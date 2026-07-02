Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Áo: Yamal giúp đội cửa trên thắng dễ

Nhận định trước trận Tây Ban Nha vs Áo

Đội tuyển Tây Ban Nha là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2026. Tuy nhiên, chiến dịch vòng bảng của La Roja không phải không có những chệch choạc. Trận hòa 0-0 ngày ra quân trước Cabo Verde là điều nằm ngoài dự tính, trong khi chiến thắng 1-0 gần đây trước Uruguay lại thiếu đi sự bùng nổ thường thấy của đội bóng xứ sở bò tót. Do đó, Tây Ban Nha phải cải thiện phong độ khi đối đầu với đội tuyển Áo đầy năng lượng và chơi với cường độ cao.

Ở lượt trận cuối vòng bảng đầy kịch tính vừa qua, Das Team (biệt danh của đội tuyển Áo) suýt chút nữa đã phải về nước sớm sau khi để Riyad Mahrez ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho Algeria ở những phút bù giờ. Tuy nhiên, bàn gỡ hòa ở phút 90+6 của Sasa Kalajdzic đã cứu rỗi họ. Màn lách khe cửa hẹp thót tim đó có thể giúp đoàn quân của HLV Ralf Rangnick nhập cuộc với tâm lý thoải mái của một đội cửa dưới ở vòng knock-out. Thế nhưng, Áo cần một màn trình diễn hoàn hảo để có thể đánh bại Tây Ban Nha.

Lamine Yamal (19) hiện có 1 bàn thắng trong màu áo Tây Ban Nha tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Tây Ban Nha vẫn chưa đạt phong độ đỉnh cao như tại EURO 2024, nhưng việc để thua trước Áo vẫn là một cơn địa chấn. Đội hình xuất sắc của La Roja sở hữu nhiều nhân tố có khả năng gây đột biến, nổi bật nhất là Lamine Yamal. Cầu thủ tuổi teen này hiện là ngôi sao chủ lực trên hàng công của Tây Ban Nha và được kỳ vọng sẽ sớm tìm lại phong độ cao nhất sau khi vừa trở lại từ chấn thương. Bên cạnh đó, những cái tên như Pedri hay Mikel Oyarzabal cũng sẵn sàng san sẻ gánh nặng sáng tạo.

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Lối chơi áp sát cường độ cao là điểm mạnh của đội tuyển Áo. Dù vậy, các cầu thủ có kỹ thuật cá nhân điêu luyện của Tây Ban Nha có thể không gặp nhiều khó khăn trong việc thoát pressing. Khi các cầu thủ xứ sở bò tót làm được điều đó, những khoảng trống lộ ra sẽ rất lớn, như những gì mà Algeria và Argentina đã từng khai thác thành công trước đó. Tây Ban Nha được dự đoán sẽ vượt qua Áo mà không gặp quá nhiều khó khăn.

Trận Tây Ban Nha vs Áo thuộc vòng 32 đội diễn ra lúc 2 giờ ngày 3.7, theo giờ Việt Nam ẢNH: FPT PLAY

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 2-0 Áo

- Tây Ban Nha thủ tốt: La Roja vẫn chưa để thủng lưới bàn nào sau 3 trận đấu tại World Cup tính đến thời điểm này. Thành tích này nâng tổng số trận giữ sạch lưới của họ lên con số 10 trong 13 trận gần nhất trên mọi đấu trường, và chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 2 bàn ở vòng loại.

- Chuỗi trận bất bại: Tây Ban Nha đã không thua bất kỳ trận nào trong thời gian thi đấu chính thức (90 phút) suốt 33 trận vừa qua. Thất bại gần nhất của họ trong 90 phút là trước Colombia trong một trận giao hữu từ tận tháng 3.2024.

- Khó khăn của đội tuyển Áo: Từng được coi là "ngựa ô" trước thềm giải đấu, nhưng hàng phòng ngự có thể sẽ là điểm yếu chí mạng của họ. Das Team đã để thủng lưới tới 6 bàn tại kỳ World Cup này và chỉ có đúng 2 trận giữ sạch lưới trong 7 trận gần nhất.

- Thành tích đối đầu: Đội tuyển Áo phải ngược dòng thời gian về cuối thế kỷ 20 để tìm kiếm chiến thắng gần nhất trước Tây Ban Nha, đó là trận thắng giao hữu 3-2 vào năm 1990. Hai đối thủ châu Âu này đã không đối đầu nhau kể từ năm 2009, thời điểm David Villa lập cú đúp giúp La Roja hủy diệt đối thủ với tỷ số 5-1.

Đội hình ra sân dự kiến trận Tây Ban Nha vs Áo

- Tây Ban Nha: Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Merino, Rodri, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Baena.

- Áo: A. Schlager; Posch, Danso, Alaba, Mwene; Seiwald, X. Schlager; Laimer, Wanner, Sabitzer; Arnautovic.