Khoảnh khắc thủ thành Vozinha chặn đứng cú sút của Messi gây sốt: Đỉnh cao đời người!

Trong chiến thắng nghẹt thở 3-2 của Argentina trước Cabo Verde sau 120 phút trên sân Hard Rock, Lionel Messi vẫn ghi dấu ấn với 1 bàn thắng. Tuy nhiên, siêu sao 39 tuổi cũng có không ít lần phải lắc đầu tiếc nuối trước màn trình diễn khó tin của thủ thành Vozinha.

Tình huống gây sốt nhất diễn ra ở phút 65. Messi thoát xuống đối mặt sau một pha phối hợp sắc bén và tung cú dứt điểm quen thuộc bằng chân trái. Tưởng như bàn thắng đã nằm trong tầm tay của đội trưởng Argentina, nhưng Vozinha lao ra cực nhanh, khép góc hoàn hảo trước khi tung người cản phá.

Messi đứng sững vài giây rồi ôm đầu không tin nổi, trong khi các đồng đội của Vozinha lao tới ăn mừng chẳng khác nào vừa ghi bàn.

2 pha cản phá liên tiếp của Vozinha sau những cú đá của Messi gây sốt ẢNH: REUTERS

Chỉ ít phút sau, thủ môn 40 tuổi tiếp tục khiến cả sân vận động ngỡ ngàng với thêm một pha cứu thua xuất sắc khác.

Ở phút 72, Argentina được hưởng quả đá phạt ngay sát vòng cấm. Trong lúc hàng rào Cabo Verde còn mải điều chỉnh vị trí, Messi bất ngờ tung cú sút nhanh về góc xa thay vì chờ đối phương ổn định.

Đây là "chiêu độc" từng giúp anh nhiều lần ghi bàn trong sự nghiệp. Tuy nhiên lần này, Vozinha đã đọc vị hoàn hảo. Dù các đồng đội gần như chưa kịp phản ứng, thủ thành kỳ cựu vẫn kịp bay người hết cỡ, đẩy bóng chịu phạt góc trong tiếng vỗ tay của khán giả.

Pha cứu thua lập tức lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Nhiều CĐV gọi đây là "đỉnh cao đời người" của thủ môn Cabo Verde.

Một tài khoản bình luận: "Bạn có thể kể cho con cháu rằng mình từng chặn được cú sút của Messi tại World Cup". Người khác viết: "Không nhiều thủ môn có thể khiến Messi phải ôm đầu tiếc nuối như vậy".

Hành trình đáng khen của Vozinha và Cabo Verde

Không chỉ hai tình huống trước Messi, Vozinha còn có tổng cộng hàng loạt pha cứu thua quan trọng, góp công lớn giúp Cabo Verde kéo Argentina vào hiệp phụ trong trận đấu được ví như cuộc chiến giữa "David và Goliath".

Điều đặc biệt là trước World Cup 2026, thủ môn sinh năm 1986 gần như không được người hâm mộ bóng đá thế giới biết đến. Anh chưa từng dự một giải đấu lớn cấp đội tuyển và chỉ thi đấu cho một CLB ở giải hạng hai Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, World Cup đã biến Vozinha thành cái tên được nhắc đến trên toàn cầu. Sau khi góp công giúp Cabo Verde tạo nên hành trình lịch sử với tấm vé vào vòng knock-out, thủ thành 40 tuổi tiếp tục để lại dấu ấn bằng màn đối đầu đáng nhớ với Messi.

Đội tuyển Cabo Verde cùng Vozinha có thể ngẩng cao đầu, rời World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Dù cuối cùng Argentina vẫn giành chiến thắng 3-2 sau hiệp phụ vì bàn phản lưới nhà của Diney Borges ở phút 111, hình ảnh khiến nhiều người nhớ nhất sau trận đấu lại không phải những bàn thắng, mà là khoảnh khắc Vozinha tung người từ chối cú sút hiểm hóc của cầu thủ được xem là vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Đối với thủ môn kỳ cựu của Cabo Verde, đó có lẽ chính là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp – một pha cứu thua có thể được nhắc lại nhiều năm sau như minh chứng rằng, ngay cả Messi cũng có ngày phải bất lực trước một người gác đền vô danh.