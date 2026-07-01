HLV Klopp sẵn sàng ngồi ghế nóng, thay Nagelsmann tái thiết đội tuyển Đức

DFB hủy cuộc họp báo của Nagelsmann, sẵn sàng chọn Klopp

Sau cú sốc bị Paraguay loại ở vòng 32 đội, DFB đã hủy cuộc họp báo được lên lịch từ trước với HLV Nagelsmann trong cùng ngày 30.6. Thay vào đó, toàn đội tuyển Đức lập tức thu dọn đồ đạc và bay thẳng về nước trong cùng ngày. Các cầu thủ sau đó được xả trại và đi nghỉ hè. DFB sẽ có một thông báo ngắn sa thải HLV Nagelsmann trên các phương tiện truyền thông của họ sau khoảng thời gian này, và cũng loại bỏ việc tổ chức cuộc họp báo công bố chia tay, kênh SPORT 1 (Đức) cho biết ngày 30.6.

HLV Nagelsmann không từ chức, nhưng sẽ chờ Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) định đoạt tương lai Ảnh: Reuters

Diễn biến này phù hợp với tin tức từ kênh Sky Sport hàng đầu ở Đức, xác nhận HLV Nagelsmann sẽ bị sa thải, vì sự ủng hộ dành cho nhà cầm quân 38 tuổi này trong nội bộ DFB đã bị lung lay dữ dội. Trước đó, HLV Nagelsmann tuyên bố ông không từ chức, nhưng nếu DFB đề nghị, ông sẵn sàng chia tay.

"Một cuộc trò chuyện đã diễn ra đêm qua (30.6) giữa những quan chức hàng đầu của DFB gồm Neuendorf, Rettig, Voller và Nagelsmann. Cuộc phân tích sâu hơn sẽ được tiến hành tại Đức khi toàn đội trở về nước. Nhưng khả năng một cuộc thay đổi trên băng ghế HLV sẽ xảy ra. Nagelsmann vẫn còn hợp đồng đến năm 2028 (khi vòng chung kết EURO diễn ra)", Sky Sport cho biết ngày 1.7.

Cũng theo Sky Sport, DFB chưa vội vã đưa ra quyết định, vì họ vẫn còn đánh giá rất cao khả năng của Nagelsmann. Đồng thời, cũng đã có những xem xét về khả năng mời HLV tên tuổi Klopp dẫn dắt đội tuyển Đức khả dĩ hay không.

HLV Klopp trả lời phỏng vấn kênh MagentaTV ngày 30.6, khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng tiếp quản đội tuyển Đức nếu Nagelsmann ra đi hay không. Ông nói: "Tôi chưa nghĩ về điều đó. Tôi hiểu rằng tên tôi đang được nhắc đến. Nhưng đây không phải là lúc để nói về điều đó".

HLV Klopp và Thomas Muller đến xem Messi thi đấu khi làm bình luận viên cho một kênh truyền hình tại World Cup 2026 Ảnh: Reuters

HLV Klopp trước đó đã từ chối dẫn dắt CLB Real Madrid, cho rằng ông chỉ trở lại làm việc (HLV), nếu mọi thứ được nhìn nhận là phù hợp. Việc lựa chọn dẫn dắt đội tuyển Đức, chắc chắn sẽ phù hợp với ý định của HLV Klopp, nhà báo Florian Plettenberg của Sky Sport dự báo.

Một nhà báo khác cũng của Sky Sport là Patrick Berger cho biết: "Nagelsmann chắc chắn khó giữ được ghế của mình. DFB đang dàn xếp một cuộc chia tay êm thắm. Họ sẽ nhắm đến Klopp, và sẽ sớm có lời đề nghị. Bản thân HLV Klopp cũng đã hé lộ ý định, nếu ông có sự đề nghị nghiêm túc từ DFB, thì sẽ sẵn sàng nhận lời".

HLV Klopp trước đây dẫn dắt CLB Liverpool, nhưng từ khi chia tay vào tháng 6.2024 đến nay, ông chỉ làm công tác quản lý và bình luận viên cho kênh truyền hình MagentaTV tại World Cup 2026.