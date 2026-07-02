World Cup 2026, Thụy Sĩ - Algeria: Đại diện châu Âu áp đảo

Trong lịch sử đối đầu, Thụy Sĩ toàn thắng trước Algeria cả 2 lần gặp (đều giao hữu quốc tế), gồm thắng tỷ số 2-1 năm 1983 và 2-0 năm 1986. Phong độ của đại diện châu Âu cũng rất ổn định và chắc chắn kể từ năm 2025 đến nay, khi chỉ thua 1 trận trước đội tuyển Đức tỷ số 3-4 (giao hữu hồi tháng 3). Còn lại thắng 10 và hòa 6.

Tiền vệ Xhaka (phải, 33 tuổi) là nhạc trưởng và thủ lĩnh của đội tuyển Thụy Sĩ Ảnh: Reuters

Thụy Sĩ bất bại ở vòng loại khu vực châu Âu, giành vé trực tiếp vào vòng chung kết. Họ cũng giành vị trí đầu bảng B tại World Cup 2026, khi vượt qua đội đồng chủ nhà Canada để đứng đầu với 7 điểm sau 3 trận. Trong khi, Algeria tiến vào vòng 32 đội sau khi may mắn đứng thứ ba bảng J.

Đại diện châu Phi cho thấy vẫn còn nhiều điều để cải thiện, sau khi để thua đậm Argentina tỷ số 0-3 ngày ra quân, thắng nhọc nhằn trước Jordan tỷ số 2-1 và hòa kịch tính trước Áo với tỷ số 3-3 ở lượt cuối mới giành vé đi tiếp.

Cuộc đối đầu trước đội tuyển Áo cũng là lần gần nhất sau rất nhiều năm Algeria mới lại đối mặt với một đội bóng ở châu Âu. Trong khi, lần gần nhất Thụy Sĩ gặp một đại diện từ châu Phi là ở World Cup 2022, nơi họ đánh bại đối thủ Cameroon với tỷ số 1-0 ở vòng bảng.

Thụy Sĩ chắc chắn là đối thủ cứng cựa hơn so với Áo, vì vậy Algeria sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Thụy Sĩ đã vào vòng 16 đội trong 4 kỳ World Cup gần đây (2006, 2014, 2018 và 2022), ngoại trừ năm 2010 bị loại vòng bảng. Họ đang được đánh giá có nhiều khả năng sẽ tiếp tục làm được điều này một lần nữa, như là thói quen trong các lần dự World Cup gần đây.

Trong khi đó, Algeria cũng hy vọng sẽ lặp lại điều tương tự như khi dự kỳ World Cup gần nhất năm 2014 vào vòng 16 đội. Nhưng để làm được điều này, "Cáo sa mạc" (biệt danh của đội tuyển Algeria) sẽ cần thể hiện một màn trình diễn ấn tượng hơn so với các trận vòng bảng, thì mới có thể vượt qua được một đội Thụy Sĩ có lối chơi rất chắc chắn, không hoa mỹ, nhưng đầy tính khoa học và hiệu quả.