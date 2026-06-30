Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao World Cup 2026

‘GOAT’ của Cabo Verde mơ được đổi áo với Messi, cái kết sẽ trọn vẹn

Giang Lao
Giang Lao
Theo TNT Sports (Argentina), ước mơ của thủ môn Vozinha, người được CĐV Quốc đảo Cabo Verde vinh danh là 'GOAT' (vĩ đại nhất mọi thời đại) của họ, sẽ được toại nguyện khi được chính Messi tặng áo sau trận hai đội gặp nhau vào ngày 4.7.

Sự tôn trọng đặc biệt

Trận đấu giữa đội tuyển Argentina gặp Cabo Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 5 giờ ngày 4.7 trên sân Hard Rock ở Miami Gardens trở nên đặc biệt, và có nhiều ý nghĩa vì sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai đội. 

Đây là trận đấu được xem có sự chênh lệch rất lớn, khi Argentina là nhà đương kim vô địch, sở hữu dàn sao hàng đầu thế giới và cả danh thủ huyền thoại Messi. Trong khi Cabo Verde, đại diện bóng đá châu Phi chỉ là đội tân binh World Cup. Họ viết nên câu chuyện cổ tích khi thẳng tiến vào vòng knock-out, nhờ những màn trình diễn vô cùng ấn tượng của thủ môn Vozinha.

‘GOAT’ của Cabo Verde mơ được đổi áo với Messi, cái kết sẽ trọn vẹn- Ảnh 1.

Vozinha được CĐV Quốc đảo Cabo Verde vinh danh là ‘GOAT’, không thua kém gì Messi

Ảnh: Reuters

Bất kể sự chênh lệch, HLV Scaloni và cầu thủ Tagliafico của Argentina đã đánh giá rất cao đối thủ. HLV Scaloni nói: "Tôi không hề ngạc nhiên khi Cabo Verde giành vé đi tiếp. Họ đã gây khó khăn cho mọi đối thủ mà họ đối mặt ở vòng bảng như Tây Ban Nha, một ứng viên vô địch, và cả Uruguay và Ả Rập Xê Út. Đó là một đội bóng nhanh và có chất lượng. Họ là một đội bóng thực sự mạnh và họ sẽ gây khó khăn cho chúng tôi. Chúng tôi không hề đánh giá thấp họ".

Trong khi Tagliafico cho rằng: "Các đội bóng như Cabo Verde sở hữu tinh thần rất khó bị đánh bại. Bạn phải tập trung tối đa từng trận một, không thể tính xa hơn vì World Cup luôn chứa đựng nhiều bất ngờ lớn. Chúng tôi dành sự tôn trọng tối đa cho Cabo Verde, và phải chiến đấu hết sức mình mới có thể đi tiếp".

Với đội tuyển Cabo Verde, họ sẽ tiếp tục chơi thứ bóng đá rực lửa như từng thể hiện ở vòng bảng, và hy vọng sẽ gây tiếp bất ngờ trước Argentina cực mạnh. "Bất kể điều gì cũng có thể xảy ra", HLV Bubista của Cabo Verde nhấn mạnh sau trận cuối vòng bảng hòa Ả Rập Xê Út tỷ số 0-0 giúp họ đi tiếp, ngày 27.6.

Tổng thống Cabo Verde cũng tặng quà đặc biệt cho Messi

Với sự tôn trọng tối đa dành cho đối thủ, kênh TNT Sports cho biết, bản thân Messi cũng sẽ có hành động để vinh danh thủ môn 40 tuổi, Vozinha của Cabo Verde sau khi anh biết rằng, từ trước khi World Cup 2026 khởi tranh, cầu thủ này đã thổ lộ: "Ước mơ của tôi là được đổi áo với Messi. Tôi rất muốn được đổi áo với anh ấy".

‘GOAT’ của Cabo Verde mơ được đổi áo với Messi, cái kết sẽ trọn vẹn- Ảnh 2.

Messi luôn dành sự tôn trọng cho mọi đối thủ

Ảnh: Reuters

"Ước mơ này tưởng chừng chỉ là ước mơ, nhưng bây giờ thì đã thành sự thật. Thậm chí, Vozinha còn sẽ đối đầu với Messi trong trận đấu được chờ đợi ở World Cup 2026. Vozinha "vĩ đại" (như CĐV Quốc đảo Cabo Verde gọi thủ môn này là "GOAT') sẽ thực hiện được ước mơ của mình", TNT Sports cho biết thêm và cũng hé lộ, nhiều khả năng Messi còn phải chuẩn bị nhiều áo đấu khác để tặng cho các cầu thủ Cabo Verde.

Trong khi đó, theo báo chí Cabo Verde, Tổng thống Quốc đảo này, ông Jose Maria Neves cũng chuẩn bị một món quà đặc biệt tặng Messi, đó là chiếc áo màu xanh truyền thống của đội tuyển nước này và số 10 trên lưng.

Ông Jose Maria Neves cho rằng, tại Quốc đảo Cabo Verde hầu hết mọi người dân đều ngưỡng mộ Messi. "Chúng tôi sẽ tặng Messi một chiếc áo đấu của Cabo Verde với số 10 và tên của cậu ấy. Tại đây, cậu ấy là thần tượng của giới trẻ và được hầu hết người dân chúng tôi mến mộ", ông Jose Maria Neves chia sẻ, theo kênh phát thanh Super Deportivo Radio.

Trong lịch sử thi đấu ở World Cup, Argentina chưa từng gặp đối thủ từ khu vực châu Phi nào ở vòng đấu loại trực tiếp, Cabo Verde chính là đối thủ đầu tiên mà Albiceleste sẽ đối đầu, theo Diario Ole.

Tin liên quan

World Cup 2026: Bóng đá Nam Mỹ đang áp đảo châu Âu

World Cup 2026: Bóng đá Nam Mỹ đang áp đảo châu Âu

Ngày 30.6, sau khi đội tuyển Đức bị loại trước đại diện Nam Mỹ, Paraguay, đến lượt một ứng viên hàng đầu khác là Hà Lan cũng sớm ra về khi thua Ma Rốc (châu Phi) cũng trên loạt sút luân lưu ở vòng 32 đội.

Sơ đồ thi đấu World Cup 2026 mới nhất: Brazil, Ma Rốc gặp đối thủ nào?

Xác định 4 anh tài đầu tiên vào vòng 16 đội World Cup 2026: Lộ diện cặp đấu mở màn

Khám phá thêm chủ đề

Messi Argentina Cabo verde Vozinha World Cup 2026

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận