Nhận định bóng đá Thụy Sĩ vs Algeria: Ăn miếng trả miếng, cách biệt chỉ 1 bàn

Nhận định trước trận Thụy Sĩ vs Algeria

Đội tuyển Thụy Sĩ đã chiếm lĩnh ngôi đầu bảng B, bất chấp cú sẩy chân ở trận mở màn trước Qatar. Những chiến thắng trước Bosnia & Herzegovina và Canada đã mang lại cho đội bóng xứ sở đồng hồ đối thủ “dễ thở” hơn ở vòng loại trực tiếp đầu tiên. Tuy nhiên, Algeria vẫn được đánh giá là tập thể đáng gờm. Đại diện Bắc Phi thi đấu khá phập phù, nhưng lại sở hữu một vài cá nhân có thể tạo ra sự khác biệt, nhất là trên hàng công.

Cả Thụy Sĩ và Algeria đều không được kỳ vọng sẽ tiến quá sâu ở vòng knock-out World Cup 2026. Thụy Sĩ chưa từng lọt vào đến vòng tứ kết kể từ năm 1954, trong khi Algeria chưa bao giờ vượt qua được vòng 16 đội. Tuy nhiên, nhánh đấu lần này có phần thuận lợi cho cả hai, khi họ có thể lọt vào đến vòng 8 đội mạnh nhất mà không phải đụng độ một "ông kẹ" nào của bóng đá thế giới.

Riyad Mahrez là nhân tố có thể tạo khác biệt, giúp Algeria gây bất ngờ trước đại diện châu Âu ẢNH: REUTERS

Đến lúc này, đây là một vòng knock-out đầy cay đắng đối với các đại diện châu Phi. Ma Rốc dù đã đi tiếp nhờ loạt sút luân lưu trước Hà Lan, nhưng Nam Phi, Bờ Biển Ngà, CHDC Congo và Senegal đều đã bị loại trong những trận chiến có kịch bản vô cùng nghẹt thở. "Cáo sa mạc" (biệt danh của Algeria) có thể sẽ nối gót các đội bóng ở lục địa đen và dừng bước sớm, khi Thụy Sĩ được đánh giá là cửa trên.

Đại diện châu Âu đã tìm lại phong độ cao đúng vào thời điểm quyết định và cho thấy sức mạnh ngày càng được cải thiện ở 1/3 cuối sân. Trong đó, phong độ của Johan Manzambi và Ruben Vargas đóng vai trò then chốt cho sự khởi sắc này. Họ cũng sở hữu bề dày kinh nghiệm khi góp mặt ở vòng knock-out tại 3 kỳ World Cup gần nhất. Tại một trong số những giải đấu đó, Thụy Sĩ đã được dẫn dắt bởi chính HLV trưởng hiện tại của Algeria - ông Vladimir Petkovic.

Trận Thụy Sĩ vs Algeria diễn ra lúc 10 giờ ngày 3.7, theo giờ Việt Nam ẢNH: REUTERS

Algeria đã có màn trình diễn thiếu thuyết phục tại giải đấu năm nay, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Ở trận đấu thuộc vòng 32 đội, đại diện châu Phi hoàn toàn có thể phải trả giá trước Thụy Sĩ nếu không cải thiện sự chắc chắn bên phần sân nhà.

- Bảng xếp hạng FIFA: Hiện tại, Thụy Sĩ (hạng 16) đang đứng trên Algeria 13 bậc trên bảng xếp hạng thế giới. Đại diện châu Âu cần phải cụ thể hóa ưu thế đó ở trận knock-out World Cup này.

- Algeria chưa biết mùi thắng các đội châu Âu: "Cáo sa mạc" đã không thể thắng trong bất kỳ trận nào trong số 9 trận đấu gần nhất tại World Cup trước các đối thủ châu Âu (thua 5, hòa 4).

- Hiệu ứng mang tên Manzambi: Cầu thủ trẻ sinh năm 2005 của đội tuyển Thụy Sĩ đã chen chân vào đội hình xuất phát của HLV Yakin nhờ 3 bàn thắng tại giải đấu. Trong thế kỷ 21, chỉ có Kylian Mbappe và Thomas Muller là ghi được nhiều bàn thắng hơn tại một kỳ World Cup khi ở độ tuổi dưới 21.

Dự đoán tỷ số: Thụy Sĩ 2-1 Algeria

Với việc hai trong số các trận đấu ở vòng 32 đội trước đó đã phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu và ba trận khác được quyết định chỉ bằng cách biệt một bàn, sẽ không ngạc nhiên nếu trận đấu giữa Thụy Sĩ và Algeria diễn ra vô cùng giằng co.

Thụy Sĩ sở hữu kinh nghiệm vượt trội trên đấu trường quốc tế so với Algeria. Nhiều khả năng các ngôi sao đẳng cấp như Granit Xhaka sẽ biết cách tỏa sáng đúng lúc để đưa đội bóng xứ sở đồng hồ vượt qua thử thách và tiến vào vòng 16 đội.