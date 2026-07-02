Liên đoàn Bóng đá Đức chốt số phận HLV Nagelsmann, vì sao vẫn chưa sa thải?

Theo Sky Sport Đức và Bild tối 2.7 (giờ Việt Nam), HLV Nagelsmann đã có cuộc họp kéo dài hơn 3 giờ với Chủ tịch DFB Bernd Neuendorf, Giám đốc điều hành Andreas Rettig, Giám đốc thể thao Rudi Voller cùng Chủ tịch Bundesliga Hans-Joachim Watzke tại trụ sở liên đoàn ở Frankfurt.

Đây được xem là cuộc họp quyết định số phận của chiến lược gia từng dẫn dắt Bayern Munich, sau khi đội tuyển Đức bị Paraguay loại trên chấm luân lưu với tỷ số 4-5 (hòa 1-1 sau 120 phút), tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất tại World Cup 2026.

HLV Nagelsmann sẽ không tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Đức ẢNH: REUTERS

DFB muốn HLV Nagelsmann "ra đi trong danh dự"

Theo các nguồn tin từ Sky Sport, ban lãnh đạo DFB đã đề nghị HLV Nagelsmann chủ động từ chức để có thể "ra đi trong danh dự". Nếu ông từ chối, liên đoàn sẽ tiến hành thủ tục sa thải.

Quyết định cuối cùng chưa được công bố ngay sau cuộc họp, nhưng nhiều nguồn tin khẳng định tương lai của HLV Nagelsmann gần như đã được định đoạt và DFB muốn hoàn tất mọi thủ tục trong vài ngày tới.

Trước đó, sau thất bại trước Paraguay, HLV Nagelsmann từng tuyên bố ông không có ý định từ chức. Ông nhấn mạnh: "Tôi không phải kiểu người bỏ chạy. Nếu DFB vẫn muốn tôi tiếp tục, tôi sẽ chuẩn bị cho EURO và Nations League. Nếu họ không muốn, họ cần nói thẳng với tôi".

Tuy nhiên, lập trường này dường như không làm thay đổi quan điểm của ban lãnh đạo DFB sau cuộc họp khẩn.

DFB và HLV Nagelsmann chưa có tiếng nói chung về tài chính

Không chỉ thất bại trên sân cỏ, HLV Nagelsmann còn bị chất vấn về hàng loạt vấn đề nội bộ phát sinh trong thời gian đội tuyển Đức đóng quân tại Mỹ.

Theo Bild, DFB đánh giá những quyết định chiến thuật của HLV Nagelsmann là chưa hợp lý trong trận gặp Paraguay. Ngoài ra, liên đoàn cũng không hài lòng với bầu không khí bị mô tả là quá "gia đình và bạn bè" quanh đội tuyển trong suốt giải đấu.

DFB và HLV Nagelsmann đang gặp vấn đề về mức lương nếu kết thúc hợp đồng ẢNH: REUTERS

Một trong những điểm khiến quá trình chia tay chưa thể khép lại là vấn đề tài chính. HLV Nagelsmann còn hợp đồng với DFB đến sau EURO 2028 với mức lương khoảng 7 triệu euro mỗi năm (hơn 209 tỉ đồng).

Theo Bild, hợp đồng quy định nếu bị sa thải, ông sẽ được nhận khoảng 7 triệu euro tiền bồi thường. Trong khi đó, nếu chủ động từ chức, chiến lược gia người Đức sẽ phải từ bỏ khoản tiền này. Đây được xem là nguyên nhân khiến hai bên vẫn chưa thể đạt được tiếng nói chung, dù DFB đã thể hiện rõ mong muốn thay đổi vị trí HLV trưởng.

Trong lúc tương lai của HLV Nagelsmann ngày càng u ám, HLV Jurgen Klopp đang nổi lên là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Đức. Cựu HLV Liverpool hiện giữ vai trò Giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull và đang có mặt tại World Cup 2026 với tư cách bình luận viên của Magenta TV.

Theo Sky Sport, HLV Klopp sẵn sàng cân nhắc dẫn dắt đội tuyển quốc gia và được xem là lựa chọn ưu tiên của DFB nếu HLV Nagelsmann chính thức rời ghế. Nếu không có bất ngờ vào phút chót, DFB được cho là sẽ sớm công bố quyết định cuối cùng đối với Nagelsmann, khép lại nhiệm kỳ chưa đầy ba năm của vị HLV trẻ nhất trong lịch sử hiện đại đội tuyển Đức.