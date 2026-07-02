Đội tuyển Anh ‘trày vi tróc vảy’ mới thắng nổi Congo: Giải bài toán khó Mexico thế nào?

Sau khi vượt qua vòng 32 đội theo những cách rất khác nhau, đội tuyển Anh và đội tuyển Mexico sẽ đối đầu tại Mexico City để tranh tấm vé vào tứ kết World Cup 2026. Trên lý thuyết, "Tam sư" vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và chiều sâu lực lượng. Nhưng những gì đội tuyển Mexico thể hiện từ đầu giải cho thấy đây sẽ không phải trận đấu dễ dàng với Harry Kane và các đồng đội.

Hai hành trình, hai bộ mặt khác nhau

Đội tuyển Anh bước vào vòng 16 đội sau chiến thắng ngược 2-1 trước đội tuyển CHDC Congo. Harry Kane trở thành người hùng với cú đúp trong những phút cuối, giúp đoàn quân của HLV Thomas Tuchel tránh khỏi một cú sốc lớn.

Đá với CHDC Congo còn chật vật, đội tuyển Anh giải bài toán khó Mexico thế nào?

Tuy nhiên, chiến thắng ấy cũng phơi bày nhiều vấn đề. Đội tuyển Anh để lộ không ít khoảng trống trong phòng ngự, nhập cuộc thiếu tập trung và phải phụ thuộc vào sự tỏa sáng của Kane cũng như những điều chỉnh từ băng ghế dự bị để lật ngược tình thế.

Trong khi đó, đội tuyển Mexico có hành trình thuyết phục hơn. Đại diện đồng chủ nhà toàn thắng cả 3 trận vòng bảng trước đội tuyển Nam Phi, đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển CH Czech, trước khi vượt qua đội tuyển Ecuador 2-0 ở vòng 32 đội.

Harry Kane đang có phong độ ghi bàn rất tốt với 5 bàn thắng sau 4 trận World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Đáng chú ý hơn, đội bóng của HLV Javier Aguirre vẫn chưa để thủng lưới sau 4 trận tại World Cup 2026. Đó là thành tích mà không nhiều đội tuyển còn duy trì được khi giải đấu bước vào vòng loại trực tiếp.

Đội tuyển Mexico không còn chỉ biết phòng ngự

Trong nhiều năm, đội tuyển Mexico thường bị gắn với lối chơi thực dụng dưới thời HLV Aguirre. Tuy nhiên, World Cup 2026 cho thấy đội đồng chủ nhà đang là tập thể cân bằng hơn giữa phòng ngự và phản công.

Điểm mạnh lớn nhất của đội tuyển Mexico nằm ở hệ thống phòng ngự giàu tính tổ chức. Bộ đôi trung vệ Johan Vasquez và César Montes chơi ổn định, trong khi toàn đội gây áp lực quyết liệt ngay sau khi mất bóng, khiến đối phương rất khó triển khai tấn công.

Hàng phòng ngự của Mexico chưa để thủng lưới bàn nào ẢNH: REUTERS

Lợi thế sân nhà cũng là yếu tố không thể xem nhẹ. Thi đấu tại Mexico City với điều kiện không khí loãng do độ cao lớn giúp đội tuyển Mexico có thêm lợi thế về khả năng thích nghi, trong khi các đối thủ thường tiêu hao thể lực nhanh hơn.

Ở chiều ngược lại, hàng công vẫn là dấu hỏi của đội bóng Bắc Mỹ. Dù đã ghi 8 bàn thắng từ đầu giải, HLV Aguirre vẫn chưa xây dựng được lối chơi tấn công thực sự biến hóa trước các đối thủ mạnh. Nếu đội tuyển Anh kiểm soát tốt khu trung tuyến và hạn chế khả năng luân chuyển bóng của Mexico, đội chủ nhà có thể gặp nhiều khó khăn trong việc tạo cơ hội.

Harry Kane đối đầu hàng thủ chưa thủng lưới

Tâm điểm đáng chờ đợi nhất của trận đấu là màn đối đầu giữa Harry Kane và hàng phòng ngự Mexico.

Đội trưởng đội tuyển Anh đang có phong độ cao với 5 bàn thắng tại World Cup 2026, trong đó cú đúp trước đội tuyển CHDC Congo thêm một lần khẳng định vai trò đầu tàu của anh ở những thời điểm khó khăn.

Bellingham sẽ phải thận trọng với thẻ phạt ẢNH: REUTERS

Bên cạnh Kane, Jude Bellingham tiếp tục là mắt xích quan trọng trong khả năng điều tiết lối chơi và tạo khoảng trống cho hàng công. Tuy nhiên, tiền vệ của CLB Real Madrid sẽ phải thi đấu cẩn trọng sau khi đã nhận 1 thẻ vàng ở vòng trước. Nếu tiếp tục bị cảnh cáo và đội tuyển Anh đi tiếp, anh sẽ bị treo giò ở trận tứ kết.

Phía bên kia, kinh nghiệm của Raul Jimenez kết hợp cùng sức trẻ của tiền vệ 17 tuổi Gilberto Mora được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt. Mora là một trong những phát hiện thú vị nhất của World Cup năm nay và được xem là tương lai của bóng đá Mexico.

Đội tuyển Mexico có màn trình diễn vô cùng thuyết phục ở World Cup năm nay ẢNH: REUTERS

Đội tuyển Anh vẫn là đội được đánh giá có khả năng giành quyền đi tiếp cao hơn. Dẫu vậy, khoảng cách giữa hai đội có lẽ không lớn như những gì các con số thể hiện. Đội tuyển Anh sở hữu nhiều ngôi sao hơn, nhưng cũng bộc lộ không ít vấn đề về sự ổn định. Trong khi đó, đội tuyển Mexico có thể không nổi bật về chất lượng cá nhân, song lại là một tập thể giàu kỷ luật, phòng ngự chắc chắn và đang nhận được sự tiếp sức rất lớn từ khán giả nhà.

Cuộc đối đầu tại Mexico City nhiều khả năng sẽ không được quyết định bởi những thống kê trước trận, mà bởi đội nào tận dụng tốt hơn những khoảnh khắc quyết định. Nếu Harry Kane tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn, đội tuyển Anh sẽ có lợi thế. Nhưng nếu hàng thủ Mexico kéo dài chuỗi trận giữ sạch lưới, đại diện đồng chủ nhà hoàn toàn có thể nối dài hành trình gây bất ngờ tại World Cup 2026.