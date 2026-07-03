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Thể thao World Cup 2026

8 cầu thủ đội tuyển Tunisia dương tính với doping, nguyên nhân bất ngờ: FIFA sẽ làm gì?

Văn Trình
Văn Trình

Chiến dịch World Cup 2026 đáng quên của đội tuyển Tunisia tiếp tục đón thêm cú sốc khi có ít nhất 8 cầu thủ bị phát hiện có dấu vết của chất cấm clenbuterol trong các cuộc kiểm tra doping.

 Kỳ World Cup "vất vả" của Tunisia 

Theo Daily Mail, ít nhất 8 tuyển thủ Tunisia, trong đó có một số cầu thủ đang thi đấu tại Anh, đã có kết quả xét nghiệm bất thường với clenbuterol – chất nằm trong danh mục cấm của WADA (Cơ quan Phòng chống doping thế giới).

Sau quá trình xem xét, các chuyên gia chống doping xác định khả năng rất cao các cầu thủ đã hấp thụ chất này thông qua thực phẩm, cụ thể là thịt được sử dụng tại nơi đóng quân của tuyển Tunisia ở Mexico. Clenbuterol vốn được một số nơi sử dụng làm chất kích thích tăng trưởng trong chăn nuôi gia súc, dù bị cấm ở nhiều quốc gia.

8 cầu thủ đội tuyển Tunisia dương tính với doping, nguyên nhân bất ngờ: FIFA sẽ làm gì?- Ảnh 1.

8 cầu thủ Tunisia được xác định sử dụng chung nguồn thực phẩm, dẫn đến dương tính với chất cấm

ẢNH: REUTERS

Các CLB chủ quản của những cầu thủ liên quan đã được thông báo về kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên, nhiều khả năng sẽ không có án phạt nào được đưa ra từ FIFA vì đây được xem là trường hợp nhiễm chất cấm ngoài ý muốn.

Vụ việc càng khiến hình ảnh của Tunisia tại World Cup 2026 thêm u ám. Đội bóng Bắc Phi bị loại sớm sau ba thất bại liên tiếp trước Thụy Điển (1-5), Nhật Bản (0-4) và Hà Lan (1-3). Đặc biệt, sau trận mở màn, HLV Sabri Lamouchi đã bị sa thải, khiến Tunisia trở thành đội tuyển đầu tiên tại World Cup 2026 thay HLV chỉ sau một trận đấu.

Đây không phải lần đầu tiên clenbuterol gây tranh cãi tại các giải đấu tổ chức ở Mexico. Tại Gold Cup 2011, 5 tuyển thủ Mexico từng dương tính với chất này trước khi được minh oan sau điều tra, khi WADA và Liên đoàn Bóng đá Mexico xác nhận nguyên nhân là do thịt bị nhiễm clenbuterol.

Cũng trong năm 2011, tại World Cup U.17 diễn ra ở Mexico, có tới 109 cầu thủ cho kết quả dương tính với clenbuterol. Sau khi xem xét các bằng chứng, FIFA và WADA đều quyết định không truy tố bất kỳ trường hợp nào vì xác định đây là hiện tượng nhiễm bẩn từ thực phẩm.

Đến năm 2022, WADA đã ban hành hướng dẫn kỹ thuật mới. Theo đó, nếu nồng độ clenbuterol trong mẫu nước tiểu dưới 5 ng/ml, kết quả sẽ được xếp vào diện "kết quả bất thường" để điều tra thêm, thay vì mặc định là vi phạm doping. Nếu chứng minh được nguồn gốc từ thực phẩm bị nhiễm bẩn, vận động viên sẽ không bị xử lý kỷ luật.

8 cầu thủ đội tuyển Tunisia dương tính với doping, nguyên nhân bất ngờ: FIFA sẽ làm gì?- Ảnh 2.
8 cầu thủ đội tuyển Tunisia dương tính với doping, nguyên nhân bất ngờ: FIFA sẽ làm gì?- Ảnh 3.

Tunisia là đại diện châu Phi gây thất vọng nhất ở World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Trong bối cảnh đó, đội tuyển Anh – chuẩn bị đến Mexico thi đấu vòng 16 đội đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt. Theo Daily Mail, Liên đoàn Bóng đá Anh đã mang theo đầu bếp riêng và kiểm soát chặt chẽ toàn bộ nguồn thực phẩm nhằm tránh nguy cơ nhiễm clenbuterol.

Liên quan đến vụ việc của Tunisia, FIFA từ chối đưa ra bình luận khi được truyền thông liên hệ, trong khi Liên đoàn Bóng đá Tunisia cũng chưa có phản hồi chính thức.

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