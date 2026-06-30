‘GOAT’ của Cabo Verde mơ được đổi áo với Messi, cái kết sẽ trọn vẹn

Sự tôn trọng đặc biệt

Trận đấu giữa đội tuyển Argentina gặp Cabo Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 5 giờ ngày 4.7 trên sân Hard Rock ở Miami Gardens trở nên đặc biệt, và có nhiều ý nghĩa vì sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai đội.

Đây là trận đấu được xem có sự chênh lệch rất lớn, khi Argentina là nhà đương kim vô địch, sở hữu dàn sao hàng đầu thế giới và cả danh thủ huyền thoại Messi. Trong khi Cabo Verde, đại diện bóng đá châu Phi chỉ là đội tân binh World Cup. Họ viết nên câu chuyện cổ tích khi thẳng tiến vào vòng knock-out, nhờ những màn trình diễn vô cùng ấn tượng của thủ môn Vozinha.

Vozinha được CĐV Quốc đảo Cabo Verde vinh danh là ‘GOAT’, không thua kém gì Messi Ảnh: Reuters

Bất kể sự chênh lệch, HLV Scaloni và cầu thủ Tagliafico của Argentina đã đánh giá rất cao đối thủ. HLV Scaloni nói: "Tôi không hề ngạc nhiên khi Cabo Verde giành vé đi tiếp. Họ đã gây khó khăn cho mọi đối thủ mà họ đối mặt ở vòng bảng như Tây Ban Nha, một ứng viên vô địch, và cả Uruguay và Ả Rập Xê Út. Đó là một đội bóng nhanh và có chất lượng. Họ là một đội bóng thực sự mạnh và họ sẽ gây khó khăn cho chúng tôi. Chúng tôi không hề đánh giá thấp họ".

Trong khi Tagliafico cho rằng: "Các đội bóng như Cabo Verde sở hữu tinh thần rất khó bị đánh bại. Bạn phải tập trung tối đa từng trận một, không thể tính xa hơn vì World Cup luôn chứa đựng nhiều bất ngờ lớn. Chúng tôi dành sự tôn trọng tối đa cho Cabo Verde, và phải chiến đấu hết sức mình mới có thể đi tiếp".

Với đội tuyển Cabo Verde, họ sẽ tiếp tục chơi thứ bóng đá rực lửa như từng thể hiện ở vòng bảng, và hy vọng sẽ gây tiếp bất ngờ trước Argentina cực mạnh. "Bất kể điều gì cũng có thể xảy ra", HLV Bubista của Cabo Verde nhấn mạnh sau trận cuối vòng bảng hòa Ả Rập Xê Út tỷ số 0-0 giúp họ đi tiếp, ngày 27.6.

Tổng thống Cabo Verde cũng tặng quà đặc biệt cho Messi

Với sự tôn trọng tối đa dành cho đối thủ, kênh TNT Sports cho biết, bản thân Messi cũng sẽ có hành động để vinh danh thủ môn 40 tuổi, Vozinha của Cabo Verde sau khi anh biết rằng, từ trước khi World Cup 2026 khởi tranh, cầu thủ này đã thổ lộ: "Ước mơ của tôi là được đổi áo với Messi. Tôi rất muốn được đổi áo với anh ấy".

Messi luôn dành sự tôn trọng cho mọi đối thủ Ảnh: Reuters

"Ước mơ này tưởng chừng chỉ là ước mơ, nhưng bây giờ thì đã thành sự thật. Thậm chí, Vozinha còn sẽ đối đầu với Messi trong trận đấu được chờ đợi ở World Cup 2026. Vozinha "vĩ đại" (như CĐV Quốc đảo Cabo Verde gọi thủ môn này là "GOAT') sẽ thực hiện được ước mơ của mình", TNT Sports cho biết thêm và cũng hé lộ, nhiều khả năng Messi còn phải chuẩn bị nhiều áo đấu khác để tặng cho các cầu thủ Cabo Verde.

Trong khi đó, theo báo chí Cabo Verde, Tổng thống Quốc đảo này, ông Jose Maria Neves cũng chuẩn bị một món quà đặc biệt tặng Messi, đó là chiếc áo màu xanh truyền thống của đội tuyển nước này và số 10 trên lưng.

Ông Jose Maria Neves cho rằng, tại Quốc đảo Cabo Verde hầu hết mọi người dân đều ngưỡng mộ Messi. "Chúng tôi sẽ tặng Messi một chiếc áo đấu của Cabo Verde với số 10 và tên của cậu ấy. Tại đây, cậu ấy là thần tượng của giới trẻ và được hầu hết người dân chúng tôi mến mộ", ông Jose Maria Neves chia sẻ, theo kênh phát thanh Super Deportivo Radio.

Trong lịch sử thi đấu ở World Cup, Argentina chưa từng gặp đối thủ từ khu vực châu Phi nào ở vòng đấu loại trực tiếp, Cabo Verde chính là đối thủ đầu tiên mà Albiceleste sẽ đối đầu, theo Diario Ole.