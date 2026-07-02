Thua ngược Bỉ, sao Senegal đau đớn từ bỏ đội tuyển: Không trở lại nếu HLV trưởng còn tại vị

Chỉ ít giờ sau trận thua ngược 2-3 đầy cay đắng trước Bỉ, Pape Gueye đã rời khỏi đội và đăng tải thông điệp ngắn nhưng gây chấn động trên Instagram: "Tôi sẽ trở lại để nói về việc bị loại. Nhưng hôm nay, tôi xin thông báo rằng chừng nào ban huấn luyện này còn tại vị, tôi sẽ nghỉ thi đấu cho đội tuyển quốc gia".

Theo truyền thông Senegal, dù không nhắc đích danh HLV Pape Thiaw, phát biểu của tiền vệ đang khoác áo Villarreal được xem là lời phản đối trực diện nhằm vào chiến lược gia 50 tuổi cùng các cộng sự.

Pape Gueye (phải) tuyên bố rời đội tuyển nếu HLV Pape Thiaw còn tại vị ẢNH: REUTERS

HLV Pape Thiaw là người gây ra nhiều tranh cãi kể từ khi tiếp quản đội tuyển Senegal ẢNH: REUTERS

Màn sụp đổ khó tin của Senegal

Ở trận đấu vào rạng sáng 2.7 (giờ Việt Nam), đội tuyển Senegal tưởng như đã cầm chắc tấm vé đi tiếp khi dẫn Bỉ 2-0 nhờ các pha lập công của Habib Diarra và Ismaila Sarr. Tuy nhiên, đội bóng châu Phi bất ngờ đánh mất thế trận ở những phút cuối.

Romelu Lukaku rút ngắn tỷ số ở phút 86 trước khi Youri Tielemans gỡ hòa chỉ ba phút sau đó, đưa trận đấu vào hiệp phụ. Đến phút 125, sau khi VAR xác định Lamine Camara phạm lỗi trong vòng cấm, Bỉ được hưởng quả phạt đền và Tielemans thực hiện thành công, hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục.

Đáng chú ý, Pape Gueye đã bị thay ra từ phút 66 khi Senegal vẫn kiểm soát hoàn toàn trận đấu và dẫn trước 2-0. Người vào thay anh là Lamine Camara, cầu thủ sau đó trở thành nhân vật chính trong tình huống dẫn đến quả phạt đền quyết định.

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Sau trận đấu, HLV Pape Thiaw giải thích việc thay Pape Gueye vì tiền vệ này gặp vấn đề thể lực. Tuy nhiên, chính cầu thủ 27 tuổi lập tức bác bỏ nhận định đó.

"Tôi hoàn toàn khỏe mạnh. HLV Pape Thiaw có quyết định của riêng mình và chúng tôi phải tôn trọng điều đó", Pape Gueye phát biểu trong khu vực phỏng vấn sau trận.

Việc khẳng định mình đủ sức thi đấu càng khiến dư luận Senegal đặt dấu hỏi về những quyết định nhân sự của ban huấn luyện ở thời điểm then chốt.

Mâu thuẫn nội bộ bùng phát

Thông điệp trên mạng xã hội của Pape Gueye được xem là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy bầu không khí căng thẳng trong phòng thay đồ Senegal sau thất bại trước Bỉ.

Tiền vệ của Villarreal đã có 45 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất của Senegal tại World Cup 2026, ghi nhiều bàn thắng quan trọng, trong đó có cú đúp vào lưới Iraq ở vòng bảng.

Pape Gueye (bìa phải) là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất của Senegal ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Việc một trụ cột tuyên bố ngừng cống hiến khi ban huấn luyện chưa thay đổi chắc chắn sẽ tạo sức ép rất lớn lên HLV Pape Thiaw, người vốn đã đối mặt nhiều tranh cãi trước đó.

Chiến lược gia này từng bị chỉ trích dữ dội sau sự cố ở chung kết Cúp bóng đá châu Phi 2025, khi ông dẫn toàn đội rời sân để phản đối quyết định thổi phạt đền dành cho Ma Rốc. Sau đó, dù Senegal thắng 1-0 nhưng Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) đã hủy kết quả trận đấu và trao chức vô địch cho Ma Rốc, đồng thời đình chỉ HLV Thiaw ở giải đấu tiếp theo. Hiện vụ việc vẫn chưa ngã ngũ khi Senegal quyết định kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS).