Thụy Sĩ - Algeria (10 giờ ngày 3.7, trực tiếp VTV): ‘Cáo sa mạc’ khó gây bất ngờ

Đội quân của HLV Yakin không sở hữu những cầu thủ hàng đầu thế giới nhưng là một tập thể vững chãi, ăn ý suốt nhiều năm nay và luôn giữ lối chơi đặc trưng của mình. Sự ổn định của Thụy Sĩ còn là sự bền bỉ đến từ cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của họ hiện nay, tiền vệ Xhaka (33 tuổi). Sau chiến dịch vòng loại bất bại, đội tuyển Thụy Sĩ tiếp tục duy trì điều này ở 3 trận tại bảng B World Cup 2026 với 2 thắng và 1 hòa, giành ngôi đầu bảng rất dễ dàng trước Canada và Bosnia - Herzegovina, trong khi Qatar bị loại.

Đối đầu với họ tại vòng 32 đội là "Cáo sa mạc" - biệt danh của đội tuyển Algeria, đội trải qua trận đấu kịch tính nhưng cũng có không ít ngờ vực, khi hòa tỷ số 3-3 ở những phút bù giờ trước đội tuyển Áo, mới giành vé phụ đi tiếp (1 trong 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất). Algeria vẫn phụ thuộc nhiều vào tiền đạo kỳ cựu Mahrez (35 tuổi). Trong khi những cầu thủ khác như Maza (có gốc gác VN), Bentaleb hay Chaibi, Aouar vẫn chưa tạo sức bật như kỳ vọng. Do đó, khi đối đầu trước một đội Thụy Sĩ quá chắc chắn và ổn định, Algeria rất khó lòng tạo nên bất ngờ.

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