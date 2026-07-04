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Thể thao World Cup 2026

Thống kê khó tin: Thủ thành Vozinha có số lần rê bóng thành công nhiều hơn cả… Ronaldo

Văn Trình
Văn Trình

Ở tuổi 39 và đã ghi 3 bàn tại World Cup 2026, Cristiano Ronaldo vẫn khiến người hâm mộ phải ngả mũ về khả năng săn bàn. Tuy nhiên, một thống kê khó tin vừa xuất hiện sau vòng 32 đội lại khiến siêu sao người Bồ Đào Nha phải xếp sau... thủ môn Vozinha của Cabo Verde về số lần rê bóng thành công.

Trong trận thua nghẹt thở 2-3 của Cabo Verde trước Argentina sau 120 phút, Vozinha tiếp tục trở thành tâm điểm với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc trước Lionel Messi và các đồng đội. Nhưng ngoài màn trình diễn trong khung gỗ, thủ thành kỳ cựu này còn tạo ra một khoảnh khắc khiến giới thống kê thích thú.

Theo Marca, ở giữa hiệp 1, dưới áp lực pressing từ Lautaro Martinez, Vozinha vẫn bình tĩnh xử lý bóng bằng kỹ thuật cá nhân trước khi vượt qua tiền đạo Argentina. Pha xử lý này được tính là một lần rê bóng thành công.

Con số tưởng như rất nhỏ ấy lại tạo nên thống kê đầy bất ngờ: Vozinha hiện có 1 pha rê bóng thành công sau 4 trận tại World Cup 2026, nhiều hơn Cristiano Ronaldo.

Thống kê khó tin: Thủ thành Vozinha có số lần rê bóng thành công nhiều hơn cả… Ronaldo- Ảnh 1.
Thống kê khó tin: Thủ thành Vozinha có số lần rê bóng thành công nhiều hơn cả… Ronaldo- Ảnh 2.
Thống kê khó tin: Thủ thành Vozinha có số lần rê bóng thành công nhiều hơn cả… Ronaldo- Ảnh 3.

Vozinha có pha qua người ấn tượng ở trận gặp đội tuyển Argentina

ẢNH: REUTERS

Thống kê khó tin: Thủ thành Vozinha có số lần rê bóng thành công nhiều hơn cả… Ronaldo- Ảnh 4.

Ronaldo nổi tiếng với kỹ thuật nhưng chưa một lần qua người thành công ở World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Theo thống kê được Marca đăng tải, Ronaldo đã thi đấu 4 trận cho tuyển Bồ Đào Nha, ghi 3 bàn thắng và vẫn là đầu tàu trên hàng công. Dù vậy, đội trưởng của "Selecao châu Âu" vẫn chưa thực hiện thành công bất kỳ pha rê bóng nào tại giải đấu năm nay.

Marca bình luận: "Tiền đạo 39 tuổi đá trọn vẹn 3 trận và cũng thi đấu phần lớn thời gian ở cuộc đối đầu Croatia tại vòng 16 đội. Dẫu vậy, mọi nỗ lực đi bóng của Ronaldo đều không mang lại một tình huống rê bóng thành công nào".

Sự đối lập giữa một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử với một thủ môn khiến thống kê này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ cho rằng đây là một trong những con số "ngẫu nhiên nhưng thú vị" nhất World Cup 2026.

Thống kê khó tin: Thủ thành Vozinha có số lần rê bóng thành công nhiều hơn cả… Ronaldo- Ảnh 5.

Hành trình của Vozinha và đội tuyển Cabo Verde đã phải dừng lại

ẢNH: REUTERS

Vozinha và Cabo Verde ngẩng cao đầu rời giải

Cabo Verde dừng bước ở vòng 16 đội, Vozinha vẫn được xem là một trong những phát hiện đáng nhớ nhất giải đấu.

Trước Argentina, thủ môn này liên tục từ chối những cơ hội của Messi, trong đó có pha cứu thua ở tình huống đối mặt và một cú đá phạt nguy hiểm của siêu sao người Argentina. Chỉ đến phút 111, khi Cristian Romero đánh đầu và bóng đổi hướng sau khi chạm Borges, Vozinha mới phải vào lưới nhặt bóng lần thứ ba.

Đội bóng châu Phi cũng để lại nhiều thiện cảm khi buộc nhà đương kim vô địch thế giới phải chơi tới hiệp phụ mới có thể giành chiến thắng 3-2. Cabo Verde tung ra tới 13 cú sút trúng đích và nhiều lần khiến hàng thủ Argentina rơi vào trạng thái hỗn loạn.

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Marca nhấn mạnh: “World Cup luôn sản sinh những thống kê kỳ lạ và khó ngờ. Việc một thủ môn sở hữu số lần rê bóng thành công nhiều hơn Ronaldo chắc chắn là một trong những chi tiết thú vị nhất của giải đấu năm nay. Dù không thể cùng Cabo Verde viết tiếp câu chuyện cổ tích, Vozinha vẫn có thể tự hào khi rời Bắc Mỹ với một kỳ World Cup đáng nhớ: trở thành người hùng trong khung thành, khiến Messi nhiều lần nản lòng và thậm chí còn sở hữu... nhiều pha rê bóng thành công hơn cả Ronaldo”.

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Vozinha Messi Ronaldo World Cup 2026 châu Âu

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