World Cup 2026: Bóng đá Nam Mỹ đang áp đảo châu Âu

Thực sự là một ngày không mấy vui vẻ của các đại diện châu Âu (30.6). Trong đó, trận thua của đội tuyển Đức trước Paraguay đã góp phần làm kết quả của các đội tuyển châu Âu đối đầu với Nam Mỹ ngay tại World Cup 2026 trở nên rất chênh lệch.

Tổng cộng 7 trận tính đến nay (30.6), các đại diện Nam Mỹ đã bất bại đến 6 trận (thắng 4, hòa 2), trong khi chỉ thua 1 trận.

Niềm vui của CĐV Paraguay sau khi đội nhà đánh bại đội tuyển Đức ở loạt sút luân lưu tại vòng 32 đội, góp phần giúp bóng đá Nam Mỹ thắng thế châu Âu tại World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Paraguay và Ecuador nâng bước cho bóng đá Nam Mỹ ở World Cup 2026, khi cùng có lần đầu tiên thắng đội Đức tại World Cup Ảnh: Reuters

Trong hai trận hòa gồm của Colombia trước Bồ Đào Nha với tỷ số 0-0 ở lượt cuối bảng K cũng là ưu thế cho đại diện Nam Mỹ, khi giành ngôi nhất bảng và đẩy đối thủ châu Âu này dù đi tiếp nhưng rơi vào nhánh đấu cực nặng ở vòng knock-out.

Trận hòa còn lại là của Paraguay trước đội tuyển Đức với tỷ số 1-1 ở vòng 32 đội, trước khi đại diện Nam Mỹ cũng đánh bại đối thủ "khổng lồ" này ở loạt sút luân lưu. Đó cũng là lần đầu tiên đội tuyển Đức phải chịu thua ở loạt sút luân lưu tại World Cup từ trước đến nay.

Trong khi đó, ở các cuộc đấu còn lại giữa đại diện Nam Mỹ và châu Âu nằm cùng bảng đấu, các đội Nam Mỹ đã thắng đến 4 trận gồm của Paraguay trước Thổ Nhĩ Kỳ tỷ số 1-0 (bảng D), Argentina trước Áo tỷ số 2-0 (bảng J), Brazil trước Scotland tỷ số 3-0 (bảng C), và Ecuador trước Đức tỷ số 2-1 (bảng E).

Trận thua duy nhất của đại diện Nam Mỹ trước châu Âu là của Uruguay trước Tây Ban Nha tỷ số 0-1 (bảng H).

Bóng đá châu Âu dần thất thế trước Nam Mỹ

Sau khi Đức và Hà Lan cùng dắt tay nhau ra về sau vòng 32 đội, các đại diện châu Âu giờ phải trông đợi hết vào á quân đội tuyển Pháp (gặp Thụy Điển lúc 4 giờ ngày 1.7), hay Tây Ban Nha (gặp Áo, 2 giờ ngày 3.7), và đội tuyển Anh (gặp CHDC Congo lúc 23 giờ, ngày 1.7) ở vòng 32 đội.

CĐV Nam Mỹ cũng thắng thế các đội châu Âu từ trên khán đài Ảnh: Reuters

Trong khi Bồ Đào Nha gặp Croatia lúc 6 giờ ngày 3.7, hay Na Uy gặp Bờ Biển Ngà (0 giờ ngày 1.7), là những niềm hy vọng sáng giá còn lại của bóng đá châu Âu có thể đối đầu và cạnh tranh với các đối thủ Nam Mỹ trong cuộc đua vô địch ở World Cup 2026.

Hiện đã có 2 đại diện của Nam Mỹ vào vòng 16 đội là Brazil chờ gặp Na Uy hay Bờ Biển Ngà, và Paraguay chờ gặp Pháp hay Thụy Điển. Cặp còn lại là giữa đội đồng chủ nhà Canada (khu vực CONCACAF) gặp Ma Rốc (châu Phi).

Trong 3 đội còn lại của Nam Mỹ sắp thi đấu, có Ecuador gặp Mexico lúc 8 giờ ngày 1.7, Argentina gặp Cabo Verde (5 giờ ngày 4.7) và Colombia gặp Ghana lúc 8 giờ 30 ngày 4.7.

Nếu các đội này giành vé đi tiếp vào vòng 16 đội, sẽ giúp bóng đá Nam Mỹ tiếp tục khuynh đảo tại World Cup 2026, khi có tổng cộng 6 đại diện tham dự, nhưng chỉ duy nhất Uruguay gây thất vọng ở vòng bảng.

Trong khi đó, các đội còn lại đều gây ấn tượng, thậm chí như Paraguay và Ecuador dù khởi đầu chậm, nhưng càng chơi càng hay khi tiến vào vòng knock-out.