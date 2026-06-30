HLV Nagelsmann tuyên bố không từ chức, Paraguay làm điều chưa từng có

Lần đầu tiên đội tuyển Đức thua trên loạt sút luân lưu tại World Cup

Đội tuyển Đức đã thắng 6 trong 7 loạt sút luân lưu ở các giải đấu lớn (World Cup, EURO), trong đó có 6 trận thắng liên tiếp kể từ khi thua đội Tiệp Khắc cũ trong trận chung kết EURO 1976. Trận thua trước đại diện Nam Mỹ, Paraguay là lần đầu tiên của "Die Mannschaft" trong lịch sử World Cup.

Đánh bại đội tuyển Đức, Paraguay góp phần giúp bóng đá Nam Mỹ đang thắng thế châu Âu tại World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Trận thua của đội tuyển Đức trước Paraguay cũng góp phần làm kết quả của các đội tuyển châu Âu đối đầu Nam Mỹ ngay tại World Cup 2026 trở nên chênh lệch. Tổng cộng với 6 trận đấu tính đến nay (30.6), trong đó các đại diện Nam Mỹ đã thắng hoặc vượt qua để giành vé đi tiếp lên đến 5 trận, châu Âu chỉ thắng 1 trận.

Paraguay cũng là đội thứ tư ở Nam Mỹ, sau Ecuador, Brazil và Argentina, là những đội đánh bại được đội tuyển Đức tại World Cup.

Trước đó, Paraguay đã góp mặt trong 5 trận đấu loại trực tiếp nhưng không ghi được bàn thắng nào trong mỗi trận. Thành tích khích lệ nhất của Paraguay là chiến thắng trước đội tuyển Nhật Bản (tỷ số 5-3 sau loạt sút luân lưu, hòa 0-0 trong giờ thi đấu chính) ở vòng 16 đội tại World Cup 2010. Nhưng tại tứ kết, họ phải dừng bước trước Tây Ban Nha (thua tỷ số 0-1), đội sau đó thẳng tiến đến ngôi vô địch.

Tương lai HLV Nagelsmann chờ DFB định đoạt

Trước kết quả đau đớn của đội tuyển Đức tại World Cup 2026, HLV Nagelsmann làm rõ tương lai của mình: "Tôi không từ chức. Nếu Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) muốn tôi ở lại đến năm 2028, tôi sẽ làm. Nhưng nếu họ không muốn tôi, họ cần phải nói với tôi. Và tôi sẽ sẽ rời khỏi dự án này ngay lập tức. Cá nhân tôi muốn tiếp tục. Trong bóng đá, bạn không có quyền kiểm soát hoàn toàn".

HLV Nagelsmann không từ chức, nhưng sẽ chờ Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) định đoạt tương lai Ảnh: Reuters

Với cuộc đối đầu trước đội tuyển Đức tại World Cup, Paraguay cũng từng thua tỷ số 0-1 ở vòng 16 đội tại giải đấu năm 2002. Giờ đây, sau gần một phần tư thế kỷ, Paraguay đã phục thù được đội tuyển Đức khi loại đối thủ hùng mạnh này ngay tại vòng 32 đội ở World Cup 2026.

Ở trận tiếp theo, Paraguay sẽ gặp đội thắng trong trận đấu giữa đội tuyển Pháp gặp Thụy Điển (thi đấu lúc 4 giờ ngày 1.7) ở vòng 16 đội lúc 4 giờ ngày 5.7 tại Philadelphia.

Với đội tuyển Đức, thất bại trở nên đắng nghét khi đây là trận vòng knock-out đầu tiên của họ kể từ trận chung kết World Cup 2014 tại Brazil khi đánh bại Argentina tỷ số 1-0 để giành chức vô địch World Cup lần thứ tư.

Nhưng một lần nữa, như tại World Cup 2018 và 2022, "Die Mannschaft" lại không thể lấy lại uy danh của mình và sớm chia tay cuộc vui ngày hội bóng đá thế giới một cách đau đớn.