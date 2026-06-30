Argentina liên tiếp nhận tin vui trước trận quyết đấu Cabo Verde, kỷ lục mới lại chờ Messi

Messi và đồng đội đối mặt đợt nắng nóng gay gắt

Theo báo Argentina, Clarin, HLV Scaloni phải điều chỉnh lịch trình của đội tuyển nước này sau trận thắng Jordan tỷ số 3-1 ở lượt cuối bảng J. Messi và đồng đội trở về trại tập huấn ở Kansas City, nhưng không thể tập luyện vì gặp một đợt nắng nóng rất gay gắt tại đây. HLV Scaloni đã cho toàn đội nghỉ ngơi, ngày 30.6 họ trở lại tập luyện và 1.7 mới di chuyển đến Miami để chuẩn bị cho cuộc gặp Cabo Verde.

Messi và đồng đội đối mặt đợt nắng nóng gay gắt khi tập luyện chuẩn bị trước trận Argentina gặp hiện tượng World Cup 2026, Cabo Verde Ảnh: Reuters

Tin vui cũng đến cho đội tuyển Argentina, khi trung vệ chủ chốt Cristian Romero đã trở lại tập luyện cùng toàn đội sau khi bỏ lỡ trận cuối vòng bảng gặp Jordan vì chấn thương.

Theo nhà báo Gaston Edul (TyC Sports), các cầu thủ chủ chốt khác như Messi, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister đều trở lại trong tình trạng sung sức. Chỉ có chân sút Alvarez vẫn đang gặp khó khăn vì chưa tìm lại phong độ và trạng thái tốt nhất, có thể liên quan đến vụ chuyển nhượng (muốn chia tay CLB Atletico Madrid).

Thủ môn Emiliano Martinez tiết lộ, cho đến nay anh vẫn đang tập riêng do ảnh hưởng chấn thương ngón tay, dù thi đấu trọn bộ 3 trận ở vòng bảng. Đội tuyển Argentina sẽ được xóa các thẻ vàng ở vòng bảng như quy định của FIFA, do đó tiền vệ Paredes và hậu vệ Medina đã được xóa thẻ, là 2 trường hợp của đội tuyển này nhận thẻ ở vòng bảng.

Gaston Edul cũng cho biết, HLV Scaloni đang có lực lượng cầu thủ đầy đủ trước cuộc gặp Cabo Verde, nhưng đang tính toán khả năng thay đổi 3 vị trí, gồm giữa Tagliafico hay Medina (hậu vệ trái), Otamendi hoặc Romero (trung vệ), và Alvarez hoặc Lautaro Martinez (tiền đạo).

Cặp đấu giữa đội tuyển Argentina gặp Cabo Verde được xem là chênh lệch nhất ở vòng 32 đội World Cup 2026, giữa một bên là đội tân binh lần đầu tiên dự World Cup và đội đương kim vô địch, cũng như thứ hạng cách nhau ở vị trí số 1 so với 67 trên bảng xếp hạng FIFA. Theo thống kê của Opta, Cabo Verde chỉ có khoảng 12,6% khả năng giành chiến thắng trước Argentina.

Kỷ lục lại chờ Messi

Theo báo Tây Ban Nha, MARCA, với mỗi trận đấu tiếp theo tại World Cup 2026, Messi lại có khả năng tiếp tục mở rộng bộ sưu tập kỷ lục tưởng chừng như không thể đạt được. Ở tuổi 39, Messi vẫn phá vỡ các kỷ lục và củng cố vị thế của mình là cầu thủ có ảnh hưởng nhất trong lịch sử World Cup, để lại dấu ấn độc nhất vô nhị.

Messi lại có khả năng tiếp tục mở rộng bộ sưu tập kỷ lục tưởng chừng như không thể đạt được, theo MARCA Ảnh: Reuters

Messi hiện sở hữu đến 11 kỷ lục lịch sử tại World Cup. Trong đó, kỷ lục mới nhất là trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 7 trận đấu World Cup liên tiếp, với pha lập công từ quả đá phạt vào lưới Jordan ở phút 80 ngày 28.6. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên anh ghi khi bước sang tuổi 39.

Tuy nhiên, chỉ riêng việc Messi tham gia World Cup 2026 đã là một kỷ lục. Anh cùng Ronaldo (Bồ Đào Nha) và Guillermo Ochoa (Mexico), là ba cầu thủ duy nhất trong lịch sử từng tham dự 6 kỳ World Cup.

Ngoài các cột mốc này, 19 bàn thắng tại World Cup đã giúp Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của giải đấu. Thêm vào đó, Messi cũng là cầu thủ mở tỷ số nhiều nhất (16 bàn) và ghi nhiều bàn thắng nhất vào lưới các đội tuyển quốc gia khác nhau (13 đội).

Messi cũng dẫn đầu danh sách các cầu thủ có số lần ra sân tại World Cup nhiều nhất (29 trận), có số lần đá chính (26 trận) và số lần ra sân với tư cách đội trưởng (21 trận) nhiều nhất tại World Cup. Và trên hết, anh cũng là cầu thủ duy nhất giành được hai Quả bóng vàng World Cup, giải thưởng mà anh mang về nhà vào năm 2014 và 2022, cùng với chiếc cúp vô địch World Cup.

Messi vẫn còn một cột mốc nữa để chinh phục, đó là trở thành cầu thủ có số lần kiến tạo bàn thắng nhiều nhất ở World Cup, khi anh đang cân bằng kỷ lục này với huyền thoại, tiền bối của mình, danh thủ Diego Maradona, khi cũng có tổng cộng 8 đường kiến tạo.

Với thành tích kiến tạo này và kỷ lục đang ghi 19 bàn, hiện cũng giúp Messi trở thành cầu thủ có nhiều đóng góp vào bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup, với 27 lần.