Yamal: 'Đối đầu Ronaldo và Bồ Đào Nha là danh dự, Tây Ban Nha không sợ bất kỳ đội nào’

Sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Áo ở vòng 32 đội World Cup 2026, Lamine Yamal được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận và trở thành tâm điểm trong buổi họp báo sau trận đấu. Dù chưa trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo, ngôi sao 18 tuổi vẫn là nhân tố nổi bật nhất trên hàng công của Tây Ban Nha với hàng loạt pha đi bóng khiến hàng thủ đối phương chao đảo.

Khi được hỏi về khả năng chạm trán Bồ Đào Nha và Cristiano Ronaldo ở vòng 16 đội, Yamal không giấu được sự tôn trọng dành cho huyền thoại bóng đá thế giới.

"Được thi đấu với Ronaldo chắc chắn là một vinh dự. Nhưng tôi đang tập trung vào việc giành chiến thắng và không quan tâm ai sẽ là đối thủ ở phía bên kia", Yamal khẳng định.

Yamal háo hức khi đối đầu Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Không lâu sau phát biểu này, Bồ Đào Nha vượt qua Croatia với tỷ số 2-1 để chính thức trở thành đối thủ của Tây Ban Nha ở vòng 16 đội. Điều đó đồng nghĩa, người hâm mộ sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu rất được chờ đợi giữa Ronaldo và Yamal.

Yamal tự tin vào sức mạnh của Tây Ban Nha

Bên cạnh sự tôn trọng dành cho Ronaldo, Yamal cũng thể hiện niềm tin rất lớn vào sức mạnh của "La Roja".

Cầu thủ trẻ đang khoác áo Bồ Đào Nha nhấn mạnh: "Tôi rất hạnh phúc vì điều quan trọng nhất là chúng tôi đã giành vé đi tiếp. Chúng tôi biết chất lượng của mình và không sợ bất kỳ đội bóng nào. Chúng tôi là Tây Ban Nha và phải chứng minh điều đó trên sân".

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Theo Yamal, đội tuyển Tây Ban Nha vẫn còn nhiều điều cần cải thiện về cường độ thi đấu cũng như cách vận hành lối chơi, nhưng toàn đội đang sở hữu sự tự tin rất lớn sau chuỗi thành tích ấn tượng. Chiến thắng trước Áo cũng giúp Tây Ban Nha nối dài mạch bất bại lên 14 trận, đồng thời vẫn chưa để thủng lưới lần nào kể từ đầu World Cup 2026.

Yamal thi đấu xuất sắc, góp phần giúp Bồ Đào Nha thắng dễ Áo ở vòng 32 đội ẢNH: REUTERS

Yamal cho biết anh đang tận hưởng từng khoảnh khắc tại kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, nhưng luôn giữ sự tập trung tối đa. Cầu thủ này chia sẻ: "Từ lúc rời khách sạn cho đến khi trận đấu kết thúc, tôi chỉ tận hưởng bóng đá với tinh thần muốn chiến thắng và tiếp tục đi tiếp. Điều đó khiến tôi rất thích".

Ngôi sao trẻ cũng khẳng định bản thân đã hoàn toàn bình phục sau những lo ngại về thể trạng trước giải. Yamal nói thêm: "Tôi đã đạt 100% thể lực. Tôi sẵn sàng thi đấu bao nhiêu trận cũng được. Tôi chỉ tập trung chơi bóng và dành thời gian cho gia đình. Họ là những người duy nhất vẫn nhìn tôi như Yamal trước đây. Tôi muốn tận hưởng từng trận đấu vì sự nghiệp cầu thủ rất ngắn và có lẽ tôi sẽ không bao giờ được dự World Cup ở tuổi 18 thêm một lần nữa".