấu lúc 5 giờ ngày 4.7) ở vòng 32 đội World Cup 2026. Trong đó, danh thủ Messi tỏa sáng rực rỡ ghi 6 bàn chỉ sau 3 trận, và phá hàng loạt kỷ lục World Cup.

Xung quanh trận đấu giữa Argentina gặp Cabo Verde trên sân Hard Rock ở Miami Gardens, theo Infobae: "Sẽ có khoảng hơn 50.000 CĐV Argentina dự kiến đến Miami để xem trận đấu với Cabo Verde. Hiện không còn vé nào cho trận đấu này thông qua kênh bán vé chính thức của FIFA.

AFA xác nhận rằng, họ đã yêu cầu FIFA mở bán số vé còn lại đã được đặt trước. Nếu điều đó xảy ra, nhiều CĐV Argentina hơn nữa vẫn có thể có chỗ ngồi để xem trận đấu này".

Số lượng CĐV Argentina chắc chắn là vượt trội hơn Cabo Verde, và sân Hard Rock với sức chứa gần 65.000 chỗ ngồi chắc chắn sẽ chật kín khán giả, Infobae cho biết thêm.

Trận đấu thứ 100 của HLV Scaloni

Trong các cuộc họp báo gần đây khi được hỏi về tương lai sau World Cup 2026, HLV Scaloni xác nhận, ông sẽ chỉ nói về việc gia hạn hợp đồng khi giải đấu kết thúc. Trong khi Messi cho rằng, chắc chắn anh sẽ tiếp tục thi đấu (vì vẫn còn hợp đồng với CLB Inter Miami đến tháng 12.2028). Nhưng việc thi đấu đến World Cup 2030, danh thủ này thừa nhận "không thể biết được".

HLV Scaloni đã tạo ra tác động cực lớn đối với đội tuyển Argentina kể từ khi tiếp quản vị trí chính thức từ năm 2018 Ảnh: Reuters

Kế hoạch của AFA là rất rõ ràng, họ muốn kéo dài triều đại của HLV Scaloni lâu nhất có thể và khả năng thi đấu tiếp của Messi. Nhưng những ý định này đều phụ thuộc nhiều yếu tố. Trong đó, có hành trình còn lại ở World Cup 2026. Mọi thứ vẫn đang bỏ ngỏ, nhưng kế hoạch thì đã có, nhà báo Diego Monroig nói trên ESPN Mundial trong cuộc bình luận về tương lai của đội tuyển Argentina và Messi.

Cũng trên ESPN Mundial, nhà báo Diego Monroig đánh giá, tác động của HLV Scaloni đối với đội tuyển Argentina kể từ khi tiếp quản vào năm 2018 đến nay là vô cùng to lớn. Bao gồm thành tích 72 trận thắng, 18 trận hòa và chỉ thua 9 trận, sau tổng cộng 99 trận tính đến nay.

Trận đấu gặp Cabo Verde sắp tới là trận đấu chẵn thứ 100 của nhà cầm quân 48 tuổi này với Albiceleste. Đó sẽ là một dấu mốc rất đặc biệt, nhà báo Diego Monroig nhấn mạnh.

Bên cạnh thành tích trên, HLV Scaloni cũng giải tỏa cơn hạn hán danh hiệu vô địch của đội tuyển Argentina, với 4 danh hiệu lớn trong vòng hơn 6 năm qua, gồm 2 chức vô địch Copa America 2021 và 2024, World Cup 2022 tại Qatar và Finalissima (Siêu cúp Liên lục địa) năm 2022. Giờ đây, Scaloni cùng đội tuyển Argentina tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch ở World Cup 2026.

"Khả năng quản lý những ngôi sao như Messi, đồng thời việc phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ, đã giúp Scaloni trở thành HLV thành công nhất trong lịch sử hiện đại của bóng đá Argentina. Vì vậy, AFA muốn giữ HLV Scaloni ở lại có thể suốt sự nghiệp ở đội tuyển, xem ra cũng không có gì lạ", ESPN Mundial nhấn mạnh.