Xuất hiện Haaland 'phiên bản nữ', hành động y hệt bản chính gây sốt mạng xã hội

Julia Grop vốn đã nhận được nhiều bình luận cho rằng có gương mặt khá giống Haaland nhờ mái tóc vàng, gương mặt góc cạnh cùng những đường nét đặc trưng của người Bắc Âu. Thay vì bỏ ngoài tai, cô quyết định biến những lời trêu đùa thành nội dung giải trí.

Ngày 27.6, Julia đăng tải đoạn video đầu tiên tái hiện phong cách đi lại, biểu cảm khuôn mặt và thần thái rất đặc trưng của Haaland. Chỉ trong vài ngày, video này thu hút gần 80 triệu lượt xem, hơn 3 triệu lượt thích cùng hàng chục nghìn bình luận.

Thành công ngoài mong đợi khiến Julia tiếp tục sản xuất thêm nhiều video với cùng chủ đề. Đến nay, ba video "hóa thân" thành Haaland đã cán mốc hơn 120 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, giúp tài khoản Instagram của cô tăng vọt lên khoảng 560.000 người theo dõi.

Julia Grop làm lại những hành động của Haaland với biểu cảm khuôn mặt y hệt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH IGNV

Các bài đăng của Julia Grop thu hút hàng trăm triệu lượt xem ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH IGNV

"Phiên bản nữ" của Haaland nói gì?

Chia sẻ với truyền thông Na Uy, Julia cho biết ý tưởng xuất phát từ việc liên tục bị cư dân mạng so sánh với tiền đạo 25 tuổi.

"Tôi nhận được rất nhiều bình luận nói rằng mình trông giống Haaland. Sau đó tôi xem một đoạn video anh ấy đi bộ rất hài hước và nghĩ rằng mình cũng nên thử bắt chước", Julia kể.

Điều khiến người xem thích thú là không chỉ ngoại hình, Julia còn tái hiện rất giống cách di chuyển, biểu cảm "đơ" đặc trưng và những phản ứng hài hước từng trở thành thương hiệu của Haaland. Nhiều người thậm chí đùa rằng đây chính là "Haaland phiên bản nữ" hay "người em song sinh thất lạc" của ngôi sao Na Uy.

Julia cũng thừa nhận bản thân hiểu vì sao mọi người lại so sánh hai người.

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"Tôi nghĩ chúng tôi có khuôn mặt khá giống nhau. Cả hai đều là người Scandinavia với tóc vàng và mắt xanh nên tôi hiểu những bình luận đó", cô nói.

Người mẫu 22 tuổi còn bày tỏ mong muốn một ngày nào đó được gặp Haaland để cùng quay video. "Sẽ thật tuyệt nếu được gặp 'người anh em song sinh thất lạc' của mình và cùng tạo ra những nội dung thú vị", Julia hài hước chia sẻ.

Trong khi Julia trở thành hiện tượng mạng, Haaland cũng đang có kỳ World Cup đáng nhớ cùng tuyển Na Uy. Tiền đạo của Man City đã ghi 5 bàn thắng, góp công lớn đưa Na Uy vào vòng 16 đội sau 28 năm chờ đợi.

Haaland cùng đội tuyển Na Uy đã vào đến vòng 16 đội World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Không chỉ gây chú ý bởi phong độ ghi bàn ấn tượng, Haaland còn liên tục tạo ra những khoảnh khắc lan truyền trên mạng xã hội. Mới đây, đoạn video anh lên khán đài ôm chúc mừng gia đình sau chiến thắng của Na Uy cũng thu hút hàng triệu lượt xem, trong đó em gái Gabrielle Haaland được người hâm mộ nhận xét có ngoại hình giống anh đến bất ngờ.