Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Croatia: Giằng co, đội CR7 thắng kịch tính

Nhận định trước trận Bồ Đào Nha vs Croatia

Tính đến lúc này, Uzbekistan là đội bóng duy nhất mà Bồ Đào Nha đã đánh bại tại World Cup 2026. Trận thắng này cũng chứng kiến màn tỏa sáng rực rỡ của Cristiano Ronaldo với 2 pha lập công. Dù vẫn duy trì mạch bất bại, nhưng 2 trận hòa nhạt nhòa trước CHDC Congo và Colombia đã để lại nhiều sự thất vọng, khiến đội bóng áo bã trầu chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ hai tại bảng K. Việc đánh mất ngôi đầu bảng khiến hành trình của Bồ Đào Nha ngay ở vòng knock-out đầu tiên trở nên chông gai hơn rất nhiều. Thay vì chỉ phải chạm trán Ghana (đối thủ của Colombia), đội tuyển Bồ Đào Nha phải bước vào cuộc quyết đấu với á quân World Cup 2018 và đồng thời lọt vào bán kết năm 2022.

Kinh nghiệm và tinh thần chiến đấu kiên cường luôn biến Croatia thành một đối thủ vô cùng khó chịu. Sự tự tin cũng đã quay trở lại với phòng thay đồ của HLV Zlatko Dalic sau những chiến thắng liên tiếp trước Panama và Ghana. Đội bóng áo ca-rô rất tự tin vào khả năng một lần nữa tạo nên bất ngờ trước các “ông lớn. Croatia đã quá nhiều lần vượt qua những kỳ vọng tại các giải đấu lớn gần đây. Do đó, việc họ đánh bại Bồ Đào Nha sẽ không phải là một cú sốc quá lớn. Tuy nhiên, lứa cầu thủ hiện tại của HLV Dalic rõ ràng đã suy giảm sức mạnh đáng kể so với các đội hình trong quá khứ.

Ronaldo hiện sở hữu 2 bàn thắng trong màu áo Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Tất nhiên, bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc đóng vai trò sống còn ở các vòng loại trực tiếp World Cup. Trong khi đó, Bồ Đào Nha cũng là một tập thể cực kỳ già rơ, đồng thời có chất lượng nhân sự vượt trội hoàn toàn so với Croatia. Sở hữu dàn hảo thủ ở hàng tiền vệ và hàng tấn công, “selecao châu Âu” rõ ràng là đội cửa trên, ngay cả khi họ chưa đạt tới điểm rơi phong độ cao nhất. HLV Roberto Martinez có trong tay không ít nhân tố có khả năng định đoạt trận đấu bằng một khoảnh khắc.

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- Phong độ của Bồ Đào Nha: Thất bại bất ngờ trước CH Ireland là trận thua duy nhất mà nhà vô địch UEFA Nations League 2025 phải nhận kể từ tháng 3.2025. Bồ Đào Nha mới chỉ để thua đúng 1 trận trong tổng số 16 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Trận Bồ Đào Nha vs Croatia diễn ra lúc 6 giờ ngày 3.7, theo giờ Việt Nam ẢNH: FPT PLAY

- Lịch sử đối đầu: Hai đội tuyển đã chạm trán nhiều lần trong những năm gần đây. Trong 7 lần đối đầu suốt thập kỷ qua, Bồ Đào Nha giành chiến thắng tới 4 trận và chỉ phải nhận 1 thất bại.

- Croatia và cơn ác mộng trước các "ông lớn": Đoàn quân của HLV Dalic chơi rất hiệu quả trước các đội bóng chiếu dưới thời gian qua. Tuy nhiên, họ lại toàn thua trong cả 3 trận gần nhất khi đối đầu với các đại diện thuộc tốp 10 FIFA trước thềm World Cup 2026. Anh, Bỉ và Brazil đều đã gieo sầu cho đội bóng áo ca-rô kể từ cuối tháng 3.2026.

Dự đoán kết quả: Bồ Đào Nha 2-1 Croatia

Trên lý thuyết, rất khó để tìm ra sự chênh lệch lớn giữa hai tập thể dày dạn kinh nghiệm này. Tuy nhiên, thành tích đối đầu vượt trội đang giúp Bồ Đào Nha có được lợi thế tâm lý nhỏ trước trận đấu với Croatia.

Croatia đã nhiều lần chứng minh họ có thể gieo sầu cho các ông lớn ở sân chơi thế giới (như cách họ loại Brazil năm 2022). Tuy nhiên, những thất bại gần đây của đội bóng áo sọc ca-rô trước các đối thủ xếp trên họ cho thấy “selecao châu Âu” có thừa những ngôi sao đẳng cấp để định đoạt một thế trận giằng co.

Đội hình ra sân dự kiến trận Bồ Đào Nha vs Croatia

Đội tuyển Bồ Đào Nha không đối mặt với bất kỳ ca chấn thương nào trước trận gặp Croatia. HLV Martinez dự kiến sẽ chỉ thực hiện một sự thay đổi duy nhất so với đội hình xuất phát trong trận hòa Colombia tại vòng bảng.

- Bồ Đào Nha: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Neto, Fernandes, Felix; Ronaldo.

- Croatia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric, Kovacic; P. Sucic, Baturina, Perisic; Budimir.