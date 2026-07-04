Độc lạ: Ai Cập mở laptop đọc vị thủ môn Ryan bắt phạt đền, khiến Úc 'chết lặng'

Ai Cập thắng nhờ 'đọc vị' đối thủ

Đội tuyển Ai Cập đang viết nên chặng đường lịch sử ở World Cup 2026. Sau khi đánh bại New Zealand ở vòng bảng để lần đầu biết mùi thắng tại sân chơi thế giới sau... 92 năm, Mohamed Salah cùng đồng đội đã vượt vòng bảng, rồi lại có thêm bước tiến dài nữa.

Ở trận đấu vòng 32 đội với Úc (1 giờ ngày 4.7), Ai Cập mở tỷ số ngay phút 13 nhờ công Emam Ashour với cú đánh đầu cận thành uy lực. Nỗ lực của Úc đổi lấy bàn gỡ đầu hiệp 2, do pha phản lưới nhà của hậu vệ Mohamed Hany. Tỷ số 1-1 được duy trì từ hiệp đấu chính thức đến hết hiệp phụ, buộc hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu may rủi.

ẢNH: REUTERS

Thủ môn Ryan (áo tím) được tung vào sân để bắt luân lưu cho Úc ẢNH: REUTERS

Tại đây, Úc gây áp lực tâm lý cho Ai Cập, khi tung thủ môn kỳ cựu Mathew Ryan vào sân thay Patrick Beach. Câu chuyện thay thủ môn ở loạt luân lưu từng xuất hiện ở World Cup, đơn cử vào năm 2014, Hà Lan đã đưa Tim Krul vào sân thay Jasper Cilessen, để rồi Krul tỏa sáng với pha cản 11 m đưa Hà Lan vượt qua Costa Rica ở tứ kết.

Tuy nhiên, Mathew Ryan đã không thể lặp lại câu chuyện của Krul năm nào. Anh không cản được bất cứ quả luân lưu nào, gián tiếp khiến đội nhà thua 2-4 và dừng cuộc chơi. Đáng chú ý, tận dụng quãng nghỉ ngắn trước khi bước vào loạt luân lưu, HLV Hossam Hassan cùng trợ lý đã mở máy tính cá nhân để cho học trò xem một video đặc biệt. Đó là video về khoảnh khắc thủ môn Ryan bị Kylian Mbappe đánh bại trên chấm phạt đền ở trận đấu giữa Real Madrid và Levante mùa trước. Ở cả hai trận này, Mbappe đều sút phạt đền thành công vào lưới Ryan (thủ môn của Levante), giúp Real Madrid thắng 4-1 ở lượt đi và 2-0 ở lượt về.

Các trợ lý của ông Hassan vừa mở video, vừa giảng giải cho cầu thủ Ai Cập xu hướng bắt luân lưu của Ryan. Toàn đội chỉ xem trong khoảng 1 phút, trước khi bước vào loạt đá khi đã "thuộc lòng" thói quen của đối thủ.

Chiến thắng xứng đáng

Thực tế trên chấm luân lưu cho thấy, Ryan đã bị bắt bài hoàn toàn. Thủ môn kỳ cựu của Úc có thói quen di chuyển sớm một nhịp, rồi chọn một góc đổ người thật nhanh ngay trước lúc đối thủ chạm bóng.

Dù vậy, Ryan lại dậm chân chọn hướng di chuyển đổ người rất sớm và tương đối lộ, dẫn đến các chân sút Ai Cập chỉ cần quan sát cách Ryan đặt trụ là biết anh sẽ đổ người về đâu.

ẢNH: REUTERS

Ryan bị Salah đánh bại bằng cú panenka ẢNH: REUTERS

Úc cay đắng rời cuộc chơi ẢNH: REUTERS

Ai Cập bước tiếp vào vòng 16 đội World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Kết quả là, Ryan bị khuất phục ở cả 4 cú sút. Thậm chí ở lượt ba, thủ quân Mohamed Salah còn tự tin hạ gục người gác đền Úc bằng cú "panenka" đẳng cấp vào chính giữa khung thành. Nụ cười sảng khoái của Salah sau cú sút này cho thấy Ai Cập trên cơ hoàn toàn cả về tâm lý lẫn sự chuẩn bị.

Ở chiều ngược lại, khi thủ môn Ryan không thể hóa người hùng, các chân sút Úc cũng sút luân lưu rất kém. Trung vệ Harry Souttar sút 11 m thẳng lên khán đài ở lượt một, còn tài năng trẻ Lucas Herrington đá dội xà lượt bốn, khiến Úc phải rời cuộc chơi ở vòng 32 đội.

Ai Cập sẽ viết tiếp hành trình lịch sử tại World Cup 2026, khi đã có mặt ở vòng 16 đội mạnh nhất.