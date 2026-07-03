Ronaldo nói gì trước quả đá phạt đền lịch sử, giúp Bồ Đào Nha thắng ngược Croatia?

Phút 68 trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia tại vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3.7, đội bóng của HLV Roberto Martinez vẫn đang bị dẫn 0-1. Sau khi Nikola Vlasic phạm lỗi với Gabri Veiga trong vòng cấm, trọng tài lập tức tham khảo VAR và chỉ tay vào chấm 11 m.

Trong bầu không khí căng thẳng, mọi ánh mắt đều hướng về Ronaldo. Tiền đạo 41 tuổi cầm bóng bước lên chấm phạt đền với áp lực cực lớn, bởi đây có thể là một trong những cơ hội cuối cùng của anh tại đấu trường World Cup.

Điều khiến người hâm mộ chú ý là vài giây trước khi sút bóng, máy quay truyền hình ghi lại cảnh Ronaldo mấp máy môi, như đang tự nói với chính mình.

Ngay sau đó, CR7 thực hiện cú đá lạnh lùng vào chính giữa khung thành, đánh lừa thủ môn Dominik Livakovic để gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha.

Ronaldo có bàn thắng đầu tiên ở vòng đấu loại trực tiếp của World Cup ẢNH: REUTERS

Câu nói quen thuộc của Ronaldo

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Rất nhiều CĐV tin rằng Ronaldo đã nói từ "Bismillah", một câu tiếng Ả Rập mang ý nghĩa "Nhân danh Thượng đế" trước khi thực hiện cú sút.

Một CĐV viết: "Cristiano Ronaldo dường như đã nói 'Bismillah' trước khi thực hiện thành công quả phạt đền".

Một người khác bình luận: "Ronaldo: Bismillah... rồi ghi bàn".

Trong khi đó, nhiều tài khoản khác cũng cho biết họ nghe thấy siêu sao người Bồ Đào Nha lặp lại cụm từ này trước khi lấy đà.

Không ít người hâm mộ chỉ ra rằng đây không phải lần đầu tiên anh được bắt gặp nói "Bismillah" trước những tình huống cố định. Kể từ khi chuyển sang thi đấu cho Al-Nassr tại Ả Rập Xê Út, đội trưởng Bồ Đào Nha thường xuyên nói từ này mỗi khi đá quả phạt đền quan trọng cho đội bóng.

Ronaldo góp phần giúp Bồ Đào Nha có mặt ở vòng 16 đội World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Pha lập công trước Croatia giúp Ronaldo chính thức trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng ghi bàn ở vòng knock-out World Cup, đồng thời phá luôn kỷ lục về cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân ở giai đoạn đấu loại trực tiếp mà chính anh vừa thiết lập.

Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Ronaldo tại các trận knock-out World Cup sau 6 lần tham dự giải đấu. Trước đó, toàn bộ các pha lập công của anh đều đến ở vòng bảng.

Không chỉ vậy, trận gặp Croatia còn đánh dấu lần thứ 9 Ronaldo góp mặt ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup, tiếp tục nối dài hàng loạt cột mốc đáng nhớ trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha.

Sau bàn gỡ hòa của Ronaldo, trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn. Croatia hai lần đưa bóng vào lưới Bồ Đào Nha nhưng đều không được công nhận vì lỗi việt vị. Khi trận đấu tưởng chừng sẽ bước vào hiệp phụ, Leao thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác để Goncalo Ramos bật cao đánh đầu ghi bàn ở phút bù giờ, giúp Bồ Đào Nha thắng ngược 2-1 và giành quyền vào tứ kết World Cup 2026.