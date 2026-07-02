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Thể thao World Cup 2026

Khoảnh khắc thú vị của siêu sao đội tuyển Anh và thủ môn Congo

Thu Bồn
Thu Bồn

Khoảnh khắc rất thú vị đã được ghi lại trong trận thắng ngược của đội tuyển Anh trước CHDC Congo giữa siêu sao Jude Bellingham và thủ môn Lionel Mpasi.

Các chân sút đội tuyển Anh nản lòng trong 74 phút

Cuộc đối đầu tại sân Atlanta (khuya 1.7) thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 đã chứng kiến bất ngờ lớn từ đầu trận, khi Tam sư bị dội gáo nước lạnh ngay từ phút thứ 7, đồng thời gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi áp sát giàu thể lực của đại diện châu Phi. Trong phần lớn thời gian thi đấu, đội tuyển Anh hoàn toàn bế tắc trước "bức tường kiên cố" mang tên Lionel Mpasi - thủ môn của CHDC Congo.

Người gác đền đang khoác áo CLB Le Havre tại giải Ligue 1 đã có một đêm diễn để đời, liên tục khước từ những cơ hội mười mươi của các siêu sao đối phương. Trong đó, Jude Bellingham của Real Madrid chính là người cảm nhận rõ nhất sự bất lực trước đôi tay của thủ thành bên phía CHDC Congo.

Khoảnh khắc thú vị của siêu sao đội tuyển Anh và thủ môn Congo- Ảnh 1.

Khoảnh khắc Bellingham bất lực ôm chặt thủ thành Mpasi

ẢNH: REUTERS

Ít nhất 3 lần trong trận đấu này, chân sút mang áo số 10 của đội tuyển Anh tưởng chừng đã có thể điền tên mình lên bảng tỷ số, nhưng rốt cuộc đều bị Mpasi xuất thần cản phá. Hai pha không chiến với những cú đánh đầu dũng mãnh của Bellingham đều không thắng được phản xạ xuất thần của Mpasi. Sau đó, Bellingham tiếp tục uy hiếp khung thành CHDC Congo băng xuống bên cánh trái và dứt điểm căng ở góc hẹp. Dù đã bị lố đà từ trước, Mpasi vẫn kịp đổ người về phía sau để hất bóng cứu thua.

Sau hàng loạt tình huống liên tiếp bị khước từ bàn thắng, thay vì bực dọc, Jude Bellingham đã tiến đến ôm chầm lấy Mpasi khi thủ thành này vẫn đang nằm trên sân cỏ và giữ chặt quả bóng vào lòng. Ống kính máy quay đã bắt trọn khoảnh khắc này, với biểu cảm của Bellingham như muốn thốt lên lời cảm thán rằng: "Tại sao anh có thể bắt hay đến như vậy?".

Khoảnh khắc thú vị của siêu sao đội tuyển Anh và thủ môn Congo- Ảnh 2.
Khoảnh khắc thú vị của siêu sao đội tuyển Anh và thủ môn Congo- Ảnh 3.

Hai pha đánh đầu liên tiếp của Bellingham ở 2 góc khác nhau đều bị Mpasi cản phá xuất thần

ẢNH: REUTERS

Khoảnh khắc thú vị của siêu sao đội tuyển Anh và thủ môn Congo- Ảnh 4.

Thủ môn Mpasi có ý định bắt bài cú treo bóng của Bellingham và đã băng ra lố đà, nhưng vẫn kịp ngả người để từ chối bàn thắng của ngôi sao Real Madrid

ẢNH: REUTERS

Mpasi thi đấu hay, nhưng chừng đó là vẫn chưa đủ để CHDC Congo tạo địa chấn. Đội tuyển Anh đã thể hiện đẳng cấp đúng lúc để ngược dòng nhờ cú đúp bàn thắng siêu hạng của Harry Kane.

CHDC Congo rời giải trong thế ngẩng cao đầu. Trong đó, màn trình diễn của Mpasi sẽ được người hâm mộ nhắc lại rất lâu về sau. Ngoài ra, khoảnh khắc tương tác của Bellingham và Mpasi chắc chắn là một trong những hình ảnh thú vị nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay.

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