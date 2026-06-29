Các ngôi sao mới nổi tại World Cup 2026

T HẾ GIỚI ĐÃ BIẾT THÊM VỀ HỌ

Như một truyền thống thú vị, Đức là đội tuyển chuyên giới thiệu những chân sút mới, mà nếu không thường xuyên theo dõi bóng đá Đức, giới hâm mộ trung lập sẽ phải tự hỏi từ đâu ra những ngôi sao ấy. World Cup 2022 có Niclas Fullkrug - tiền đạo sắp tròn 30 tuổi mới lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia (ĐTQG). Trước nữa là Oliver Bierhoff, bước vào ĐTQG ở tuổi 28. Ngày xưa, Horst Hrubesch 29 tuổi mới vào ĐTQG, và lập tức ghi 2 bàn giúp Đức thắng Bỉ ở trận chung kết EURO 1980. Tại World Cup này, đấy là Deniz Undav.

Mãi đến tuổi 23, Undav mới lần đầu tiên chơi bóng chuyên nghiệp. Anh ra mắt Mannschaft ở tuổi 27. Sắp tròn 30 tuổi, Undav đang có 3 bàn, dù thi đấu chưa đầy 90 phút tại World Cup 2026. Với 9 bàn trong 12 lần khoác áo ĐTQG (không có trận nào đá đủ 90 phút), Undav đang là cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất tại World Cup này. Đức dễ tiến xa, với một "siêu dự bị" tuyệt vời như thế.

Yan Diomande đang được nhiều CLB lớn săn đón Ảnh: AFP

Ngày xưa, Brazil có một ngôi sao "bí hiểm" đến nỗi ít người biết ông là ai trước World Cup 1986, rồi lại không biết ông đi đâu sau giải đấu ấy. Đó là Josimar, mà FIFA từng công nhận là hậu vệ phải hay nhất thế giới. Một Josimar khác - Josimar Jose Evora Dias (tên thật của Vozinha) - cũng đang bất ngờ tỏa sáng tại World Cup 2026. Vozinha, 40 tuổi, là người hùng giúp Cabo Verde tạo nên bất ngờ lớn nhất ở vòng bảng.

Thật ra, Undav và Vozinha chỉ đang diễn vai "người hùng bất ngờ". Tuy rất thú vị, nhưng tầm ảnh hưởng của họ đối với làng bóng chuyên nghiệp là không quá lớn, chủ yếu vì độ tuổi của họ không lôi kéo được thị trường chuyển nhượng. Có một dạng ngôi sao khác đang nổi lên và đáng chú ý hơn tại World Cup 2026. Đó là các ngôi sao có giá chuyển nhượng đang tăng vọt nhờ sự trình diễn xuất sắc tại World Cup này.

Yasin Ayari đang được nhiều CLB lớn săn đón Ảnh: Reuters

T HỊ TRƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG SÔI LÊN VÌ HỌ

Yan Diomande (Bờ Biển Ngà, 19 tuổi) chỉ vừa xuất hiện trong làng bóng đỉnh cao ở châu Âu hồi năm ngoái, gia nhập RB Leipzig với giá 20 triệu euro (đấy là giá mua đứt hợp đồng - RB không cần đàm phán giá chuyển nhượng, khi xem Diomande vừa thi đấu 2 tháng cho Leganes). Tài lừa bóng tuyệt luân và độ tuổi quá đẹp giúp Diomande trở thành "hàng hot" được bàn tán nhiều nhất trong những ngày này. Đây là cầu thủ đầu tiên trong thế kỷ 21 có hơn 10 pha lừa bóng thành công và hơn 10 pha kiến tạo ở vòng bảng World Cup. Anh chính là nguyên nhân lớn giúp Bờ Biển Ngà lần đầu tiên lọt vào giai đoạn knock-out. Trị giá của Diomande đã tăng gấp 6 lần (khoảng 120 triệu euro). Liverpool muốn mua, nhưng vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ PSG và nhiều CLB khổng lồ khác.

Có thể giá chuyển nhượng của Yasin Ayari (Thụy Điển, 22 tuổi) không cao bằng Diomande, nhưng sức hút của Ayari trên thị trường chuyển nhượng còn mạnh hơn Diomande. Đấy là vì hợp đồng của Ayari ở CLB Brighton sẽ hết hạn trong mùa hè năm sau, nếu không bán thì Brighton mất trắng. Xem những pha ghi bàn từ ngoài vùng cấm của Ayari (vào lưới Tunisia), các CLB giàu có lập tức liên hệ với Brighton trong những ngày qua.

Giống như Brighton, CLB Pháp Lille không đủ mạnh về tài chính để có thể giữ chân Ayyoub Bouaddi (Ma Rốc, 18 tuổi). Ngay trong trận ra mắt ở đấu trường World Cup, Bouaddi đã tỏa sáng ở khu giữa sân, trước đối thủ khổng lồ Brazil. Anh làm cho tiền vệ Casemiro (người vừa có một mùa bóng tuyệt vời ở CLB M.U)… tắt ngúm. Chelsea, Manchester City và Arsenal đang cạnh tranh quyết liệt để chiêu mộ ngôi sao còn quá trẻ này.

Một trong những cầu thủ ghi bàn sớm nhất tại World Cup này, Ismael Saibari (Ma Rốc, 25 tuổi), đang được Bayern Munich săn đuổi. Cùng với đồng đội trẻ Bouaddi, Saibari (PSV Eindhoven) thuộc về thế hệ ngôi sao mới, giúp Ma Rốc không chỉ trụ vững, mà xem ra còn mạnh hơn chính họ ở World Cup trước.

Antonio Nusa (Na Uy, 21 tuổi) hoặc Elliot Anderson (Anh, 23 tuổi) cũng đều là những ngôi sao mới đang chơi khá hay và có sức hút lớn trên thị trường chuyển nhượng. CLB chủ quản (RB Leipzig và Nottingham Forest) khó giữ chân họ, trong trường hợp đề nghị chuyển nhượng đến từ các CLB lớn.