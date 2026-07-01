Mỹ - Bosnia & Herzegovina (7 giờ ngày 2.7, trực tiếp trên VTV): Khó cản bước chủ nhà

Áp lực sân nhà

Ở vòng bảng, đội tuyển Mỹ khởi đầu với chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Paraguay - đội bóng xếp hạng 3 vòng bảng nhưng đã tạo bất ngờ khi loại đội tuyển Đức để vào vòng 16 đội. Vượt qua đội tuyển Úc 2-0 ở lượt trận thứ hai, thầy trò Mauricio Pochettino sớm đạt mục tiêu vào vòng trong. Ở lượt trận cuối, đội tuyển Mỹ để thua 2-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định: "Tinh hoa của đội tuyển Mỹ được thể hiện rõ qua 2 trận đầu vòng đấu bảng. Các học trò HLV Mauricio Pochettino chủ động đẩy cao đội hình, áp sát ngay trên phần sân đối thủ, đồng thời dùng tốc độ để phá vỡ hệ thống phòng ngự đối phương. Tôi nghĩ đội tuyển Mỹ sẽ áp dụng lối chơi sở trường này để đấu với Bosnia & Herzegovina".

Christian Pulisic (10) trở lại sau chấn thương giúp đội tuyển Mỹ thêm an tâm ở mặt trận tấn công ẢNH: REUTERS

Về trận thua trước Thổ Nhĩ Kỳ, ông Đoàn Minh Xương cho rằng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến đội tuyển Mỹ. Thậm chí đó là trận đấu mà nhiều cầu thủ trụ cột được giữ chân, giữ sức, giải bài toán chiến lược bảo toàn lực lượng cho vòng loại trực tiếp.

Thủ quân Christian Pulisic báo tin vui trở lại sau chấn thương giúp đội tuyển Mỹ thêm an tâm ở mặt trận tấn công. Những pha bóng có khả năng tạo đột biến cao của Pulisic gây áp lực rất lớn lên hàng phòng ngự đối thủ. Pulisic cũng có những tình huống di chuyển vào trung lộ, phối hợp ăn ý cùng tiền đạo Folarin Balogun, người đã đóng góp 2 bàn thắng nhờ khả năng xử lý khéo léo, dứt điểm hiệu quả. Sức mạnh của đội tuyển Mỹ còn đến từ khả năng làm chủ khu trung lộ của Weston McKennie và "máy quét" Tyler Adams trong vai trò đánh chặn, hóa giải các tình huống tấn công của đối thủ.

Tuy vậy, áp lực khi chơi trên sân nhà với sự kỳ vọng lớn của người hâm mộ cùng khả năng tổ chức phòng ngự là điều mà đội tuyển Mỹ phải vượt qua nếu muốn có được thành công trước Bosnia & Herzegovina.

Phát huy sức mạnh tập thể

Đội tuyển Bosnia & Herzegovina đi cửa phụ vào vòng loại trực tiếp khi là 1 trong 8 đội xếp hạng 3 có thành tích tốt ở vòng bảng. Đội bóng này xuất sắc cầm hòa chủ nhà Canada ở trận ra quân, để thua Thụy Sĩ 1-4 ở lượt trận thứ hai và bản lĩnh đánh bại Qatar ở lượt trận cuối.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định lần đầu tiên giành quyền vào vòng loại trực tiếp là thành công đáng ghi nhận với đội tuyển Bosnia & Herzegovina. "Ấn tượng trong lối chơi của Bosnia & Herzegovina là phát huy sức mạnh tập thể, chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công tốt và khả năng tận dụng khoảng trống phía sau hàng phòng ngự của đối thủ. Tôi nghĩ chạm trán với đội tuyển Mỹ, Bosnia & Herzegovina phải chọn lối chơi lùi sâu về phần sân nhà, tổ chức phòng ngự với số đông. Mục tiêu của đội tuyển Bosnia & Herzegovina là làm giảm hưng phấn trong triển khai tấn công của đối thủ, đồng thời chờ thời cơ từ các tình huống phản công", ông Đoàn Minh Xương nói.

Bộ ba Muharemovic, Kolasinac, Katic được kỳ vọng tạo thành bức tường phòng ngự chắc chắn cho đội tuyển Bosnia & Herzegovina, chống chọi sức tấn công của đội tuyển Mỹ. Trên hàng công, đội tuyển Bosnia & Herzegovina kỳ vọng vào chân sút kỳ cựu Edin Dzeko bên cạnh các tài năng trẻ Ermin Mahmic đã ghi 2 bàn ở vòng bảng và Kerim Alajbegovic từng lập siêu phẩm trong trận đấu với Qatar.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương dự đoán đội tuyển Mỹ sẽ đạt mục tiêu giành chiến thắng trước Bosnia & Herzegovina để đi tiếp ở World Cup 2026.