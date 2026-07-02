Nghịch lý Messi chạy ít nhất, vẫn ghi bàn nhiều nhất World Cup: Thiên tài độc bản

Messi chạy ít, ghi bàn nhiều

Câu chuyện Lionel Messi "đi bộ" ở World Cup không còn là mệnh đề được định tính bằng mắt thường.

Theo dữ liệu từ Opta, trong số 618 cầu thủ không phải thủ môn thi đấu ít nhất 90 phút ở vòng bảng World Cup 2026, Lionel Messi là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất với 6 pha lập công. Trái ngược hoàn toàn, đội trưởng Argentina cũng là người di chuyển ít nhất, với quãng đường trung bình chỉ 8,1 km mỗi 90 phút, xếp thứ 618/618.

Messi chạy ít nhất World Cup (không tính thủ môn) ẢNH: REUTERS

Con số khoảng 8 km/trận của Messi kém rất xa tiêu chuẩn thông thường của một cầu thủ ở đẳng cấp thế giới, khi thường chạy tối thiểu 10-12 km/trận. Tuy nhiên, để đánh giá một thiên tài như Messi, có lẽ không thể (và không nên) dùng quy chuẩn thông thường.

Yahoo phân tích, chuyện chạy ít nhưng ghi bàn nhiều của Messi không ngẫu nhiên mà thành. Đó là hệ quả của hệ thống chiến thuật được Argentina xây dựng có chủ đích nhằm tối ưu hóa những phẩm chất của thủ quân sinh năm 1987.

Ở tuyến giữa, bộ ba Rodrigo De Paul, Enzo Fernández và Alexis Mac Allister đảm nhận phần lớn khối lượng công việc, từ pressing, tranh chấp cho đến hỗ trợ phòng ngự. Trên hàng công, Lautaro Martínez thường xuyên di chuyển để kéo giãn hàng thủ đối phương, tạo ra khoảng trống cho Messi hoạt động.

"Toàn bộ hệ thống của HLV Lionel Scaloni được thiết kế để đưa bóng đến chân Messi ở những khu vực nguy hiểm nhất, nơi nhãn quan chiến thuật cùng khả năng dứt điểm của siêu sao 39 tuổi tạo nên khác biệt.

Messi là tài sản vô giá của Argentina và bóng đá thế giới ẢNH: REUTERS

Ở giai đoạn này của sự nghiệp, việc kiểm soát số phút thi đấu và quãng đường di chuyển của Messi không còn là giải pháp tình thế mà đã trở thành một phần trong chiến lược của Argentina. Đội duy trì nguồn năng lượng dồi dào ở các vị trí xung quanh để Messi có thể giữ được sự sắc bén trong những khoảnh khắc quyết định", Yahoo đánh giá.

Thiên tài dị biệt

Sự dị biệt của Messi còn thể hiện ở chỗ, anh di chuyển ít, ở vị trí vốn dĩ cần cường độ hoạt động rất cao như tiền vệ tấn công. Phần lớn thời gian hiện diện trên sân, Messi đi bộ lững thững. Nhưng, anh không bị lạc khỏi dòng chảy trận đấu.

Messi không tham gia vào nhiều điểm nóng tranh chấp, mà tận dụng thời gian để quan sát, suy nghĩ, đánh giá trận đấu. Messi chờ điểm "điểm mù" hàng thủ đối phương lộ ra, dù chỉ trong một khoảnh khắc xô lệch, để vung chân kiến tạo, hoặc đơn giản là di chuyển đến đúng chỗ để thuận tiện cho bước phát triển tấn công tiếp theo của Argentina.

Chuyện Messi lầm lũi đi bộ nhưng "radar" không ngừng quan sát đã được định hình từ khi anh bắt đầu bước lên đỉnh cao cùng Barcelona. HLV Pep Guardiola khẳng định Messi luôn nhìn nhất cử nhất động của đối thủ, rồi tiết kiệm năng lượng cho khoảnh khắc bùng nổ.

Đó là đỉnh cao của lối đá trí tuệ, hạt nhân giúp "cỗ máy" Messi vẫn mượt mà dù đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Ở World Cup, Messi chạy ít nhất, song có lẽ không hậu vệ nào "dám" bỏ quên siêu sao của Argentina. Bởi chỉ cần một tích tắc sơ hở, đôi chân kỳ diệu ấy sẽ lại vẽ nên một khoảnh khắc thiên tài, như anh từng làm hàng nghìn lần suốt sự nghiệp.